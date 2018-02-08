Священник РПЦ, дьякон Андрей Кураев рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» о планах, которые, как ему видится, преследует Владимир Путин, а также пояснив идеологию российского президента. «Бронзовеет товарищ», — сказал он про Путина.

Приводим выдержку из интервью дьякона Андрея Кураева радио «Эхо Москвы»:

― В Белоруссии, в отличие от России, собираются показывать киноленту «Смерть Сталина», фильм, который вызывал ожесточенные споры и был фактически запрещен у нас в стране. Как вы считаете, в условиях, когда столь много людей могут почувствовать себя оскорбленными из-за того или иного произведения искусства или просто широкого употребления, допустимо ли ограничивать распространение фильмов, произведений искусства?

А.Кураев: «Собственно говоря, запрет этого фильма означает, что запретители состоят всё в той же сталинской партии. Для них он родной, он их, для них это всё живое, переживаемое. Только и всего. Это они выдали сами себе определенную характеристику, и моральную и политическую – только и всего. В конце концов, ничего нового. Наш президент неоднократно заявлял, что ФСБ приемник КГБ, ЧК. Реабилитация Дзержинского, которая на полном ходу. Вот еще и Берия, оказывается, замечательный политик и человек был — «Первый канал» нам открыл эту тайну вчера. Так что это всё вполне укладывается в версию восстановления СССР-2.0»

― Становится ли больше сталинизма в официальных источниках информации?

А.Кураев: «Да. Потому что сталинизм – это не только способ принятия решений или их реализация, а это, прежде всего, способ самооправдания действий власти. Лес рубят – щепки летят. То есть воссоздается, прежде всего, система ценностных ориентиров и оправданий, которая была в сталинские годы: Мы в кольце врагов. Мы – совесть мира, мы боремся за благо человечества, а не какой-то корпорации, тем более, ни какой-то нации, поэтому нам позволено все, потому что история нас не простит, если мы сдадим наш последний окоп. У нас нет границ оттого, что над духовное небо, и те ценности, которые светят нам, они ценности вечные, они для всех людей, поэтому надо всех понудить к счастью и защитить.

Ну, насчет того, что кого-то застучать, предать, сослать и так далее – ну, что ж, бывают ошибки, бывают перегибы на местах, бывает головокружение от успехов. Но главное – по мере приближения к счастью будет ожесточатся классовая борьба. Совершенно понятно. Если враги лают и исходят в бешеной злобе, бессильной злобе – это значит только подтверждение того, что вы верной дорогой идете товарищи.

― Откуда это происходит? Это происходит лично от президента Путина? Это какой-то запрос широких масс, которые вдруг начинают ностальгировать?

А.Кураев: Не знаю, насколько широкие, но эти массы, несомненно, есть. Что касается президента, у него более чем достаточно политического опыта и политических рычагов власти, чтобы остановить те тенденции, который он счел бы ему ненужными, нежелательными, опасными. Но всё происходит ровно обратно, поэтому у меня нет ни малейших оснований отделять бояр от царя.

― Просто почему именно сейчас это происходит?

А.Кураев: Да потому, что он уже 18 лет у власти?

― Поэтому чем дальше, тем больше таких тенденций будет?

А.Кураев: Бронзовеет товарищ.

― А что делать с этим можно.

А.Кураев: Да вообще, он по своему статусу человек, которому комфортно жить в Советском Союзе. Он на вершине пищевой пирамиды.

― Здесь просто огромное количество людей, которых оскорбляет даже терпимое отношение к Сталину. Вот этим людям сидеть и просто смотреть со стороны тихонько, аккуратно, стараясь не оскорбить почитателей Сталина?

А.Кураев: Такие люди тоже могут вернуться на привычную московскую кухню и поставить Галича. Замечательная песня про памятника, хорошая очень песня, актуальная.

― А альтернативы нету?

А.Кураев: Есть, как же — [аэропорт] Шереметьево. Всегда есть.

― То есть единственный выход – это покинуть родину?

А.Кураев: «Ну, как сказать… Нечто, еще отличающее нас от былых времен, хотя, кстати говоря, в чем-то это временная ситуация сталинская… Знаете, как ни странно, при Сталине разрешалось частное предпринимательство. Только Хрущев добил частников. А так по мелочи – сапоги тачать и так далее – это могли частники и при Сталине. Не все было государственным. И это до некоторой степени могло давать такую личностную свободу.

Нечто подобное и сейчас. Можно, конечно, потерять всякую надежду на государственное вспомоществование, уйти из университета, уйти из массмедиа, контролируемого государством, перейти в какой-то частный режим, непонятно, за счет чего жить – я говорю о судьбе интеллигента думающего, — и что-то в Фейсбуке писать, желательно анонимно.»

― Получается те, кто остаются, те, кто не уезжают, либо достаточно терпимо относятся к сталинизму, к склонности к автократии, либо поддерживают это. В любом случае какая-то неприглядная позиция получается.

А.Кураев: «Дело в том, что так устроено общество. У человека еще зачастую рождается потребность оправдать свое молчание, оправдать свои компромиссы. И поэтому он хочет, чтобы его переубедили.»

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