У гордых этносов друзей не бывает, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Сегодняшнюю геополитику Ближнего и Среднего Востока, да и Азии в целом можно сравнить с Европой начала XX века. Сразу несколько конфликтов разной интенсивности, грозящих вылиться в региональную, а то и мировую войну. При этом для курдов напрашиваются параллели: 30–миллионный народ, разделенный между четырьмя соседними ни на минуточку не дружественными странами. Кто бы это мог быть сто лет назад? Предлагаю поляков. Только с поправкой на менталитет… чеченцев.

Плохая кредитная история

В Малой Азии курды — чужие для крупнейших игроков. Они не арабы и не тюрки, а этническая группа иранского, т. е. индоевропейского происхождения, ближе к большинству европейских народов. Притом что не являются в подлинном смысле слова нацией — раздробленные (миллионными группами) по разным государствам, отличаются друг от друга. Впрочем, как и поляки в период до 1918 года, представляли собой померанских кошубов — подданных Второго рейха карпатских лемков из–под скипетра Франца–Иосифа II и варшавских, киевских, петербургских дворян на службе Николая II.

C русских побед на Южном Кавказе в начале XIX века, кстати, и началось проникновение курдов в империю Романовых. Так на нынешней территории Азербайджана, Армении, Грузии появилось численно значимое меньшинство езидов. Сия синкретическая религия сочетает обряды ислама, иудаизма и христианства нестроианского толка, а более всего — древнеиранского зороастризма. Езиды, собственно, курды и есть — только религиозное самоназвание заменяет этноним. Как в бывшей Югославии боснийцев именовали мусульманами.

Что никогда не нравилось соседям — так это разбойные элементы в менталитете курдов. Имидж конного головореза, перевязанного толстым кушаком, преследовал бедный народ, скрывавшийся от османского геноцида в Армении. Как оно было в действительности, за давностью лет уточнить непросто — но так или иначе никто, как курды, не понес коллективной ответственности за события Первой мировой.

Гуманитарная бомбардировка

Вашему автору в марте 2012 года довелось завтракать куриной лапшой — национальным курдским блюдом — с видом на котловину, в которой расстилался серо–желтый город. В Сулеймании в наши дни живет примерно миллион человек, и это единственный приличный аэропорт в Iraq Kurdistan Region, как значилось в штампе на паспорте, полученном глубокой ночью.

Контроль над внешней границей — важнейший атрибут суверенного государства, и у иракских курдов он имелся уже шесть лет тому назад. Крупные мужчины в камуфляже со старыми «калашниковыми» отвезли латвийскую делегацию в одну из бывших резиденций саддамо–хусейновской партии БААС на белых внедорожниках Nissan. Как выяснилось — таком же культовом средстве передвижения, как для славянской братвы BMW. Муниципальная полиция курдов использует вариант пикап — в кузов ставится крупнокалиберный пулемет ДШК, патрульные, сидя на скамеечках, бдят.

Вот так же выглядела Сулеймания весной 1923 года, когда генерал–лейтенант Маршалл, командующий британскими сухопутными и воздушными войсками в Ираке, приказал бомбить этот город для «реставрации порядка», а равно Мосул и Киркук. За 80 лет до своих американских родственников англичане открыли ноу–хау воздушного подавления мятежных племен.

Что не помешало курдам последовательно партизанить все 20–30–е годы, постепенно обрастая партиями и СМИ, выступающими за независимость. Теперь это была уже не банда, а революционная организация с известным числом симпатизантов в цивилизованных странах.

Мехабадская республика — первая попытка

Самым масштабным экспериментом курдов по созданию собственного государства они обязаны Советскому Союзу. Если точней, то вторжению войск СССР и Великобритании на территорию шахского Ирана, происшедшему 25 августа 1941 года. Дело в том, что старый Реза слишком восторгался Третьим рейхом, но был слаб в коленках. Оккупировав немаленький Иран почти без сопротивления (англичане, впрочем, вошли в азарт и убили намного больше персов, чем рабоче–крестьянская красная армия), Москва и Лондон оставили в центре страны небольшую нейтральную зону с центром в городе Мехабад. В ней–то Кази Мохаммед — местный судья и полевой командир, провозгласил курдскую независимость. Было это ровно 22 января 1946 года — и как раз в годовщину сего турецкая армия в этом году начала свое мероприятие «Оливковая ветвь». Нападение на сирийских курдов, стало быть, имело вполне себе ритуальный характер.

Демократическая Партия Курдистана вопреки своему названию была в Мехабаде единственной и правящей. Был утвержден флаг Курдистана — красно–бело–зеленый с золотым солнцем посередине. Реформы затронули преимущественно культурную сферу — стали выпускать прессу на курдском языке с латинским алфавитом (печатное оборудование доставили из СССР), открыли курдские школы и даже поставили оперу из народных песен. С экономикой шло неважно — нефть в регионе в ту пору только разведывали.

Военную составляющую курдской государственности обеспечивал товарищ Мустафа Барзани (1903–1979), воюющий с подросткового возраста и облаченный со своими джигитами в форму почти что советского образца. Вооружение же у курдов было, как ни странно, больше немецкое и чешское, из трофеев СССР. Мне довелось видеть эти «шмайссеры» и «парабеллумы» в витринах курдских заведений как боевую память.

Но союзные отношения СССР и Запада дали трещину, Иран целиком оказался в зоне англо–американского влияния, и 15 декабря 1946 года шахские войска заняли Мехабадскую республику. Кази Мохаммед был повешен, а Мустафа Барзани с отрядом перешел границу СССР.

Колхозники–эмигранты

Когда сейчас в СМИ говорят о «предательстве Россией курдов», я лично поражаюсь некомпетентности комментаторов. Предать может только друг, союзник. А Москва перестала таковой быть для курдов еще 70 лет тому назад.

Дело в том, что, играя в 1945–1946 гг. в историю с Мехабадской республикой, СССР имел в уме гораздо более масштабный сценарий отторжения от Ирана — Южного Азербайджана (там по факту было и есть больше азербайджанцев, чем в соответствующем государстве). Турцию соответственно намеревались лишить Карса и Ардагана, входивших в Российскую империю в 1878–1918 годах. Таким образом, под сталинским «омофором» реализовалась бы мечта воссоединения всех армянских земель, и суверенитет над горой Арарат не ограничивался бы лишь коньячной этикеткой. Мечты, мечты… У Трумэна в то время имелась атомная бомба, а линкор «Миссури» вошел в Дарданеллы. Поэтому и Южно–Азербайджанский, и Мехабадский проекты попросту слили.

Мустафа же Барзани оказался со своими воинственными соратниками в достаточно удаленной от родных мест Узбекской ССР, куда десятилетием ранее уже сослали курдов из Закавказья. Да, именно курды были одними из пионеров вынужденного переселения советских народов — наравне с поляками и задолго до чеченцев.

Это есть наш последний…

Падение монархии в Ираке в июле 1958 года было неожиданным подарком для Барзани — он поспешил вернуться из СССР на родину. Поначалу отношения курдов и республиканского правительства строились вполне равноправно — обе стороны провозглашали национально–освободительные идеи с социалистической ориентацией. В марте 1970 года Мустафа Барзани подписал с Саддамом Хусейном договор о курдской автономии в Ираке. Но — опять не сложилось.

Взаимные амбиции плюс нефть привели к массовой ассимиляции курдов с переводом школ на арабский язык, заменой имен собственных и географических названий — и массовым уничтожением несогласных. В итоге курды были разгромлены, а Барзани умер в Вашингтоне.

До сих пор нет объективных данных, каковы были результаты карательной операции «Анфаль» в 1987–1989 гг., когда иракские войска применяли против курдов даже отравляющие вещества. Иракцы оправдывались — дескать, все произошло в рамках ирано–иракской войны. Так или иначе, выжженный газом город Халабджа, в котором довелось мне побывать, для курдов как для басков — Герника, а для белорусов — Хатынь.

После этих бесчинств Саддам окончательно закрепил за собой статус «плохого парня», а в ходе первой войны в Заливе курды заполучили зону, свободную от полетов иракских ВВС, и новые зачатки автономии под американским патронажем.

На этом фоне, конечно, Турция со своим вторжением в Сирию выглядит жалким эпигоном тех же англичан или иракцев. Но факт остается фактом — все крупнейшие игроки «так решили», что курдам независимость не полагается. Что кажется дикой несправедливостью — по сравнению с какими–нибудь Эритреей или Южным Суданом, не имеющими и сотой доли того стремления к суверенитету. Хотя, возможно, вскоре все переменится и курды скажут миру: «Спас!» Что означает — спасибо.

Николай КАБАНОВ.

Фото автора.