Сегодняшнюю геополитику Ближнего и Среднего Востока, да и Азии в целом можно сравнить с Европой начала XX века. Сразу несколько конфликтов разной интенсивности, грозящих вылиться в региональную, а то и мировую войну. При этом для курдов напрашиваются параллели: 30–миллионный народ, разделенный между четырьмя соседними ни на минуточку не дружественными странами. Кто бы это мог быть сто лет назад? Предлагаю поляков. Только с поправкой на менталитет… чеченцев.
Плохая кредитная история
В Малой Азии курды — чужие для крупнейших игроков. Они не арабы и не тюрки, а этническая группа иранского, т. е. индоевропейского происхождения, ближе к большинству европейских народов. Притом что не являются в подлинном смысле слова нацией — раздробленные (миллионными группами) по разным государствам, отличаются друг от друга. Впрочем, как и поляки в период до 1918 года, представляли собой померанских кошубов — подданных Второго рейха карпатских лемков из–под скипетра Франца–Иосифа II и варшавских, киевских, петербургских дворян на службе Николая II.
C русских побед на Южном Кавказе в начале XIX века, кстати, и началось проникновение курдов в империю Романовых. Так на нынешней территории Азербайджана, Армении, Грузии появилось численно значимое меньшинство езидов. Сия синкретическая религия сочетает обряды ислама, иудаизма и христианства нестроианского толка, а более всего — древнеиранского зороастризма. Езиды, собственно, курды и есть — только религиозное самоназвание заменяет этноним. Как в бывшей Югославии боснийцев именовали мусульманами.
Что никогда не нравилось соседям — так это разбойные элементы в менталитете курдов. Имидж конного головореза, перевязанного толстым кушаком, преследовал бедный народ, скрывавшийся от османского геноцида в Армении. Как оно было в действительности, за давностью лет уточнить непросто — но так или иначе никто, как курды, не понес коллективной ответственности за события Первой мировой.
Гуманитарная бомбардировка
Вашему автору в марте 2012 года довелось завтракать куриной лапшой — национальным курдским блюдом — с видом на котловину, в которой расстилался серо–желтый город. В Сулеймании в наши дни живет примерно миллион человек, и это единственный приличный аэропорт в Iraq Kurdistan Region, как значилось в штампе на паспорте, полученном глубокой ночью.
Контроль над внешней границей — важнейший атрибут суверенного государства, и у иракских курдов он имелся уже шесть лет тому назад. Крупные мужчины в камуфляже со старыми «калашниковыми» отвезли латвийскую делегацию в одну из бывших резиденций саддамо–хусейновской партии БААС на белых внедорожниках Nissan. Как выяснилось — таком же культовом средстве передвижения, как для славянской братвы BMW. Муниципальная полиция курдов использует вариант пикап — в кузов ставится крупнокалиберный пулемет ДШК, патрульные, сидя на скамеечках, бдят.
Вот так же выглядела Сулеймания весной 1923 года, когда генерал–лейтенант Маршалл, командующий британскими сухопутными и воздушными войсками в Ираке, приказал бомбить этот город для «реставрации порядка», а равно Мосул и Киркук. За 80 лет до своих американских родственников англичане открыли ноу–хау воздушного подавления мятежных племен.
Что не помешало курдам последовательно партизанить все 20–30–е годы, постепенно обрастая партиями и СМИ, выступающими за независимость. Теперь это была уже не банда, а революционная организация с известным числом симпатизантов в цивилизованных странах.
Мехабадская республика — первая попытка
Самым масштабным экспериментом курдов по созданию собственного государства они обязаны Советскому Союзу. Если точней, то вторжению войск СССР и Великобритании на территорию шахского Ирана, происшедшему 25 августа 1941 года. Дело в том, что старый Реза слишком восторгался Третьим рейхом, но был слаб в коленках. Оккупировав немаленький Иран почти без сопротивления (англичане, впрочем, вошли в азарт и убили намного больше персов, чем рабоче–крестьянская красная армия), Москва и Лондон оставили в центре страны небольшую нейтральную зону с центром в городе Мехабад. В ней–то Кази Мохаммед — местный судья и полевой командир, провозгласил курдскую независимость. Было это ровно 22 января 1946 года — и как раз в годовщину сего турецкая армия в этом году начала свое мероприятие «Оливковая ветвь». Нападение на сирийских курдов, стало быть, имело вполне себе ритуальный характер.
Демократическая Партия Курдистана вопреки своему названию была в Мехабаде единственной и правящей. Был утвержден флаг Курдистана — красно–бело–зеленый с золотым солнцем посередине. Реформы затронули преимущественно культурную сферу — стали выпускать прессу на курдском языке с латинским алфавитом (печатное оборудование доставили из СССР), открыли курдские школы и даже поставили оперу из народных песен. С экономикой шло неважно — нефть в регионе в ту пору только разведывали.
Военную составляющую курдской государственности обеспечивал товарищ Мустафа Барзани (1903–1979), воюющий с подросткового возраста и облаченный со своими джигитами в форму почти что советского образца. Вооружение же у курдов было, как ни странно, больше немецкое и чешское, из трофеев СССР. Мне довелось видеть эти «шмайссеры» и «парабеллумы» в витринах курдских заведений как боевую память.
Но союзные отношения СССР и Запада дали трещину, Иран целиком оказался в зоне англо–американского влияния, и 15 декабря 1946 года шахские войска заняли Мехабадскую республику. Кази Мохаммед был повешен, а Мустафа Барзани с отрядом перешел границу СССР.
Колхозники–эмигранты
Когда сейчас в СМИ говорят о «предательстве Россией курдов», я лично поражаюсь некомпетентности комментаторов. Предать может только друг, союзник. А Москва перестала таковой быть для курдов еще 70 лет тому назад.
Дело в том, что, играя в 1945–1946 гг. в историю с Мехабадской республикой, СССР имел в уме гораздо более масштабный сценарий отторжения от Ирана — Южного Азербайджана (там по факту было и есть больше азербайджанцев, чем в соответствующем государстве). Турцию соответственно намеревались лишить Карса и Ардагана, входивших в Российскую империю в 1878–1918 годах. Таким образом, под сталинским «омофором» реализовалась бы мечта воссоединения всех армянских земель, и суверенитет над горой Арарат не ограничивался бы лишь коньячной этикеткой. Мечты, мечты… У Трумэна в то время имелась атомная бомба, а линкор «Миссури» вошел в Дарданеллы. Поэтому и Южно–Азербайджанский, и Мехабадский проекты попросту слили.
Мустафа же Барзани оказался со своими воинственными соратниками в достаточно удаленной от родных мест Узбекской ССР, куда десятилетием ранее уже сослали курдов из Закавказья. Да, именно курды были одними из пионеров вынужденного переселения советских народов — наравне с поляками и задолго до чеченцев.
Это есть наш последний…
Падение монархии в Ираке в июле 1958 года было неожиданным подарком для Барзани — он поспешил вернуться из СССР на родину. Поначалу отношения курдов и республиканского правительства строились вполне равноправно — обе стороны провозглашали национально–освободительные идеи с социалистической ориентацией. В марте 1970 года Мустафа Барзани подписал с Саддамом Хусейном договор о курдской автономии в Ираке. Но — опять не сложилось.
Взаимные амбиции плюс нефть привели к массовой ассимиляции курдов с переводом школ на арабский язык, заменой имен собственных и географических названий — и массовым уничтожением несогласных. В итоге курды были разгромлены, а Барзани умер в Вашингтоне.
До сих пор нет объективных данных, каковы были результаты карательной операции «Анфаль» в 1987–1989 гг., когда иракские войска применяли против курдов даже отравляющие вещества. Иракцы оправдывались — дескать, все произошло в рамках ирано–иракской войны. Так или иначе, выжженный газом город Халабджа, в котором довелось мне побывать, для курдов как для басков — Герника, а для белорусов — Хатынь.
После этих бесчинств Саддам окончательно закрепил за собой статус «плохого парня», а в ходе первой войны в Заливе курды заполучили зону, свободную от полетов иракских ВВС, и новые зачатки автономии под американским патронажем.
На этом фоне, конечно, Турция со своим вторжением в Сирию выглядит жалким эпигоном тех же англичан или иракцев. Но факт остается фактом — все крупнейшие игроки «так решили», что курдам независимость не полагается. Что кажется дикой несправедливостью — по сравнению с какими–нибудь Эритреей или Южным Суданом, не имеющими и сотой доли того стремления к суверенитету. Хотя, возможно, вскоре все переменится и курды скажут миру: «Спас!» Что означает — спасибо.
Николай КАБАНОВ.
Фото автора.
признать курдов европейским народом можно лишь при очень богатом воображении.« ответить
или под приличным галлюциногеном.
среди других народов ближнего востока курды имеют репутацию наподобие цыган. полуязыческий народ, среди них вы не найдете известных писателей или художников. солнце для курдов закатилось после перехода нефтепромыслов киркука под контроль ирака. знаю предпринимателей, пытавшихся работать в курдистане. они говорят, там одни понты и ноль денег.
так куда тогда отнести лотышей с их 1 млн,с приписками русскоязычных,чтоб увеличить массовость« ответить
народность,племя,группа по интересам по разворовыванию бюджета?