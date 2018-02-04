Бой произошел близ Африна (Сирия), куда наступают турецкие войска. Ракета поразила танк в переднюю левую часть корпуса, как раз в район основной боеукладки танка Leopard 2A4, что вызвало детонацию боекомплекта с разнесением танка на куски.
Турецкая армия подтвердила гибель шести военнослужащих в результате нападения на танк в районе Афррина «террористов PYD/PKK» (судя по фото, в результате взрыва танка был также уничтожен находившийся рядом с ним автомобиль).
Курдское видео поражения танка:
Молодцом... Но лучше Русские уничтожать« ответить
eto zhe chlen NATA a ti rad chto vash tank unichtozhili , vo banderovskij kastrjulegolovij pleshivij saloed« ответить
За кого болеют ватники в этой ситуации? Турки наш или курды наш?« ответить
У них сейчас раздрай в куриных мозгах, не могут определиться, видимо ждут отмашки царя, как он им повелит.« ответить
КРЫМНАШ, вот так. Превед хохлосвинорылым +) Это у вас хозяин есть пиндостан у России хозяина нет« ответить
за кого болеют русские не твоё собачье дело, лишь бы ты не выздоравливал.« ответить
У вас Путин хозяин, ну и его дружки конечно, котрые раздербанили между собой богачества России, это по Конституции СССР они принадлежали народу, в нынешней российской такого пункта больше нет.:))))« ответить
Интерсно, что по поводу возвращения тела российского пилота переговоры ведутся с Турцией, котоая имеет влияние на сбивших самолет " шахтеров и трактористов" Идлиба, нашедших в шахте российский ПЗРК...« ответить
успокойся ссср давно нет, а вот в нашей Латвии сейчас действительно всё принадлежит народу.:))« ответить
Это у древних укров разрыв шаблона. Для нормального русского тут все просто. Американцы - уевые "друзья". Захотят - устроят у тебя госпереворот, будь ты даже наивернейшим их союзником. Захотят - пообещают тебе всяческую поддержку и собственную государственность, а потом кинут, оставив воевать с другим их "другом"... И так постоянно. И надо быть просто клиническим идиотом, чтобы желать иметь дело с американцами сверх необходимого.« ответить
Удачно попали, на другом видео "Леопард", в который тоже попали курды, в заднюю часть башни, никаких повреждений не получил« ответить