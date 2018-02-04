Впечатляющие кадры уничтожения 3 февраля 2018 года расчетом сирийских курдов (как сообщается, женским, что подтверждается и голосами, слышными на видеозаписи) из отрядов YPG ракетой противотанкового ракетного комплекса «Фагот» или «Конкурс» танка Leopard 2A4 турецкой армии.

Бой произошел близ Африна (Сирия), куда наступают турецкие войска. Ракета поразила танк в переднюю левую часть корпуса, как раз в район основной боеукладки танка Leopard 2A4, что вызвало детонацию боекомплекта с разнесением танка на куски.

Турецкая армия подтвердила гибель шести военнослужащих в результате нападения на танк в районе Афррина «террористов PYD/PKK» (судя по фото, в результате взрыва танка был также уничтожен находившийся рядом с ним автомобиль).

Курдское видео поражения танка: