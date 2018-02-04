Курдские женщины уничтожили турецкий танк (видео)(11)

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Владимир Бучельников
12:34 04.02.2018
В мире / Война

Впечатляющие кадры уничтожения 3 февраля 2018 года расчетом сирийских курдов (как сообщается, женским, что подтверждается и голосами, слышными на видеозаписи) из отрядов YPG ракетой противотанкового ракетного комплекса «Фагот» или «Конкурс» танка Leopard 2A4 турецкой армии.

Бой произошел близ Африна (Сирия), куда наступают турецкие войска. Ракета поразила танк в переднюю левую часть корпуса, как раз в район основной боеукладки танка Leopard 2A4, что вызвало детонацию боекомплекта с разнесением танка на куски.

 

Турецкая армия подтвердила гибель шести военнослужащих в результате нападения на танк в районе Афррина «террористов PYD/PKK» (судя по фото, в результате взрыва танка был также уничтожен находившийся рядом с ним автомобиль).

 

Курдское видео поражения танка:

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Ваня 12:45 04:02:2018

Молодцом... Но лучше Русские уничтожать

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narod 12:52 04:02:2018

eto zhe chlen NATA a ti rad chto vash tank unichtozhili , vo banderovskij kastrjulegolovij pleshivij saloed

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П у т и н 12:54 04:02:2018

За кого болеют ватники в этой ситуации? Турки наш или курды наш?

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Ну 13:17 04:02:2018

У них сейчас раздрай в куриных мозгах, не могут определиться, видимо ждут отмашки царя, как он им повелит.

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ИвАн 13:17 04:02:2018

КРЫМНАШ, вот так. Превед хохлосвинорылым +) Это у вас хозяин есть пиндостан у России хозяина нет

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псевдо путину 13:26 04:02:2018

за кого болеют русские не твоё собачье дело, лишь бы ты не выздоравливал.

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Лохам 13:32 04:02:2018

У вас Путин хозяин, ну и его дружки конечно, котрые раздербанили между собой богачества России, это по Конституции СССР они принадлежали народу, в нынешней российской такого пункта больше нет.:))))

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Кстати 13:35 04:02:2018

Интерсно, что по поводу возвращения тела российского пилота переговоры ведутся с Турцией, котоая имеет влияние на сбивших самолет " шахтеров и трактористов" Идлиба, нашедших в шахте российский ПЗРК...

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лох 13:55 04:02:2018

успокойся ссср давно нет, а вот в нашей Латвии сейчас действительно всё принадлежит народу.:))

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Zahoder 15:27 04:02:2018

Это у древних укров разрыв шаблона. Для нормального русского тут все просто. Американцы - уевые "друзья". Захотят - устроят у тебя госпереворот, будь ты даже наивернейшим их союзником. Захотят - пообещают тебе всяческую поддержку и собственную государственность, а потом кинут, оставив воевать с другим их "другом"... И так постоянно. И надо быть просто клиническим идиотом, чтобы желать иметь дело с американцами сверх необходимого.

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Так 13:19 04:02:2018

Удачно попали, на другом видео "Леопард", в который тоже попали курды, в заднюю часть башни, никаких повреждений не получил

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (15)