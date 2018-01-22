Курды за день подбили пять турецких танков(6)

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Владимир Бучельников
20:35 21.01.2018
В мире / Война

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент пуска курдами противотанковой управляемой ракеты по турецкому танку Leopard. Ролик опубликован на YouTube-канале бойцов курдского ополчения YPG.

По данным агентства ANF News, боевая машина была подбита в районе деревни Курдо района Бильбиль сирийского города Африн в воскресенье утром.

 

Всего за день боев, отмечает агентство, курдам удалось уничтожить пять турецких танков в районе Африна. Так, еще два танка были подбиты в деревне Дикметаш района Синдирес и два — в окрестностях города Телль-Рифат. Именно в этом месте в настоящее время идут наиболее ожесточенные бои между YPG и турецкой армией.

 

Командование YPG сообщило, что в ходе боев на северо-западе Сирии были убиты четыре турецких солдата и 10 протурецких боевиков, передает РИА Новости. «В результате столкновений в разных частях региона убито 10 членов захватнических банд, ранено 20 бандитов (члены вооруженной сирийской оппозиции). Кроме того, четыре турецких солдата были убиты и многие ранены в столкновениях в Бильбиле», — говорится в информационном сообщении YPG.

 

В YPG также заявили, что в ходе столкновений в районе Джендерес погибли трое бойцов курдского ополчения.

 

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Сирию вошли турецкие танки. Танковые подразделения Вооруженных сил Турции поддерживают наступление лояльных Анкаре вооруженных отрядов на позиции курдов в районе Африна. Отмечалось, что бронетехника продвинулась в Сирии на 3,5 километра.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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Ваня 21:51 21:01:2018

Красава.. Потреннеруются а там и по выродкам россии ударят

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васе 22:10 21:01:2018

Скорее каклам под сраку дадут

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Latviešu patriots 22:21 21:01:2018

Malači kurdi, vispirms turkus, tad krievus!

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Latviešu patriots 23:29 21:01:2018

Turcija clen NATO. kurdi ubivaet i podbivaet voiska NATO. ti radueshja cto NATO neset ubitki.
mozet pora Policii bezopasnosti pointeresovatsa pocemu ti raduesja o poterjah NATO?

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Latviešu patriots 00:24 22:01:2018

A tu uzraksti par mani ziņojumu, tad redzēsi, kam ir taisnība..

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пози 22:54 21:01:2018

voobsceto vopros cto turkam delat v nezavisimoi Siri?. Cto tam OON molcit- OON ctoli podderzivajet zahvatcikov?

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