По данным агентства ANF News, боевая машина была подбита в районе деревни Курдо района Бильбиль сирийского города Африн в воскресенье утром.
Всего за день боев, отмечает агентство, курдам удалось уничтожить пять турецких танков в районе Африна. Так, еще два танка были подбиты в деревне Дикметаш района Синдирес и два — в окрестностях города Телль-Рифат. Именно в этом месте в настоящее время идут наиболее ожесточенные бои между YPG и турецкой армией.
Командование YPG сообщило, что в ходе боев на северо-западе Сирии были убиты четыре турецких солдата и 10 протурецких боевиков, передает РИА Новости. «В результате столкновений в разных частях региона убито 10 членов захватнических банд, ранено 20 бандитов (члены вооруженной сирийской оппозиции). Кроме того, четыре турецких солдата были убиты и многие ранены в столкновениях в Бильбиле», — говорится в информационном сообщении YPG.
В YPG также заявили, что в ходе столкновений в районе Джендерес погибли трое бойцов курдского ополчения.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Сирию вошли турецкие танки. Танковые подразделения Вооруженных сил Турции поддерживают наступление лояльных Анкаре вооруженных отрядов на позиции курдов в районе Африна. Отмечалось, что бронетехника продвинулась в Сирии на 3,5 километра.
Красава.. Потреннеруются а там и по выродкам россии ударят« ответить
Скорее каклам под сраку дадут« ответить
Malači kurdi, vispirms turkus, tad krievus!« ответить
Turcija clen NATO. kurdi ubivaet i podbivaet voiska NATO. ti radueshja cto NATO neset ubitki.« ответить
mozet pora Policii bezopasnosti pointeresovatsa pocemu ti raduesja o poterjah NATO?
A tu uzraksti par mani ziņojumu, tad redzēsi, kam ir taisnība..« ответить
voobsceto vopros cto turkam delat v nezavisimoi Siri?. Cto tam OON molcit- OON ctoli podderzivajet zahvatcikov?« ответить