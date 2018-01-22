В сети появилось видео, на котором запечатлен момент пуска курдами противотанковой управляемой ракеты по турецкому танку Leopard. Ролик опубликован на YouTube-канале бойцов курдского ополчения YPG.

По данным агентства ANF News, боевая машина была подбита в районе деревни Курдо района Бильбиль сирийского города Африн в воскресенье утром.

Всего за день боев, отмечает агентство, курдам удалось уничтожить пять турецких танков в районе Африна. Так, еще два танка были подбиты в деревне Дикметаш района Синдирес и два — в окрестностях города Телль-Рифат. Именно в этом месте в настоящее время идут наиболее ожесточенные бои между YPG и турецкой армией.

Командование YPG сообщило, что в ходе боев на северо-западе Сирии были убиты четыре турецких солдата и 10 протурецких боевиков, передает РИА Новости. «В результате столкновений в разных частях региона убито 10 членов захватнических банд, ранено 20 бандитов (члены вооруженной сирийской оппозиции). Кроме того, четыре турецких солдата были убиты и многие ранены в столкновениях в Бильбиле», — говорится в информационном сообщении YPG.

В YPG также заявили, что в ходе столкновений в районе Джендерес погибли трое бойцов курдского ополчения.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Сирию вошли турецкие танки. Танковые подразделения Вооруженных сил Турции поддерживают наступление лояльных Анкаре вооруженных отрядов на позиции курдов в районе Африна. Отмечалось, что бронетехника продвинулась в Сирии на 3,5 километра.