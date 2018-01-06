Курлаева: после выдворения мужа из Латвии я стала выяснять причины этой русофобии(47)

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Виталий Вавилкин
09:33 06.01.2018
В мире

Журналистка ВГТРК Ольга Курлаева, выдворенная из Латвии, вернулась в Москву, где встретилась с супругом журналистом «ТВ Центра» Анатолием Курлаевым, который был депортирован ранее.

«Сначала депортировали мужа с «угрозой нацбезопасности». Как сказали, что он был с 2015 года персоной нон-грата, хотя он приезжал в 2016 году и участвовал в съемках фильма. Тогда никто его не депортировал. Когда муж покинул Латвию, пришлось заняться своим ремеслом и выяснять причины этой русофобии. Через два дня приехали за мной», — рассказала Курлаева корреспонденту телеканала «Звезда».

 

Ранее Международная федерация журналистов (IFJ) осудила высылку из Латвии представителей российских СМИ Ольги и Анатолия Курлаевых.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (47)
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CCCP 09:44 06:01:2018

Глисты спят! Субботнее утро, на парашу глистов не выносили.

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пьяный биомусор спит 09:52 06:01:2018

Глист навозный варзилоид (ИвАн, Путин) вчера вечером в магазинчике "Baziliks" в своём доме водку в долг просил, значит ещё пьяный, спит.

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Baziliks 11:47 06:01:2018

ето который на Алтонавас или на Акменю?

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ваня 12:27 06:01:2018

Все уважение руссофобам..хорошие и умные они люди

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ваня 12:32 06:01:2018

Скоро кисель и помет соловьинный подключатся..и прочая шолупень человекоподобных

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лнт 12:48 06:01:2018

Иидёт, чтож ты смотришь кисельТВ,смотри пиндосТВ.Там пидоры и лезбииянки научат тебяи твоих выкормышей какправильно жить

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ваня 13:18 06:01:2018

Я знаю почему хохлы валят со своей годины , правый сектор прямо сказал, мы будем убивать жижов , в и разбежались хохлы по дворам по хуторам

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ваня 13:20 06:01:2018

Я хоть и хохол, очень люблю РОССИЮ , очень люблю ПУТИНА

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ин-на 14:59 06:01:2018

жабу эту пуйловскую вместе с муженьком прям пинком надо под зад и гнать до самой границы

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Мировое сообщество журналистов 09:47 06:01:2018

Щас Латвии мозги промоют.

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Факт 10:45 06:01:2018

Если тебе сказал нечто нелицеприятное представитель нерусской национальности — это отнюдь не значит, что оный представитель ненавидит сразу весь русский народ, является русофобом. Скорее всего, проблема всё-таки лично в тебе, в поступках твоих.

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CCCP 11:24 06:01:2018

"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
Михаил-Евграфович Салтыков Щедрин.

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ваня 12:22 06:01:2018

Мусорню россии уважать не возможно..

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LATVIAN 12:45 06:01:2018

Куплю ване новые мозги.ДОРОГО

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dave 09:52 06:01:2018

Не стоит обращать внимание на отбросов общества.Скоро прибалтику изолируют от мирового общества.Тогда посмотрим как они запоют.

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Угу 10:00 06:01:2018

"Русофобъ", самый популярный ныне ярлык в арсенале российской пропаганды, переплюнул даже заезженное ею "фашисты", как что не по ней, так лепит его не задумываясь.., нагадили где, были за руку схвачены, конечно же русофобы подсуетились, "наших бьют", это они не российское, а русских конкретно не любят, огулом, и всех якобы.

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руSSкий 10:37 06:01:2018

Список фашистских организаций на территории России

Умеренные - 23 организации:
1. Российский общенародный союз — РОС 2. Национально-Демократическая Партия — НДП3. Новая Сила 4. ЭО Русские5. Великая Россия — ВР 6. Национал-демократический альянс — НДА 7. Народный собор — НС 8. Русское Имперское Движение — РИД
9. НСР(Национальный Союз России) 10. Собор русского народа — СРН11. Русское общественное движение — РОД 12. Национальное русское освободительное движение — НРОД 13. Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь»
14. Национал-патриоты России — НПР 15. Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС 16. Нация Свободы — НС
17. Русское Национал-патриотическое движение 18. Сопротивление
19. Национальная Социалистическая Инициатива — НСИ 20. Конгресс русских общин
21. Реструкт 22. ОД "РАССВЕТ"(Общественное Движение "РАССВЕТ")
23. Национальная организация русских мусульман.

Радикальные - 22 организации
1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП 2. Другая Россия
3. Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память» 4. ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“ 5. ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ 6. Движение «Александр Баркашов» 7. Национально-державная партия России — НДПР 8. Народная национальная партия — ННП
9. Истинное русское национальное единство — ИРНЕ 10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС 11. Русский объединённый национальный альянс (РОНА)
12. Гвардия Христа 13. Национальный союз — НС 14. Союз православных хоругвеносцев— СПХ 15. Союз русского народа — СРН 16. Северное братство — СБ
17. Чёрная Сотня 18. Движение Парабеллум 19. Национал-социалистическая партия Руси — НСПР 20. Партия Свободы — ПС 21. Русский Образ
22. Национал-синдикалистское наступление — НСН .

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Правде тут 10:56 06:01:2018

Запятую поставь, придурок,:)

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Правда тут 09:56 06:01:2018

Второсортные не могут себе простить что они тупые завидуют Русским учат русский язык сабачьего редко слышно в Русской Риге стыдно

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Насмешил 10:04 06:01:2018

А чему завидовать-то, последнее что удалось русским, это полет Гагарина, которому можно было бы позавидовать, все остальное, это ошибки, на которые глядя учатся умные люди.:))

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Правде тут 10:20 06:01:2018

Это тебе следовало бы подучить русский, безграмотное чмо, не позорился бы со своей "грамматикой".

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Правда тут 10:30 06:01:2018

Как же как же америке президента назначали раком ее поставили американцам в сирии накидали ракеты которые могу америку в любой момент уничтожить.Если второсортные умные люди как ты все учатся учатся учатся все равно одни двойки вы просто тупые многие второсортные смирились молодцы умнеют.

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Правда тут 10:33 06:01:2018

Зато правда второсортный

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Второсортной Правде 10:38 06:01:2018

Забавно, когда защитники русского языка в одном слове делают десять ошибок, и не знают, куда запятыми потыкать.:))

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CCCP 10:45 06:01:2018

Pусский встал утром,
почистил зубы американской зубной щёткой,
намазав на неё немецкую зубную пасту,
побрился американской бритвой,
умылся французским мылом,
нанёс на лицо болгарский гель после бритья,
вскипятил в шведском чайнике воду,
попил из польской чашечки бразильский кофе,
надел итальянский костюм,
надушился французским одеколоном,
закрыл входную дверь на два английских замка,
сел в корейский автомобиль, куп кредит.
Включил японский радиоприёмник,
выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню,
поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая родные русские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой “АККАУНТ” и….
написал в блог:
"МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ!"

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Правда тут 10:51 06:01:2018

Похвально второсортные учат Русский.

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Правде 11:08 06:01:2018

Запятую поставь, лох.

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CCCP 11:16 06:01:2018

Krievi ir viena kompleksos sadzīta tauta kurai ar PSRS sabrukšanu ir atņemta vara pār citām tautām un viņi to vien vēlas kā kādu iekaustīt un pamācīt, lai ar to parādītu savu bijušo varenību!

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ваня 12:30 06:01:2018

Надеюсь это не последняя мразота которую выслали из нашей Латвии

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для ссср 13:01 06:01:2018

В России давно пользуются своими сигнализациями, зубными пастами , уж тем более своей посудой и прочим. Каков интересно вклад лаптии здесь?

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васе 13:11 06:01:2018

Да в вашу помойку никто добровольно не поедет

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Лсср-ссср 14:21 06:01:2018

Латыши делают один в один тоже самое -только в России не все угробили кое-что свое осталось и зубная паста и мыло -земляничное с детсва запомнилось а тут одеть обуть и помыться все забургорное

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Справедливый 15:29 06:01:2018

Сссру,Молодцы,любят все народы мира,сразу видно что Россия многонациональная стоана.А ты значит всем Латвийским пользуешься???Да когда то лет 30 назад такое было.У латвии были свои производства и она производила и обувь,и радиотехнику и машины и холодильники и посуду и музыкальные инструменты.Сейчас практически ничего!!!Даже что и если производиться,там шоколадные изделия,пиво,молоко,всë выкуплено иностранными компаниями.Поздравляю,это настоящий успех!!!

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Ivanka Trumps 09:58 06:01:2018

Куплю мозги для ИвАна и Latviešu patriots. Дорого.

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Семен Слепаков 11:27 06:01:2018

Купи говно

Всюду в магазинах импортный товар,
Запад получает сказочный навар.
Качество товара крайне высоко,
С ним соревноваться крайне нелегко.

А на товар российский крайне низкий спрос,
Всюду мы отстали, кроме папирос.
Обувь для мутантов, мебель для горилл,
А машины будто дьявол сотворил,

Для хромых дороги, мода для слепых,
Бритвы для бесстрашных, фильмы для тупых.
В этом положенье, сложном для страны
Все объединиться вместе мы должны.

Поддержи отечественного производителя! Незамедлительно.
Даже если то, что произвел он отвратительно - ему простительно.

Если не безразлична страна родная тебе
Ты поучаствовать лично должен в её судьбе!

Припев:
Купи говно и поддержи Россию.
Купи говно, ведь ты же патриот.
Купи говно и поступи красиво.
Купи говно - толкни страну вперёд.

Подари своей девушке на день рождения
Не серёжки от Тифани, а говно.
Ну, а чтобы повысить ей настроение
Пригласи на российскую ленту в кино.

Отдыхай не в Италии, а в Анапе, (плохо отдыхай)
Надевай не Армани, а просто штаны (сшитые в Твери)
Подари холодильник маме и папе (весом в десять тонн)
И наполни продуктами нашей страны! (и звони в ноль-три)

Поддержи отечественного производителя (говна родителя)
И носи зеленый плащ из кожзаменителя (будь отвратительным)

Пожертвуй своим комфортом и здоровьем родных,
Чтобы экономика наша смогла остаться в живых.

Припев:
Купи говно и поддержи Россию.
Кури говно и езди на говне.
Носи говно, плевать, что некрасиво.
Дари говно детишкам и жене.

Купи говно - пойди на этот подвиг!
Оно - говно, зато своё оно.
Купи говно, страна тебя запомнит,
Не будь говном, скорей купи говно!
Купи говно!

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газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (20)

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