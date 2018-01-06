Журналистка ВГТРК Ольга Курлаева, выдворенная из Латвии, вернулась в Москву, где встретилась с супругом журналистом «ТВ Центра» Анатолием Курлаевым, который был депортирован ранее.

«Сначала депортировали мужа с «угрозой нацбезопасности». Как сказали, что он был с 2015 года персоной нон-грата, хотя он приезжал в 2016 году и участвовал в съемках фильма. Тогда никто его не депортировал. Когда муж покинул Латвию, пришлось заняться своим ремеслом и выяснять причины этой русофобии. Через два дня приехали за мной», — рассказала Курлаева корреспонденту телеканала «Звезда».

Ранее Международная федерация журналистов (IFJ) осудила высылку из Латвии представителей российских СМИ Ольги и Анатолия Курлаевых.