Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

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Владимир Бучельников
01:52 18.01.2018
Экономика / Финансы

Курс биткоина, по данным сайта Coindesk.com, опускался сегодня ниже 10 тысяч долларов за штуку.

Минимальный курс, зафиксированный сегодня, составил 9962,16 долларов за биткоин. Затем криптовалюта немного прибавила в цене, к вечеру стоимость биткоина составляла 10 039 долларов.

 

За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на четверть.

 

Впервые курс биткоина перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября 2017 года. К 17 декабря его курс достиг 20 тысяч долларов, после чего начал падать.

Полит.Ру / Фото
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