Курсы для будущих мам. Бесплатно

Чтобы как можно больше будущих мам могли получить важные советы и навыки, связанные с рождением и первыми месяцами жизни ребенка, а также вели здоровый образ жизни во время беременности, Рижская дума предлагает бесплатно заниматься спортом, узнать о правильном питании и грудном вскармливании.

Предлагается цикл бесплатных занятий под руководством опытного физиотерапевта в зале и бассейне (1 цикл – 12 групповых занятий по 60 минут, в группе не более 10 человек). Упражнения подбираются индивидуально, и польза от них большая.

Занятия в бассейне проходят в филиале RVC «Кенгарагс», а тренировки в залах организованы в филиалах «Зиепниеккалнс», «Кенгарагс», «Ильгюциемс», «Болдерая» и «Иманта». Организует занятия департамент благосостояния Рижской думы.

Записаться на курсы можно по электронной почте esivesels@rigasveseliba.lv и по телефону 29502008.

Более подробная информация и расписание занятий на сайте www.veseligsridzinieks.lv