Курсы для будущих мам. Бесплатно

Предлагается цикл бесплатных занятий под руководством опытного физиотерапевта в зале и бассейне (1 цикл – 12 групповых занятий по 60 минут, в группе не более 10 человек). Упражнения подбираются индивидуально, и польза от них большая.
Занятия в бассейне проходят в филиале RVC «Кенгарагс», а тренировки в залах организованы в филиалах «Зиепниеккалнс», «Кенгарагс», «Ильгюциемс», «Болдерая» и «Иманта». Организует занятия департамент благосостояния Рижской думы.
Записаться на курсы можно по электронной почте esivesels@rigasveseliba.lv и по телефону 29502008.
Более подробная информация и расписание занятий на сайте www.veseligsridzinieks.lv
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