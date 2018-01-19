Курсы для будущих мам. Бесплатно

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Татьяна Пушкарева
10:45 19.01.2018
Наш город / Наш город

Чтобы как можно больше будущих мам могли получить важные советы и навыки, связанные с рождением и первыми месяцами жизни ребенка, а также вели здоровый образ жизни во время беременности, Рижская дума предлагает бесплатно заниматься спортом, узнать о правильном питании и грудном вскармливании.

Предлагается цикл бесплатных занятий под руководством опытного физиотерапевта в зале и бассейне (1 цикл – 12 групповых занятий по 60 минут, в группе не более 10 человек). Упражнения подбираются индивидуально, и польза от них большая.

 

Занятия в бассейне проходят в филиале RVC «Кенгарагс», а тренировки в залах организованы в филиалах  «Зиепниеккалнс», «Кенгарагс», «Ильгюциемс», «Болдерая» и «Иманта». Организует занятия департамент благосостояния Рижской думы.

Записаться на курсы можно по электронной почте esivesels@rigasveseliba.lv  и по телефону 29502008.

 

Более подробная информация и расписание занятий на сайте www.veseligsridzinieks.lv 

riga.lv/RU / Фото
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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

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