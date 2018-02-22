Кушнерс: ЕЦБ крайне недоволен ограничением функциональности Римшевича(3)

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Виталий Вавилкин
15:28 22.02.2018
Политика / Правительство

Европейскому центральному банку будет обеспечена информация о ситуации с президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

 

В четверг в передаче LNT «900 секунд» член совета Банка Латвии Эдвард Кушнерс заявил, что ЕЦБ крайне недоволен ограничением функциональности Римшевича.

 

Рейзниеце-Озола признала, что ЕЦБ не выступал с публичными заявлениями по этому вопросу, но вчера она обсуждала ситуацию с президентом ЕЦБ Марио Драги.

 

Они договорились, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) обеспечит ЕЦБ информацию об обвинениях против Римшевича и примененной к нему мере пресечения.

 

Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и принятии взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Ты суслика видишь? 15:36 22:02:2018

Член совета банка Латвии Эдвард Кушнер - популярные нонче фамилия, прям как у зятя Трампа - Джареда Кушнера! :)
Типа брательник, не?! :)

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Ivan 16:13 22:02:2018

В финансовое руководство евросоюза входят вымогатели взяток?! Нужен полный аудит центробанка латышского, проверить как перешел на евро , как уничтожилась национальная валюта, всё досконально, возможны подтасовки, подлог и чудовищные хищения , нет доверия , нужно проверять, привлекая независимые аудиторские организации мирового уровня. Сдаётся мне, взятки и незаконное присвоение средств лишь вершина преступного латышского "айсберга".

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vopros 16:56 22:02:2018

Там еще и без Домбровскиса не обошлось, он тоже засуетился.

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Мнение
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газета Сегодня
19.02.2018

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