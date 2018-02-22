Европейскому центральному банку будет обеспечена информация о ситуации с президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

В четверг в передаче LNT «900 секунд» член совета Банка Латвии Эдвард Кушнерс заявил, что ЕЦБ крайне недоволен ограничением функциональности Римшевича.

Рейзниеце-Озола признала, что ЕЦБ не выступал с публичными заявлениями по этому вопросу, но вчера она обсуждала ситуацию с президентом ЕЦБ Марио Драги.

Они договорились, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) обеспечит ЕЦБ информацию об обвинениях против Римшевича и примененной к нему мере пресечения.

Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и принятии взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.