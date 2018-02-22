В четверг в передаче LNT «900 секунд» член совета Банка Латвии Эдвард Кушнерс заявил, что ЕЦБ крайне недоволен ограничением функциональности Римшевича.
Рейзниеце-Озола признала, что ЕЦБ не выступал с публичными заявлениями по этому вопросу, но вчера она обсуждала ситуацию с президентом ЕЦБ Марио Драги.
Они договорились, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) обеспечит ЕЦБ информацию об обвинениях против Римшевича и примененной к нему мере пресечения.
Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и принятии взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.
Член совета банка Латвии Эдвард Кушнер - популярные нонче фамилия, прям как у зятя Трампа - Джареда Кушнера! :)« ответить
Типа брательник, не?! :)
В финансовое руководство евросоюза входят вымогатели взяток?! Нужен полный аудит центробанка латышского, проверить как перешел на евро , как уничтожилась национальная валюта, всё досконально, возможны подтасовки, подлог и чудовищные хищения , нет доверия , нужно проверять, привлекая независимые аудиторские организации мирового уровня. Сдаётся мне, взятки и незаконное присвоение средств лишь вершина преступного латышского "айсберга".« ответить
Там еще и без Домбровскиса не обошлось, он тоже засуетился.« ответить