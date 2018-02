Репортаж из города, где в этом году пройдет юбилейный — ХХ — Конгресс Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Точно так же, как любая мозаика складывается из компоновки различных частей схожего материала, так и громадный Нью Йорк — Большое Яблоко — состоит из пяти различных районов, называемых боро, а по сути — отдельных городов: Манхэттен, Куинс, Бронкс, Стэйтен–Айленд и, конечно, Бруклин.

От прошлого — к настоящему

Первоначально Бруклин был частью голландской колонии — само его название происходит от нидерландского городка Брёкелин, а в 1664 году, после завоевания колонии Новые Нидерланды англичанами все поселения Бруклина стали частью британской колонии.

Не будем забывать, что до голландцев и англичан земли эти принадлежали индейскому вождеству маррекавиков племени канарси, но с 1647 года их имя напрочь исчезло из названий на картах колонии. Маррекавикские захоронения находили в Бруклине то тут, то там при строительстве и закладке фундамента зданий в конце XIX века, самих же индейцев выжили или истребили еще в XVII веке.

По международному праву того века территории колонистов необходимо было закрепить не только их обнаружением и предоставлением карт, но также и их заселением — первые 30 голландских семей прибыли в новую колонию в 1624 году. А первое голландское судно вошло в устье реки Муххекунитук пятнадцатью годами ранее — то была голландская яхта «Полумесяц» под командованием Генри Гудзона, в честь которого главная нью–йоркская река была позже и переименована. А именем итальянца Джованни да Верразано, первым из европейцев побывавшего в устье реки аж в 1525 году, назван самый большой американский мост, соединяющий Манхэттен и Бруклин. Формально в состав Нью–Йорка Бруклин вошел в 1898 году и сейчас является самым населенным боро города с более чем двумя с половиной миллионами жителей. Ну, почти как Латвия!

Да, как и в Латвии, в Бруклине высшее должностное лицо занимает пост президента. В ноябре 2013–го президентом Бруклина стал бывший капитан полиции Эрик Адамс, который был переизбран на свой пост в 2017–м с подавляющим перевесом: за него проголосовало 83% бруклинцев.

Летом 2017 года Эрик Адамс собрал представителей русскоязычной общины в главном зале “Бруклин боро холл”, где отметил вклад местных организаций в развитие и процветание Бруклина. Уверен, что такое уважение к одной из диаспор Бруклина принесло ему от русскоязычной общины немало голосов!

Читателям газеты «СЕГОДНЯ» Эрик Адамс пожелал всего наилучшего и отметил следующее: «Бруклин — это дом для всех людей из разных мест мира. Мы приветствуем латвийское сообщество и приглашаем ощутить все то, что наш прекрасный боро может предложить — от замечательного культурного наследия до восхитительного разнообразия!»

Кому как не чернокожему бруклинцу Эрику Адамсу, выросшему от капитана полиции до президента боро, сравнимому по населению и экономическому потенциалу с целой страной, не знать, что гарантией успеха и процветания любого сообщества является уважение всех его членов, соблюдение равных прав и предоставление равных возможностей всем без исключения представителям разных этнических групп населения. Национализму в любой форме здесь просто не может быть места.

В метро Нью–Йорка, покупая билет, из десятков языков можно найти свой, а в муниципальных учреждениях и поликлиниках вам с готовностью предоставят переводчика, если и не на месте, то через специальную телефонную службу.

Дружба народов

В плавильном котле Соединенных Штатов, где перемешаны потомки чуть ли не всех народов планеты, доминирующим языком общения является английский. Однако официального статуса у этого языка в Америке нет, хотя он и является родным для 82% населения.

Из–за возрастающей роли испанского языка и довольно низкого уровня ассимиляции новоприбывших мигрантов из Азии и Латинской Америки некоторые штаты объявили английский официальным языком образования и делопроизводства, но при этом с уважением относятся и к другим языкам.

Практически в любых официальных учреждениях человеку, не знающему английского языка, будет предоставлен переводчик — или на месте, или через телефонную связь. Укорять незнанием языка чиновник не может не только по морально–этическим принципам, но и по юридическим: посетитель вполне может засудить госучреждение на кругленькую сумму.

Но и чиновники, и бизнесмены сами доброжелательно относятся к людям, не владеющим языком, ведь и их предки когда–то были иммигрантами.

В местах компактного проживания этнических групп почти все надписи дублируются на разных языках. Никаких наказаний или штрафов для незнающего английского не предусмотрено, действует простой закон рынка: хочешь продать товар — изволь подучить язык. И со временем многие его осваивают благодаря платным или чаще всего бесплатным языковым курсам.

В школах детей, не знающих язык, определяют на специальные занятия по программе ESOL (English for Speakers of Other Languages): английский для носителей других языков.

Ребятишки учатся по обычной программе вместе с одноклассниками, где им дают небольшие поблажки, а вместо уроков английского языка они идут в отдельный кабинет и занимаются с преподавателем, специализирующимся на ESOL, часто индивидуально. Через несколько недель таких занятий ребенок начинает уже понимать и говорить по–английски без особых проблем.

Муниципальные учреждения заботятся о своих жителях: везде висят многоязычные таблички, доступны переводчики, экзамен на водительские права тоже возможен на множестве языков, в том числе и на русском. В одной из бруклинских больниц я увидел плакат, призывающий при необходимости воспользоваться услугами переводчиков нескольких десятков языков, включая и латышский.

При оформлении личных документов тоже соблюдается принцип свободы выбора написания имен и фамилий — ведь работа чиновника заключается лишь в правильной регистрации по личному выбору просителя. Имя будет написано так, чтобы латинские буквы фонетически были созвучны оригинальному написанию имени. Например, у меня во многих документах присутствует отчество — Alexeevitch.

В таком доброжелательном отношении к другим языкам кроется и ведущая роль английского. Ведь когда его учат не из–под палки или из–за угрозы штрафа, то и эффект от обучения гораздо выше, и общение на нем доставляет удовольствие всем, невзирая на сильный акцент или грамматические ошибки.

Латвийцы, как и представители других бывших союзных республик, тоже проживают в Бруклине — я встречал там много бывших рижан, которые, как известно, бывшими не бывают. Многие уже давно нашли хорошую работу, продвинулись по карьерной лестнице, но не собираются никуда переезжать из Бруклина, ибо шелест волн Атлантического океана напоминает им о побережье любимой Юрмалы.

Мой русский Бруклин

Первый раз я попал в Бруклин в начале 90–х годов, когда, после проведенного по программе советско–американского обмена вожатых лагерей лета в качестве спасателя в бассейне детского лагеря в штате Огайо, заехал туда по пути на родину. Надо заметить, что Бруклин как раз находится относительно недалеко от международного аэропорта Кеннеди, поэтому там сходятся пути многих туристов из бывшего необъятного Союза. Сначала поразила русская речь — она везде! С разными говорами, акцентами и интонациями слышна она на улицах, большими печатными, прописными и узорчатыми шрифтами видна на вывесках супермаректов и магазинчиков, аптек и библиотек. И, конечно, парикмахерских.

В один из приездов на Брайтон–Бич захотелось постричься. Зашел в угловую парикмахерскую, где цирюльник Витя родом из Минска, задавая ряд глубоких вопросов, сделал мне прическу под названием «старый зек по кличке Уксус». Его грузная мама сидела на кассе и внимательно наблюдала, как сын справляется с машинкой для стрижки и триммером. Наверное, Виктор был родом из 90–х и думал, что «крутые парни любят покороче…»

На излюбленном месте для прогулок — деревянном променаде вдоль пляжа, называемом Боардвоком, находится несколько «русских» ресторанов. Одним из самых популярных является ресторан «Татьяна», где, наслаждаясь шумом волн и видом на океан, можно отведать щей, борща и харчо, оливье, пельмени и котлеты “по–киеффски”, а для бодрости выпить рюмочку хорошей водочки.

Пляжные лавочки оккупированы пенсионерами: кто играет в шахматы, кто в «дурака», кто просто громко разговаривает «за жизнь» и обсуждает последние новости — так и кажется, что вот–вот кто–нибудь, вздыхая, произнесет: «Бриан — это голова!». Ведь Брайтон–Бич у американцев известен еще под названием «Маленькая Одесса». Здесь находится аквариум, включающий в себя несколько павильонов и бассейн, где проводятся сеансы с участием рыб.

На берегу стоит парк аттракционов Coney Island с каруселями, небольшими «американскими горками», колесом обозрения и парашютной вышкой.

Театр балета на Брайтоне — хореографический центр с одной из самых известных школ русского балета в Америке.

Длинный–Длинный Остров

Но не Одессой единой славится Бруклин.

Длина острова Лонг–Айленд, на котором и находится Бруклин, составляет более 200 километров, и развитие его происходило вширь, а не ввысь, как на Манхэттене. Особо высоких небоскребов тут нет, зато много домов с необычной архитектурой, музеев, спортивных площадок и весьма колоритных районов.

Центр Бруклина располагается вовсе не в центре, а в его северо–западной части. В те времена, когда Бруклин был еще независимым городом, этот район являлся его его культурным и деловым центром, здесь находятся Бруклинский муниципалитет и суд. Brooklyn Heights — район исторической каменной застройки Бруклина, в нем сосредоточены архитектурные памятники, респектабельные дома, усадьбы в викторианском и готическом стиле, роскошные особняки и эксклюзивные магазины. Чувство такое, словно находишься в американском европейском уголке. По распоряжению муниципальных властей здесь запрещено возводить многоэтажные жилые дома.

Самым модным считается район Williamsburg, где проживают хипстеры и артисты — в нем неисчислимое количество уютных ресторанчиков, классных баров и кофеен, наполненных молодежью с лаптопами на коленках.

С ним конкурирует район Bushwick — здесь находится огромное количество мастерских и уличных художников. Раз в год устраивается праздник «Открытые студии Бушвика», когда все художники открывают двери своих мастерских и пускают туда всех желающих. Надо ли говорить, что в этот день у многих художников происходят самые высокие продажи картин и скульптур.

Район Greenpoint известен своими большими складскими помещениями, в которых размещаются офисы и лофты, и те, кто может себе позволить, проживают в квартирах без внутренних стен размером со склад. Этот район называют еще «Маленькой Польшей», и польская речь звучит здесь также часто, как и русская в «Маленькой Одессе».

Район Carrol Gardens считается «итальянским» — в нем полно уютных улочек, забавных бутиков и итальянских ресторанчиков. Возможно, где–то здесь обитают и печально известные итальянские мафиози, и, кто знает, может быть, этот молодой улыбчивый человек с набриолиненными волосами в модном черном костюме, попивая кофе, ждет встречи со своим боссом в ожидании руководства к действию. Впрочем, многих известных мафиози давно пересажали, а оставшиеся, поговаривают, теперь являются влиятельными лицами в различных профсоюзах и получают легальные запредельные зарплаты.

Рядом находится район Red Hook. Здесь нет метро, зато имеется всемирно известный шведский магазин Ikea. Множество старых складов превращено в общественные центры и кафе.

Район Dumbo расположен недалеко от Бруклинского моста, в нем много зеленых парков и маленьких улочек.

Бэнсонхёрст расположен в юго–западной части Бруклина. Свое название район получил в честь Артура Бэнсона, бывшего президента Бруклинской газовой компании, который в 1835 году скупил огромные сельскохозяйственные угодья. Впоследствии часть их стала районом Бэнсонхёрст.

В начале XX века в районе поселилось много евреев и итальянцев, а в 50–е годы туда начали массово переселяться выходцы с юга Италии. С 2000 года район начали активно заселять и китайцы — здесь даже появился свой Чайна–таун. Также за последние годы в Бэнсонхёрсте поселилось довольно много выходцев из бывшего СССР. Ну а где их нет, наших соотечественников, хоть и бывших? В одном Нью–Йорке проживает около 350 000 русскоязычных людей.

Бруклин — это вещь!

В свой первый день пребывания в Америке пошли мы с другими членами группы советско–американского обмена вожатыми лагерей гулять по Манхэттену, и нет–нет да и вырывались у нас крепкие русские словечки от восторга при виде огромных небоскребов — на порядок выше, чем Дом печати и гостиница «Латвия». Ну, раз так в пять. Мы думали, что кругом одни американцы и по–русски никто не понимает, но заметили осуждающие взгляды прохожих и тут же прекратили это безобразие.

В Бруклин из Манхэттена можно пройти и пешком через подвесной Бруклинский мост, конструкция которого вызывает восхищение, а вид с него завораживает. Мост был построен в 1883 году — в то время жители Нью–Йорка передвигались еще с помощью лошадей и телег. А сейчас там проложено шесть полос автомобильного движения и еще одна центральная полоса для велосипедистов и пешеходов, которая находится над транспортными полосами.

Бруклинский мост поражает воображение не только своей длиной, но и уникальной архитектурной задумкой — неоготическими башнями, высота которых составляет 83 метра. Именно эти башни считались самыми высокими сооружениями в США еще многие годы спустя после окончания стройки. На данный момент по Бруклинскому мосту проложено шесть полос автомобильного движения и еще одна центральная полоса — для велосипедистов и пешеходов. Владимир Маяковский прошел пешком весь мост от манхэттенской мэрии до бруклинской Адамс–стрит и под впечатлением воскликнул: «Бруклинский мост! Даа… Это вещь!»

Вслед за великим поэтом и я с удовольствием воскликну: «Бруклин! Это вещь!»

Олег МЕРКУЛОВ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Вашингтоне.