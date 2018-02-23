Лапса: Римшевич уже успел стать токсичным и радиоактивным(6)

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Виталий Вавилкин
19:50 22.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

На фоне тяжелой ситуации в банковском секторе руководство Латвии ведет себя неправильно и не предпринимает эффективных шагов для спасения репутации страны. Такое мнение высказал журналист Лато Лапса.

В эфире передачи публицист дал понять, что ему не столько важен сам коррупционный скандал, сколько реакция на него латвийского государства, пишет издание »Открыто».

 

«Не столь важно, кто это организует, а то, что делаем мы, то есть латвийское государство и те люди, которым мы платим зарплату за то, чтобы они латвийское государство представляли и латвийским государством руководили. А то, кто кого в чем обвиняет, во имя чего и с какими намерениями, — это уже не столь важный вопрос. [...] Не важно, что это. Важно то, как государство действует. Вот, что важно. Это может быть что угодно — от пятен на солнце до происков марсиан.

 

Неважно, кто это с нами делает. Важно, что мы позволяем с собой это делать», — заявил Лапса.

 

По мнению публициста, из дела главы Банка Латвии Илмара Римшевича государство делает больший скандал, чем следовало бы.

 

«Если бы я был врагом Латвии, который хотел бы, чтобы весь мир узнал, что у нас есть президент центрального банка, который подозревается в коррупции — это как раз то. Не просто вызвать на допрос, а задержать публично, посадить в клетку на два дня, чтобы все это заметили, все об этом узнали, все убедились, что это действительно так: президент центрального банка сидит и его подозревают в жуткой коррупции.

 

То, что ему что-то когда-то прилипло к рукам — я в этом не сомневаюсь. Но вопрос, что с этим делает государство. Если государство хочет для себя по возможности больший скандал — это как раз то, что нужно сделать», — сказал журналист.

 

Лапса отметил, что для выхода из сложной ситуации правительство должно предпринять ряд конкретных шагов. В первую очередь — всеми способами постараться убрать Римшевича с поста главы Банка Латвии, не пожелавшего уйти в отставку.

 

«Римшевич становится уже явно токсичным, радиоактивным, но сдаваться не хочет. Ну, человек не хочет. Ясно понимает, что у него ипотека на 90 с чем-то тысяч, и, что совершенно ясно — если г-н Римшевич уйдет с этой должности, он никогда на нее не вернется. И никогда у него не будет возможности кататься на Audi A8 за счет налогоплательщиков и получать 150 тысяч в год, при этом делая то, что серьезной работой назвать никак нельзя.

 

Потеряв эту должность, он никогда ничего подобного не получит. Если человек с государственной ответственностью сразу бы ушел с этого поста, то г-н Римшевич держится за эту работу руками и ногами. С этим надо разобраться. [...]

 

Насколько я знаю, против г-на Римшевича есть вполне весомые и убедительные улики. Хватило бы паре из них появиться в любом СМИ, и г-н Римшевич со всеми своими амбиции просто бы исчез и ничего о его желаниях мы бы не узнали уже.

 

Это было бы нормальным государственным решением, если бы кто-то в латвийском государстве хотел решить проблему по-настоящему. Не совсем правовыми методами, но так у нас это принято и ничего нового нет. [...]

 

Вторая проблема — что делать с имиджем Латвии. Надо работать, надо ехать в Брюссель. Делать именно то, что ABLV сейчас делают, потому что для них это очень важно. Я как-то не вижу, чтобы г-н Вейонис, Кучинскис или Рейзниеце-Озола отправлялся в Вашингтон и стучался во все двери, рассказывая, какие мы хорошие и что деньги мы не отмываем.

 

Третья проблема — что делать с обществом, которое разволновалось и хочет знать, что власть имущие будут делать. Надо было бы хотя бы перестать делать глупости, как Министерство обороны, надо было бы перестать бегать от журналистов, как г-н Вейонис. И глядишь, все образуется. Но ничего из этого мы пока не видим», — заключил Лапса.

 

Открыто / Фото
Комментарии (6)
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Ivan 20:06 22:02:2018

Все "телодвижения" латышей не имеют никакого значения, вопрос сохранения репутации не стоит, какой-либо уважаемой репутации латыши не имеют, только криминальная и уголовная. Хотят того латыши или нет, обязаны говорить правду, - денег в государстве нет, денег конечно-же не будет, но драка латышар за жратву впечатляет, при всём госбеспределе латыши пытаются только на одного латыша списать вселатышскую коррупцию, но ведь каждый латыш в круговой поруке , нацистский латышский режим потворствуетя, преступлениями латыши перемазюкивают друг друга, им ущербным так воровать не страшно.

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Александр Шерстобитов 20:58 22:02:2018

Какая ещё там репутация Латвии? Кому какое дело про загроничную и малоизвестную страну? Кого то тут волнует, что там в Чехии, Аргентине или в Мадакаскаре? В США президентов даже убивали. И что?! Кто то возмущается, "а чё там у них происходит?" Читатели на Вести, ни вы и даже Ринкевичь никого не волнует. А аррест это хорошо. Все должны знать, что должность и временная власть от тюрьми не спасёт, если будешь нечестным. Вор должен сидеть в тюрьме и пусть это знают и боятся все!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:24 22:02:2018

Скользкий пацан этот Лапса... Уже третью версию как действовать от него слышим, а толку чуть.

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дед 20:25 22:02:2018

что делать с имиджем Латвии. Надо работать, надо ехать в Брюссель...

посадите еще один сад камней, выделите на 100 летие 100 миллионов, еще больше ругайте Россию, в список магнитского добавьте к 49 еще 51 человека для ровного счета.... в общем создавайте впечатление, что у вас все в порядке

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Пророк 20:41 22:02:2018

Ну да шикарный подарок к "100" летию, как и само "100" летие сомнительный. можно парад педофилов, зоофилов и всякой иной нечисти провести, все одно деньжата не свои, а налогоплательщиков

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На вертолёте... 20:26 22:02:2018

Кстати, черного кобеля не отмоешь до бела. "С" не моё.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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