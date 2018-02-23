На фоне тяжелой ситуации в банковском секторе руководство Латвии ведет себя неправильно и не предпринимает эффективных шагов для спасения репутации страны. Такое мнение высказал журналист Лато Лапса.

В эфире передачи публицист дал понять, что ему не столько важен сам коррупционный скандал, сколько реакция на него латвийского государства, пишет издание »Открыто».

«Не столь важно, кто это организует, а то, что делаем мы, то есть латвийское государство и те люди, которым мы платим зарплату за то, чтобы они латвийское государство представляли и латвийским государством руководили. А то, кто кого в чем обвиняет, во имя чего и с какими намерениями, — это уже не столь важный вопрос. [...] Не важно, что это. Важно то, как государство действует. Вот, что важно. Это может быть что угодно — от пятен на солнце до происков марсиан.

Неважно, кто это с нами делает. Важно, что мы позволяем с собой это делать», — заявил Лапса.

По мнению публициста, из дела главы Банка Латвии Илмара Римшевича государство делает больший скандал, чем следовало бы.

«Если бы я был врагом Латвии, который хотел бы, чтобы весь мир узнал, что у нас есть президент центрального банка, который подозревается в коррупции — это как раз то. Не просто вызвать на допрос, а задержать публично, посадить в клетку на два дня, чтобы все это заметили, все об этом узнали, все убедились, что это действительно так: президент центрального банка сидит и его подозревают в жуткой коррупции.

То, что ему что-то когда-то прилипло к рукам — я в этом не сомневаюсь. Но вопрос, что с этим делает государство. Если государство хочет для себя по возможности больший скандал — это как раз то, что нужно сделать», — сказал журналист.

Лапса отметил, что для выхода из сложной ситуации правительство должно предпринять ряд конкретных шагов. В первую очередь — всеми способами постараться убрать Римшевича с поста главы Банка Латвии, не пожелавшего уйти в отставку.

«Римшевич становится уже явно токсичным, радиоактивным, но сдаваться не хочет. Ну, человек не хочет. Ясно понимает, что у него ипотека на 90 с чем-то тысяч, и, что совершенно ясно — если г-н Римшевич уйдет с этой должности, он никогда на нее не вернется. И никогда у него не будет возможности кататься на Audi A8 за счет налогоплательщиков и получать 150 тысяч в год, при этом делая то, что серьезной работой назвать никак нельзя.

Потеряв эту должность, он никогда ничего подобного не получит. Если человек с государственной ответственностью сразу бы ушел с этого поста, то г-н Римшевич держится за эту работу руками и ногами. С этим надо разобраться. [...]

Насколько я знаю, против г-на Римшевича есть вполне весомые и убедительные улики. Хватило бы паре из них появиться в любом СМИ, и г-н Римшевич со всеми своими амбиции просто бы исчез и ничего о его желаниях мы бы не узнали уже.

Это было бы нормальным государственным решением, если бы кто-то в латвийском государстве хотел решить проблему по-настоящему. Не совсем правовыми методами, но так у нас это принято и ничего нового нет. [...]

Вторая проблема — что делать с имиджем Латвии. Надо работать, надо ехать в Брюссель. Делать именно то, что ABLV сейчас делают, потому что для них это очень важно. Я как-то не вижу, чтобы г-н Вейонис, Кучинскис или Рейзниеце-Озола отправлялся в Вашингтон и стучался во все двери, рассказывая, какие мы хорошие и что деньги мы не отмываем.

Третья проблема — что делать с обществом, которое разволновалось и хочет знать, что власть имущие будут делать. Надо было бы хотя бы перестать делать глупости, как Министерство обороны, надо было бы перестать бегать от журналистов, как г-н Вейонис. И глядишь, все образуется. Но ничего из этого мы пока не видим», — заключил Лапса.