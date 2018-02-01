Между Украиной и балтийскими странами разгорелся дипломатический скандал. Правительство Украины опубликовало список офшоров, в который попали Латвия и Эстония. Так Киев «отблагодарил» прибалтийских союзников за науку «европейского выбора» и защиту украинских интересов в Европе, пишет портал Rubaltic.ru.

В конце прошлого года Кабинет министров Украины принял постановление №1045 о новом списке офшорных зон и стран, подозревающихся в том, что они являются офшорами. Всего в список вошли 85 государств и регионов.

Распоряжение украинского правительства по офшорным зонам было принято в рамках политики борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности ведения бизнеса. О том, как на практике выглядит украинская «борьба с коррупцией», свидетельствует хотя бы тот факт, что Кипр и Панама в список офшоров не попали. Хотя именно на Панаме зарегистрированы крупнейшие бизнес-активы украинской «элиты». Что уж говорить о Кипре, который и подавно является основным реципиентом и донором внешних украинских инвестиций. Требования включить островное государство в официальный перечень офшорных зон звучат непрерывно, но в обновленном списке Кабмина Кипра снова не оказалось.

Зато в этот список попали Латвия и Эстония: Киев объявил своих беззаветно преданных прибалтийских союзников офшорными зонами.

Это означает, что товары и услуги, которые Украина импортирует из Латвии и Эстонии, должны облагаться повышенной налоговой ставкой, а к латвийским и эстонским бизнесменам будет приковано особое внимание украинских налоговиков и спецслужб.

Скандал вокруг обновленного «офшорного списка» вышел знатный. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Гройсману с требованием немедленно удалить Эстонию из списка офшорных зон. «Определение Эстонии как налоговой гавани является досадной ошибкой, которую следует незамедлительно исправить. Ни одна другая страна мира не рассматривает Эстонию как офшор. Наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе и законодательству Украины», — возмущенно сказал Ратас украинскому премьер-министру.

Украинскому послу в Таллине обещали вручить ноту протеста. Причем писать эту ноту дипломаты поручили Министерству финансов Эстонии. Ведомство должно подробно разъяснить украинским коллегам, как работает эстонская налоговая система и почему Эстонию нужно срочно вычеркивать из списка офшоров.

Вслед за Таллином возмутилась Рига. Латвийский МИД вручил временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк ноту протеста из-за включения Латвии в список офшорных зон. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объяснил скандальную ситуацию тем, что Украина неправильно интерпретировала новое налоговое законодательство Латвии, в котором предусмотрена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль.

«Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги», — пояснил Ринкевич и потребовал немедленно вычеркнуть Латвию из перечня стран-офшоров. Как и в случае Эстонии, к делу ликвидации безграмотности украинских чиновников был подключен латвийский Минфин.

За попытками представителей Латвии и Эстонии держать себя в рамках политкорректности угадывался дружный крик: «Идиоты!»

Из-за глупости и некомпетентности сотрудников своего финансового ведомства Украина фактически ввела санкции против последних стран в Евросоюзе, которые всё еще ее безоговорочно поддерживают.

Осознав всю степень собственного конфуза, украинское правительство моментально пошло на попятный. Премьер Гройсман в разговоре с эстонским коллегой Ратасом путано пояснил, что Украина не называла Эстонию офшорной зоной, а лишь включила ее в список стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться украинскими резидентами для размывания налоговой базы и уклонения от уплаты налогов на Украине. Но эстонской стороне беспокоиться не о чем: Национальный банк Украины не включил Эстонию в свой список офшоров и направил в украинские банки разъяснения о том, что к эстонским компаниям дополнительные проверки можно не применять.

Такие же разъяснения были даны по Латвии. Наконец, 31 января наступила развязка. На заседании правительства Украины было принято решение исключить Венгрию, Грузию, Латвию, Мальту и Эстонию из списка офшорных зон.

Министр финансов Украины Александр Данилюк на том же заседании обещал, что впредь его ведомство будет дополнительно консультироваться со своими коллегами в других странах по вопросам их налогового законодательства.

Мораль этой истории лучше всех сформулировал великий нидерландский гуманист XVI века Эразм Роттердамский. В своем знаменитом памфлете «Похвала глупости» ученый писал: «Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, восхищаться их пороками, словно добродетелями, — что может быть ближе к глупости?»

Страны Балтии после Майдана неистово восхищались новой Украиной, в которой, говоря словами того же Эразма Роттердамского, «всё полно глупости, всё делается дураками и среди дураков». Они именно что потакали ее слабостям, закрывали глаза на недостатки и восхищались пороками, рассчитывая, что весь заряд украинской глупости придется на ненавистную им Россию.

Так оно в основном и было. Царствующая на Украине Глупость рушила экономику, выдворяла миллионы людей в эмиграцию, устраивала блокады, перекрывала авиасообщение, перерезала электропровода, запрещала книги, фильмы и эстрадных певцов. Только не учли прибалтийские учителя «европейского выбора», что настоящая, не симулируемая Глупость — дама неуправляемая и неконтролируемая. Никому не известно, кто попадет под ее удар в следующий раз.

Теперь вот «прилетело» Латвии и Эстонии. Украина чуть не ввела санкции против своих последних «адвокатов» в Европе, и ее послов в Прибалтике вызывают «на ковер» в МИД. Кто мог представить себе такое еще месяц назад?