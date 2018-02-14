«22 декабря 2017 года мы получили ответ, что документ передан на рассмотрение министерствам экономики, благосостояния и сообщения, и на этом все закончилось», — рассказал он.
У правительства нет плана улучшения экономической ситуации в Латгале и во всей стране, и до выборов Сейма оно вряд ли успеет что-то для этого сделать, считает Ниперс.
Свой протест латгальские предприниматели могут выразить, прекратив на какое-то время деятельность предприятий и проведя пикеты в городах, краях и волостях.
Провести акцию протеста предполагается 30 апреля. По информации организаторов акции протеста, после налоговой реформы объем предпринимательства в Латгале в первый же месяц сократился на 15-20%.
Давно пора,сколько можно терпеть издевательство!« ответить
Что такое?« ответить
Бастовать?
Это как, - беспорядке в стране устраивать?
У нас полный порядок и никакие забастовки нам не нужны.
Плевать они хотели на ваши забостовки. В Латвии есть одна проблема - лотышский язык.« ответить