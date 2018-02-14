Латгалия начнёт забастовку(3)

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Latgales karogs - флаг Латгалии, фото LETA
Герман Бергер
20:45 13.02.2018
Наша Латвия / Социум

Недовольные отношением правительства к принятой на состоявшемся в конце прошлого года в Резекне съезде латгальских предпринимателей «Бизнес-среда в Латгале» резолюции предприниматели в Латгале готовятся к забастовке, заявил член правления общественной организации «Tautsaimnieks» Раймондс Ниперс.

«22 декабря 2017 года мы получили ответ, что документ передан на рассмотрение министерствам экономики, благосостояния и сообщения, и на этом все закончилось», — рассказал он.

 

У правительства нет плана улучшения экономической ситуации в Латгале и во всей стране, и до выборов Сейма оно вряд ли успеет что-то для этого сделать, считает Ниперс.

 

Свой протест латгальские предприниматели могут выразить, прекратив на какое-то время деятельность предприятий и проведя пикеты в городах, краях и волостях.

 

Провести акцию протеста предполагается 30 апреля. По информации организаторов акции протеста, после налоговой реформы объем предпринимательства в Латгале в первый же месяц сократился на 15-20%.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Jekabs 21:30 13:02:2018

Давно пора,сколько можно терпеть издевательство!

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Latviešu patriots 21:51 13:02:2018

Что такое?
Бастовать?
Это как, - беспорядке в стране устраивать?
У нас полный порядок и никакие забастовки нам не нужны.

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Из Латгалии. 22:36 13:02:2018

Плевать они хотели на ваши забостовки. В Латвии есть одна проблема - лотышский язык.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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