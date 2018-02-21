Политик сказал, что оперативные действия по этому делу могли вестись в течение нескольких лет, и получено много информации, но вопрос в том, насколько удастся подкрепить оперативную информацию доказательствами, что в делах о коррупции очень непросто.
Сказанное Римшевичем Латковскис воспринимает как защиту, а не как объективные факты, например, при принятии Сеймом поправок об усилении борьбы с отмыванием денег он не заметил никакой активности Банка Латвии, хотя Римшевич утверждает, что был активным в этой сфере.
По словам Латковскиса, ни одно должностное лицо, хоть немного информированное о деле Римшевича, не подвергает сомнению работу правоохранительных органов, и Министерство обороны со своими подозрениями о фотографии Римшевича в России не оспаривает заведенное дело, а указывает на странности в распространении информации.
Латковскис хотел бы знать, были ли информированы латвийские органы безопасности о поездках Римшевича в Россию, так как ясно, что столь высокопоставленное лицо, как президент Банка Латвии, всегда находилось под наблюдением российских спецслужб, и полученная информация может быть негативно использована.
pizdim,pizdim,A GDE FAKTI?FAMILI? GDE ? GDE?« ответить
председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис («Единство»).« ответить
Теперь ясно, почему коррупция в Блединстве, Латковскис прикрывает своих блединственных, да и всех остальных. Почему он только сейчас рот открыл, когда даже штаты в курсе? А раньше его и не слышно было.
a skoljko Latvija,uze dolzna..primerno 10 MILLIARDOV??? oooo!!!! USPEH !!!!« ответить
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛАТВИИ - БОЛЕЕ 42 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО!!!!« ответить
СМЕРТНОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ...НИЩИЙ НАРОД МАССОВО ВАЛИТ
ЗА
БУГОР...
А ПРАВЯЩАЯ ЛАТЫШСКАЯ МАФИЯ ВОРОВ,ЛЯДЕЙ
И
ПЕДЕРАСТОВ,ГРАБИТ ГОСКАЗНУ
И
ВЫПИСЫВАЕТ СЕБЕ ПРЕМИИ....
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ,НЕ?!
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Псковская областная психиатрическая больница №1" (ГБУЗ ПО "Псковская ОПБ №1") расположена недалеко от Псковского озера, в пяти минутах ходьбы от остановки пригородного автобуса.« ответить
УБЛЮДОК,НА ТЕБЯ ПОССАТЬ,ИЛИ САМ ОСТЫНЕШЬ?!« ответить
Успокойтесь..« ответить
Никого не посадят..
He cцы!« ответить
Амеры caми oxyeли, когда поняли как глубоко прогнила местная "элита" и вынуждены были "нажать на тормоза",иначе cpaну 404 пришлось бы закрывать на замок,а ключи передать Пyтину.
ДЫК ДЕЛО ТО И ИДЁТЬ К ЭТОМУ....« ответить
АМЕРИКАКИ
СДАДУТ ЭТУ в ЖОПУ НИЩУЮ и УБИТУЮ КОЛОНИАЛЬНУЮ РЕЗЕРВАЦИЮ
SIA "LATVIJA"
НАСТОЯЩЕМУ ХОЗЯИНУ из МОСКВЫ....
ВМЕСТЕ с ПРЕСТУПНЫМ НАЦИСТСКИМ РЕЖИМОМ - ЭТО в ДУХЕ ЦРУ США....