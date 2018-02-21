Латковскис: в деле Римшевича, вероятно, появятся новые лица и эпизоды(29)

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Виталий Вавилкин
09:00 21.02.2018
Политика

Не удивительно, если в деле о коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича появятся новые эпизоды и лица, заявил на Латвийском радио председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис («Единство»).

Политик сказал, что оперативные действия по этому делу могли вестись в течение нескольких лет, и получено много информации, но вопрос в том, насколько удастся подкрепить оперативную информацию доказательствами, что в делах о коррупции очень непросто.

 

Сказанное Римшевичем Латковскис воспринимает как защиту, а не как объективные факты, например, при принятии Сеймом поправок об усилении борьбы с отмыванием денег он не заметил никакой активности Банка Латвии, хотя Римшевич утверждает, что был активным в этой сфере.

 

По словам Латковскиса, ни одно должностное лицо, хоть немного информированное о деле Римшевича, не подвергает сомнению работу правоохранительных органов, и Министерство обороны со своими подозрениями о фотографии Римшевича в России не оспаривает заведенное дело, а указывает на странности в распространении информации.

 

Латковскис хотел бы знать, были ли информированы латвийские органы безопасности о поездках Римшевича в Россию, так как ясно, что столь высокопоставленное лицо, как президент Банка Латвии, всегда находилось под наблюдением российских спецслужб, и полученная информация может быть негативно использована.

LETA / Фото
Комментарии (29)
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interesno 09:22 21:02:2018

pizdim,pizdim,A GDE FAKTI?FAMILI? GDE ? GDE?

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тихушник 10:14 21:02:2018

председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис («Единство»).
Теперь ясно, почему коррупция в Блединстве, Латковскис прикрывает своих блединственных, да и всех остальных. Почему он только сейчас рот открыл, когда даже штаты в курсе? А раньше его и не слышно было.

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a skoljko ? 09:29 21:02:2018

a skoljko Latvija,uze dolzna..primerno 10 MILLIARDOV??? oooo!!!! USPEH !!!!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 09:40 21:02:2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛАТВИИ - БОЛЕЕ 42 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО!!!!
СМЕРТНОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ...НИЩИЙ НАРОД МАССОВО ВАЛИТ
ЗА
БУГОР...
А ПРАВЯЩАЯ ЛАТЫШСКАЯ МАФИЯ ВОРОВ,ЛЯДЕЙ
И
ПЕДЕРАСТОВ,ГРАБИТ ГОСКАЗНУ
И
ВЫПИСЫВАЕТ СЕБЕ ПРЕМИИ....
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ,НЕ?!

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Твой адресок? 10:15 21:02:2018

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Псковская областная психиатрическая больница №1" (ГБУЗ ПО "Псковская ОПБ №1") расположена недалеко от Псковского озера, в пяти минутах ходьбы от остановки пригородного автобуса.

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латышским педуардам 17:54 21:02:2018

УБЛЮДОК,НА ТЕБЯ ПОССАТЬ,ИЛИ САМ ОСТЫНЕШЬ?!

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СОВЕТНИК БОГА 10:30 21:02:2018

Успокойтесь..
Никого не посадят..

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ayдиторс 10:36 21:02:2018

He cцы!
Амеры caми oxyeли, когда поняли как глубоко прогнила местная "элита" и вынуждены были "нажать на тормоза",иначе cpaну 404 пришлось бы закрывать на замок,а ключи передать Пyтину.

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адиторсу 18:00 21:02:2018

ДЫК ДЕЛО ТО И ИДЁТЬ К ЭТОМУ....
АМЕРИКАКИ
СДАДУТ ЭТУ в ЖОПУ НИЩУЮ и УБИТУЮ КОЛОНИАЛЬНУЮ РЕЗЕРВАЦИЮ
SIA "LATVIJA"
НАСТОЯЩЕМУ ХОЗЯИНУ из МОСКВЫ....
ВМЕСТЕ с ПРЕСТУПНЫМ НАЦИСТСКИМ РЕЖИМОМ - ЭТО в ДУХЕ ЦРУ США....

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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