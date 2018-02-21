Не удивительно, если в деле о коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича появятся новые эпизоды и лица, заявил на Латвийском радио председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис («Единство»).

Политик сказал, что оперативные действия по этому делу могли вестись в течение нескольких лет, и получено много информации, но вопрос в том, насколько удастся подкрепить оперативную информацию доказательствами, что в делах о коррупции очень непросто.

Сказанное Римшевичем Латковскис воспринимает как защиту, а не как объективные факты, например, при принятии Сеймом поправок об усилении борьбы с отмыванием денег он не заметил никакой активности Банка Латвии, хотя Римшевич утверждает, что был активным в этой сфере.

По словам Латковскиса, ни одно должностное лицо, хоть немного информированное о деле Римшевича, не подвергает сомнению работу правоохранительных органов, и Министерство обороны со своими подозрениями о фотографии Римшевича в России не оспаривает заведенное дело, а указывает на странности в распространении информации.

Латковскис хотел бы знать, были ли информированы латвийские органы безопасности о поездках Римшевича в Россию, так как ясно, что столь высокопоставленное лицо, как президент Банка Латвии, всегда находилось под наблюдением российских спецслужб, и полученная информация может быть негативно использована.