LETA

«То, что мы сегодня переживаем — это самое серьезное организованное нападение на латвийское государство с момента восстановления независимости, — так скандал вокруг задержания главы Банка Латвии и банка ABLV комментирует журналист Лато Лапса в своей статье на портале Pietiek.com.

«Это происходит таким образом, что когда где-то начинается более или менее крупная неразбериха, то появляются хорошо вооруженная и организованная группа людей без опознавательных признаков, которые, пользуясь бессилием местных властей, занимают большую или меньшую часть территории», — считает Лапса, сравнивая ситуацию с той, которая в свое время наблюдалась в Украине, приводит перевод Press.

Журналист уверен, что именно такое гибридное нападение сейчас осуществляется на Латвию.

«Власти США и ранее демонстрировали, насколько они готовы поверить всевозможой дезинформации. Разве они не поверят в том случае, если профессиональные мастера дезинформации подкинут им, казалось бы, убедительную информацию о возможности отмывания и взяточничества посредством одного и прежде не очень «чистого» банка? Действительно — почему? Сообщение об «отмывающем и дающем взятки» банке ABLV, выглядит именно так», — отмечает Лапса.

А расследование против Римшевича KNAB завел два дня спустя после заявления американского учреждения (FinCEN). Это фактически единственный человек, арест которого со 100% уверенностью вызовет скандал мирового масштаба и выставит Латвию как насквозь коррумпированное, неудачное государство, пишет Лапса.

Арест президента или премьер-министра шумихи такого масштаба бы не вызвал, утверждает Лапса. Кроме того, он отмечает, что, насколько понял из статей AP, у Гусельникова нет никаких ощутимых доказательств.

Журналист резюмирует, что корни этих разбирательств ведут к Кремлю. «Они могут потирать руки от радости, ведь эта гибридная атака в отличие от Украины выдалась на славу. Последствия этой атаки мы увидим в течение следующих месяцев и лет и оно выразится в перемене отношения к нам на разных уровнях.

Из трех балтийских стран Латвия, считает Лапса, оказалась самым слабым звеном, уязвимым для давления Кремля. «Оставим пока вычисления, что же является слабым местом этого слабого звена, — призывает он. — Русскоязычное сообщество давно сношено, но есть и другие, на которые можно надавить. Что сейчас и происходит».