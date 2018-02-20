«Это происходит таким образом, что когда где-то начинается более или менее крупная неразбериха, то появляются хорошо вооруженная и организованная группа людей без опознавательных признаков, которые, пользуясь бессилием местных властей, занимают большую или меньшую часть территории», — считает Лапса, сравнивая ситуацию с той, которая в свое время наблюдалась в Украине, приводит перевод Press.
Журналист уверен, что именно такое гибридное нападение сейчас осуществляется на Латвию.
«Власти США и ранее демонстрировали, насколько они готовы поверить всевозможой дезинформации. Разве они не поверят в том случае, если профессиональные мастера дезинформации подкинут им, казалось бы, убедительную информацию о возможности отмывания и взяточничества посредством одного и прежде не очень «чистого» банка? Действительно — почему? Сообщение об «отмывающем и дающем взятки» банке ABLV, выглядит именно так», — отмечает Лапса.
А расследование против Римшевича KNAB завел два дня спустя после заявления американского учреждения (FinCEN). Это фактически единственный человек, арест которого со 100% уверенностью вызовет скандал мирового масштаба и выставит Латвию как насквозь коррумпированное, неудачное государство, пишет Лапса.
Арест президента или премьер-министра шумихи такого масштаба бы не вызвал, утверждает Лапса. Кроме того, он отмечает, что, насколько понял из статей AP, у Гусельникова нет никаких ощутимых доказательств.
Журналист резюмирует, что корни этих разбирательств ведут к Кремлю. «Они могут потирать руки от радости, ведь эта гибридная атака в отличие от Украины выдалась на славу. Последствия этой атаки мы увидим в течение следующих месяцев и лет и оно выразится в перемене отношения к нам на разных уровнях.
Из трех балтийских стран Латвия, считает Лапса, оказалась самым слабым звеном, уязвимым для давления Кремля. «Оставим пока вычисления, что же является слабым местом этого слабого звена, — призывает он. — Русскоязычное сообщество давно сношено, но есть и другие, на которые можно надавить. Что сейчас и происходит».
а что не так? всё верно, засиделись правящие ворюги« ответить
На вас нападают русские? Уже напали ?« ответить
Вам везде кажется Рука Кремля?
Путин хочет завоевать Латвию или весь мир?
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ !!!!!!!!!!
Рижская психиатрическая больница всегда готова оказать помощь.
Обращайтесь:
Адрес:улица Твайка 2,Рига,LV 1005
Телефон:+371 67080112(круглосуточно)
_это уже потология 17:54 20:02:2018_« ответить
Уже наизусть выучила этот адрес? Ты же д.билка больная. Бл.дь вокзальная!
По теме:« ответить
Насчёт оккупантов понятно. Им радостно от любой беды, которая настигла Латвию, также как и латвийцам плевать на неудачи России. Наёмники там в Сирии сдохли или самолёт упал. ПОХ!
А вот что там с Римшевичем, этого простым смертным не узнать. Может виновный, может подстава, может и виновный и подстава. Но как там бы не было, это не прблемя Римшевица, а жителей всей страны. Эта общая беда и страдать придётся всем.
_оставим пока вычисления, что же является слабым местом этого слабого звена_« ответить
А, давайте без "давайте"?
А так, да, согласен. Путинские уши черезчур отчётливо видны за этими атаками на местных финансистов.
Вы уроды!!!« ответить
Тебя посОдЮт - а ты не воруй .« ответить
вот она и выглянула гнилая сущность аборигена и из лапсы! везде рука кремля! обосраться от ржаки можно с вас« ответить
Чем дальше в лес, тем больше маразма...« ответить
Думаю, он получше твоего осведомлен будет.« ответить
а пиндосы что ли такие тупые, что доказательства в соц.сетях на банк собирали? ну, тупые!« ответить
Это всё русские дети латвии и школы.« ответить
Так пусть оставят в покое русские школы! Вот тогда и всё разрешится. Может это и "рука Кремля", тогда спасибо этой "руке", что за русских детей вступилась,иначе ваши Шадурики не поймут. Так что Шадурик -ваша головная боль. Пока русских детей не оставите в покое, вас будет преследовать "рука Кремля".« ответить
Дети? Русскоязычных??« ответить
Вы делаете мне смешно.
Это засуетились эти, которые с латвийским видом на жительство. Они же и деньги поснимали. Значит американцы в точку попали с отмывкой средств. Все эти путинсы, медведьевсы и прочие лавровсы с песковсами, вся эта нищета московская, у которых на счету в России по 100 рублей и, в лучшем случае, старая Волга с прицепом. Причём на двоих.
хххххххххх« ответить
Лапса пишет с ангельским безумным взглядом.« ответить
Ведь претензия исходит из заявления американского учреждения (FinCEN).
Именно оно назвала Банка .
Именно оно привело к скандалу и несмотря ни на что не спешит объяснить и приехать для оказания помощи.
Это скорее всего подстава для далеко идущих планов.
Т.к. скандал моет стить стране недополучение от ЕС десятков миллионов и как следствие обрушение годовых планов из-за развала бюджета.
А он ищет то что в принципе маловероятно.
Неужели РФ управляет антикоррупционным органом США-- МАРАЗМ
А когда американцы заявляют о вмешательстве России в выборы, как насчет этого?« ответить
...Русскоязычное сообщество давно сношено...Что это???« ответить