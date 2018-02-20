Лапса: Латвию нагло атакует Кремль!(54)

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LETA
Герман Бергер
16:40 20.02.2018
Политика / Политики

«То, что мы сегодня переживаем — это самое серьезное организованное нападение на латвийское государство с момента восстановления независимости, — так скандал вокруг задержания главы Банка Латвии и банка ABLV комментирует журналист Лато Лапса в своей статье на портале Pietiek.com.

«Это происходит таким образом, что когда где-то начинается более или менее крупная неразбериха, то появляются хорошо вооруженная и организованная группа людей без опознавательных признаков, которые, пользуясь бессилием местных властей, занимают большую или меньшую часть территории», — считает Лапса, сравнивая ситуацию с той, которая в свое время наблюдалась в Украине, приводит перевод Press.

 

Журналист уверен, что именно такое гибридное нападение сейчас осуществляется на Латвию.

 

«Власти США и ранее демонстрировали, насколько они готовы поверить всевозможой дезинформации. Разве они не поверят в том случае, если профессиональные мастера дезинформации подкинут им, казалось бы, убедительную информацию о возможности отмывания и взяточничества посредством одного и прежде не очень «чистого» банка? Действительно — почему? Сообщение об «отмывающем и дающем взятки» банке ABLV, выглядит именно так», — отмечает Лапса.

 

А расследование против Римшевича KNAB завел два дня спустя после заявления американского учреждения (FinCEN). Это фактически единственный человек, арест которого со 100% уверенностью вызовет скандал мирового масштаба и выставит Латвию как насквозь коррумпированное, неудачное государство, пишет Лапса.

 

Арест президента или премьер-министра шумихи такого масштаба бы не вызвал, утверждает Лапса. Кроме того, он отмечает, что, насколько понял из статей AP, у Гусельникова нет никаких ощутимых доказательств.

 

Журналист резюмирует, что корни этих разбирательств ведут к Кремлю. «Они могут потирать руки от радости, ведь эта гибридная атака в отличие от Украины выдалась на славу. Последствия этой атаки мы увидим в течение следующих месяцев и лет и оно выразится в перемене отношения к нам на разных уровнях.

 

Из трех балтийских стран Латвия, считает Лапса, оказалась самым слабым звеном, уязвимым для давления Кремля. «Оставим пока вычисления, что же является слабым местом этого слабого звена, — призывает он. — Русскоязычное сообщество давно сношено, но есть и другие, на которые можно надавить. Что сейчас и происходит».  

press.lv / Фото
Комментарии (54)
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скандал мирового масштаба и выставит Латвию как насквозь коррумпированное, неудачное государство, пишет Лапса. 16:48 20:02:2018

а что не так? всё верно, засиделись правящие ворюги

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это уже потология 17:54 20:02:2018

На вас нападают русские? Уже напали ?
Вам везде кажется Рука Кремля?
Путин хочет завоевать Латвию или весь мир?

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Александр Шерстобитов 18:40 20:02:2018

_это уже потология 17:54 20:02:2018_

Уже наизусть выучила этот адрес? Ты же д.билка больная. Бл.дь вокзальная!

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Александр Шерстобитов 18:49 20:02:2018

По теме:

Насчёт оккупантов понятно. Им радостно от любой беды, которая настигла Латвию, также как и латвийцам плевать на неудачи России. Наёмники там в Сирии сдохли или самолёт упал. ПОХ!

А вот что там с Римшевичем, этого простым смертным не узнать. Может виновный, может подстава, может и виновный и подстава. Но как там бы не было, это не прблемя Римшевица, а жителей всей страны. Эта общая беда и страдать придётся всем.

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Саня 16:48 20:02:2018

_оставим пока вычисления, что же является слабым местом этого слабого звена_
А, давайте без "давайте"?

А так, да, согласен. Путинские уши черезчур отчётливо видны за этими атаками на местных финансистов.

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Цензура! 17:00 20:02:2018

Вы уроды!!!

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Совет 17:11 20:02:2018

Тебя посОдЮт - а ты не воруй .

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ин-на 17:12 20:02:2018

вот она и выглянула гнилая сущность аборигена и из лапсы! везде рука кремля! обосраться от ржаки можно с вас

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ВР 17:17 20:02:2018

Чем дальше в лес, тем больше маразма...

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ИвАн-инна 17:38 20:02:2018

Думаю, он получше твоего осведомлен будет.

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ин-на 17:44 20:02:2018

а пиндосы что ли такие тупые, что доказательства в соц.сетях на банк собирали? ну, тупые!

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1 16:52 20:02:2018

Это всё русские дети латвии и школы.

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Лапсе 17:16 20:02:2018

Так пусть оставят в покое русские школы! Вот тогда и всё разрешится. Может это и "рука Кремля", тогда спасибо этой "руке", что за русских детей вступилась,иначе ваши Шадурики не поймут. Так что Шадурик -ваша головная боль. Пока русских детей не оставите в покое, вас будет преследовать "рука Кремля".

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Саня 17:26 20:02:2018

Дети? Русскоязычных??
Вы делаете мне смешно.
Это засуетились эти, которые с латвийским видом на жительство. Они же и деньги поснимали. Значит американцы в точку попали с отмывкой средств. Все эти путинсы, медведьевсы и прочие лавровсы с песковсами, вся эта нищета московская, у которых на счету в России по 100 рублей и, в лучшем случае, старая Волга с прицепом. Причём на двоих.

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ххххх 17:37 20:02:2018

хххххххххх

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красиво 16:53 20:02:2018

Лапса пишет с ангельским безумным взглядом.
Ведь претензия исходит из заявления американского учреждения (FinCEN).
Именно оно назвала Банка .
Именно оно привело к скандалу и несмотря ни на что не спешит объяснить и приехать для оказания помощи.
Это скорее всего подстава для далеко идущих планов.
Т.к. скандал моет стить стране недополучение от ЕС десятков миллионов и как следствие обрушение годовых планов из-за развала бюджета.
А он ищет то что в принципе маловероятно.
Неужели РФ управляет антикоррупционным органом США-- МАРАЗМ

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Кстати 17:00 20:02:2018

А когда американцы заявляют о вмешательстве России в выборы, как насчет этого?

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мудите 16:55 20:02:2018

...Русскоязычное сообщество давно сношено...Что это???

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)