В воскресенье житель Латвии 1990 года рождения приобрел билет на хоккейный матч. На стадионе он пробрался в раздевалку, где хранилась экипировка финской сборной, и попытался вынести оттуда несколько клюшек. Латвиец уже хотел скрыться, но его заметили работающие на Олимпиаде добровольцы, которые сообщили о нем полиции. В момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения и признался в краже.
«На него наложили штраф в размере 751 евро», — сказал Велшс.
Южнокорейская полиция начала расследование. Мужчина освобожден, но до 26 февраля ему запрещено покидать страну. Мужчина не имеет никакого отношения к олимпийской делегации Латвии, а в Южной Корее находится по работе. В Латвии он неоднократно попадал в поле зрения полиции, у него есть судимость за кражу.
эт нормально!« ответить
МЫ только так умеем,тем и знамениты!
Ах,да! Еще детей растлевать можем!
Выпил, потянуло в женскую разевалку, клюшки только повод.« ответить
Житель, я так понимаю, значит негражданин, тобиш- русский?« ответить
ИвАн-ПЕДЕРАСТ - СТАТЬЮ ХОТЬ ПРОЧИТАЛ,дoл6ae6 лo6aтый???« ответить
Pāris medaļas labāk varēja nofenderēt...« ответить