Латвиец отличился на Олимпиаде в Корее(5)

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Анатолий Тарасов
17:45 16.02.2018
Спорт / Олимпиада

Гражданин Латвии, который пытавшийся украсть клюшки из раздевалки женской сборной Финляндии на Олимпиаде в Южной Корее, оштрафован на 751 евро, сообщил журналистам замначальника Госполиции Латвии Артис Велшс, который обеспечивает охрану латвийских олимпийцев в Пхенчхане.

В воскресенье житель Латвии 1990 года рождения приобрел билет на хоккейный матч. На стадионе он пробрался в раздевалку, где хранилась экипировка финской сборной, и попытался вынести оттуда несколько клюшек. Латвиец уже хотел скрыться, но его заметили работающие на Олимпиаде добровольцы, которые сообщили о нем полиции. В момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения и признался в краже.

 

«На него наложили штраф в размере 751 евро», — сказал Велшс.

 

Южнокорейская полиция начала расследование. Мужчина освобожден, но до 26 февраля ему запрещено покидать страну. Мужчина не имеет никакого отношения к олимпийской делегации Латвии, а в Южной Корее находится по работе. В Латвии он неоднократно попадал в поле зрения полиции, у него есть судимость за кражу.

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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народ Латвии 17:48 16:02:2018

эт нормально!
МЫ только так умеем,тем и знамениты!
Ах,да! Еще детей растлевать можем!

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П у т и н 17:54 16:02:2018

Выпил, потянуло в женскую разевалку, клюшки только повод.

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ИвАн 18:03 16:02:2018

Житель, я так понимаю, значит негражданин, тобиш- русский?

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Слышь ТЫ 18:37 16:02:2018

ИвАн-ПЕДЕРАСТ - СТАТЬЮ ХОТЬ ПРОЧИТАЛ,дoл6ae6 лo6aтый???

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Broņs 18:19 16:02:2018

Pāris medaļas labāk varēja nofenderēt...

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