Гражданин Латвии, который пытавшийся украсть клюшки из раздевалки женской сборной Финляндии на Олимпиаде в Южной Корее, оштрафован на 751 евро, сообщил журналистам замначальника Госполиции Латвии Артис Велшс, который обеспечивает охрану латвийских олимпийцев в Пхенчхане.

В воскресенье житель Латвии 1990 года рождения приобрел билет на хоккейный матч. На стадионе он пробрался в раздевалку, где хранилась экипировка финской сборной, и попытался вынести оттуда несколько клюшек. Латвиец уже хотел скрыться, но его заметили работающие на Олимпиаде добровольцы, которые сообщили о нем полиции. В момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения и признался в краже.

«На него наложили штраф в размере 751 евро», — сказал Велшс.

Южнокорейская полиция начала расследование. Мужчина освобожден, но до 26 февраля ему запрещено покидать страну. Мужчина не имеет никакого отношения к олимпийской делегации Латвии, а в Южной Корее находится по работе. В Латвии он неоднократно попадал в поле зрения полиции, у него есть судимость за кражу.