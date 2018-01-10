Латвиец попал в тюрьму за продажу ирландским наркоманам земли вместо героина(2)

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Виталий Вавилкин
19:40 10.01.2018
Lifenews / Интересно

В столице Северной Ирландии Белфасте осужден 30-летний гражданин Латвии Вадим Бровкин, который пытался нажиться, продавая местным наркоманам землю вместо героина.

После ряда попыток продать псевдонаркотики ирландским наркоманам латвийца приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. О странном занятии мужчины стражи порядка узнали от местных жителей, сообщивших, что латвиец предлагает купить у него героин, пишет издание »Belfast Telegraph».

 

Во время обыска в доме мужчины были найдены пакетики со странным веществом, что сначала было принято за героин.

 

Сам Бровкин сказал, что внутри лежит смесь земли и прочей пыли, которую он пытался сбыть в наркоманских районах города, желая заработать денег.

 

Адвокат латвийца настаивала, что ее подзащитный не совершил серьезного преступления, торгуя землей, но судья решил иначе.

 

“Действия подсудимого могли причинить серьезный вред здоровью целому ряду людей”, — заявил он, оглашая приговор.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 19:47 10:01:2018

Un atkal krievs!

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ну да 20:23 10:01:2018

продать нарикам землю - плохо, криевс, а растлить в Голландии кучу детей, включая младенцев, так малацис ПАТРИОТС

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)