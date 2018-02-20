Гражданин Латвии Рихард Лавицкис, который на днях предстал перед ирландским судом за убийство гражданина Польши Аркадиуша Чайковского, сообщил, что конфликт между мужчинами произошел из-за долга в размере 300 евро.

По словам латвийца, он всего лишь “хотел проучить” поляка, который пытался забрать свои деньги у Лавицкиса агрессивным способом, в том числе однажды избив должника.

Были и другие инциденты. К примеру, 1 ноября Лавицкис констатировал, что в доме, где он проживал с супругой и ребенком, было выбито окно. Реагируя на это, латвиец взял нож и отправился искать Чайковского. Позже мужчина оправдывался, что хотел преподать обидчику урок, чтобы тот больше не приближался к ему и его семье.

Объясняя историю убийства, Лавицкис заявил, что познакомился со своей будущей жертвой около года назад. Отношения между мужчинами можно было назвать дружескими. Латвиец покупал у Чайковского марихуану, а временами они вместе выпивали. Однако, как утверждает Лавицкис, довольно быстро стало понятно, что при употреблении алкоголя поляк становится агрессивным. Однажды он хотел подраться с Лаицкисом, а когда этого не удалось, начал бить окна своим соседям.

Когда Чайковский увидел латвийца с ножом, он бросился бежать, но Лавицкис догнал его и несколько раз ударил в грудь, попав в сердце. Обвиненный утверждает, что изначально взял нож чтобы испугать мужчину, но в момент нападения решил его использовать.