Латвиец зарезал поляка в Ирландии за 300 евро долга(5)

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Виталий Вавилкин
14:56 20.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Гражданин Латвии Рихард Лавицкис, который на днях предстал перед ирландским судом за убийство гражданина Польши Аркадиуша Чайковского, сообщил, что конфликт между мужчинами произошел из-за долга в размере 300 евро.

По словам латвийца, он всего лишь “хотел проучить” поляка, который пытался забрать свои деньги у Лавицкиса агрессивным способом, в том числе однажды избив должника.

 

Были и другие инциденты. К примеру, 1 ноября Лавицкис констатировал, что в доме, где он проживал с супругой и ребенком, было выбито окно. Реагируя на это, латвиец взял нож и отправился искать Чайковского. Позже мужчина оправдывался, что хотел преподать обидчику урок, чтобы тот больше не приближался к ему и его семье.

 

Объясняя историю убийства, Лавицкис заявил, что познакомился со своей будущей жертвой около года назад. Отношения между мужчинами можно было назвать дружескими. Латвиец покупал у Чайковского марихуану, а временами они вместе выпивали. Однако, как утверждает Лавицкис, довольно быстро стало понятно, что при употреблении алкоголя поляк становится агрессивным. Однажды он хотел подраться с Лаицкисом, а когда этого не удалось, начал бить окна своим соседям.

 

Когда Чайковский увидел латвийца с ножом, он бросился бежать, но Лавицкис догнал его и несколько раз ударил в грудь, попав в сердце. Обвиненный утверждает, что изначально взял нож чтобы испугать мужчину, но в момент нападения решил его использовать.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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1 15:13 20:02:2018

настоящий латыш. Гордость нации

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Latviešu patriots 15:49 20:02:2018

Bastards. Pēc uzvārda spriežot puskrievs!

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сл 15:58 20:02:2018

дикари .

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Latviešu patriots 16:12 20:02:2018

Tādam bastardam jāatņem pilsonība!

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Антивирус 16:34 20:02:2018

=== Когда Чайковский увидел латвийца с ножом, он бросился бежать, но Лавицкис догнал его и несколько раз ударил в грудь,===
Чайковский задом убегал,при этом агрессивно нападая на латвийца,я так понимаю?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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