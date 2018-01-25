Латвия заплатит за дискриминационную политику(18)

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Анатолий Тарасов
12:41 25.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Закрытие русских школ в Латвии может получить жесткий ответ со стороны России. В Государственной думе РФ обсуждают введение санкций против Латвии в случае перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. «Бить рублем» предлагают не только латвийские компании, но и предпринимателей.

В российском парламенте прошли слушания, посвященные запланированной в Латвии школьной реформе, предусматривающей ликвидацию школ нацменьшинств. По планам латвийского правительства, с 1 сентября 2019 года начнется перевод русских школ на латышский язык и через три года дети из русских семей будут учиться только на государственном языке.

 

Русский язык в бывших русских школах в течение нескольких лет в лучшем случае будет низведен до факультатива, в худшем — просто запрещен. Всего действия латвийского правительства затронут более пятидесяти тысяч русскоязычных учеников: Латвия откажет им в праве получать образование на родном языке.

 

«Если эта драконовская реформа будет введена, русский язык сохранится только на бытовом уровне», — заявил первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Депутат подчеркнул, что процесс уничтожения русскоязычного образования в Латвии идет последовательно и планомерно: на латышский язык переведено всё высшее образование, а количество русских школ в Латвии за 20 лет сократилось более чем вдвое.

 

Депутаты Госдумы предлагают жесткие меры противодействия дискриминационной политике Латвии.

 

Обсуждается введение санкций против Латвийской Республики: как персональных — против латвийских политиков и чиновников, поддерживающих ликвидацию русскоязычного образования, так и секторальных — против целых отраслей латвийской экономики.

 

Павел Шперов (ЛДПР) предложил составить «черный список» латвийских деятелей, потворствующих принятию русофобских законов. Еще дальше пошел председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Депутат считает, что в случае принятия Сеймом Латвии школьной реформы правительству России нужно оказать экономическое воздействие на Ригу. Например, ограничить транзит грузов через латвийские порты.

 

«Мы осуждаем такой подход, считаем его дискриминирующим для почти трети населения Латвии, относящейся к национальным меньшинствам», — сказал Калашников. По его словам, «без полноценного школьного образования на родном языке для русскоязычных граждан остается узкая ниша бытового общения, а новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозит неграмотность и потеря идентичности».

 

Такая угроза оправдывает применение Россией самых жестких мер для защиты прав соотечественников.

 

Экономически воздействовать предлагается не только на латвийский бизнес, но и на любых предпринимателей, которые работают с Латвией и дают деньги в бюджет закрывающего русские школы Латвийского государства.

 

«Нам говорят, что русские школы в Латвии могут быть платными, тогда давайте введем налог на предпринимателей, которые поставляют свои товары через порт Риги, и будем эти деньги отправлять на открытие там русских школ», — заявил Леонид Калашников.

 

Такими мерами посылается сигнал прежде всего российскому бизнесу: сотрудничество с Латвией не поощряется. Вы инвестируете во враждебное России государство, которое нарушает права человека, проводит политику принудительной ассимиляции, притесняет ваших соотечественников, добивается того, чтобы дети учились на чужом для них языке и росли неграмотными. За это вы будете наказаны рублем.

 

При таких сигналах не только государственные компании России, но и все частные предприниматели в ближайшие несколько лет уйдут из латвийских портов. Бизнес крайне прагматичен: транзитная отрасль Латвии в принципе не может предложить российским предпринимателям ничего, что могло бы возместить им потери от конфликта с собственным государством. Ведь разговор о налоге на ведение бизнеса в Латвии — это четкий сигнал, что за поддержку латвийской экономики можно получить санкции. Не прямые, так косвенные.

 

Не менее четкий сигнал посылается и в Ригу.

 

Робкие надежды последних месяцев на то, что латвийское руководство сможет возродить экономическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом враждебную политику по отношению к ней и к собственным русскоязычным жителям, безосновательны.

 

Концепция «политика политикой, а бизнес как обычно» осталась в прошлом. Одновременно переваливать российские грузы и ликвидировать русские школы не получится.

 

России есть что ответить на дискриминацию русскоязычного населения, и этот ответ — не приглашение к экономическому сотрудничеству. Этот ответ — закрытие российского рынка для той части латвийского экспорта, которая до сих на него попадает, выдворение латвийских фирм из России, окончательная остановка транзита и запрет на въезд для тех многочисленных латвийских деятелей, которые демонстрируют жгучую ненависть к России и русским и имеют при этом родню в Санкт-Петербурге, недвижимость в Москве и совместные предприятия в Псковской области.

 

За слова придется отвечать. За дела — тем более.

 

 

Александр Носович

Rubaltic / Фото
Комментарии (18)
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креву окупант 12:47 25:01:2018

ой а что с лабууусами будем делать?к стенке бляяядей и в расход?

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Угу 12:58 25:01:2018

На стенку ты можешь только поссать, лох, в подьезде своем..

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Для Угу, ссущемуся в кровати 13:12 25:01:2018

варзилов, это ты пьяный привык в своём бомжатнике ссать на стенки, так что не сваливай свои комплексы на других

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CCCP 13:59 25:01:2018

Если РФ вложится частные Русские школы - вклад окупится за 10 лет.

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Ну что же 12:49 25:01:2018

На фоне сокращения европейских дотаций, еще и это. Ждемс увеличения всевозможных налогов и акцизов до 120%.)))

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Однако 12:51 25:01:2018

Интересно, а Латвия может вмешиваться например в какие-то реформы образования в России, да еще и грозить ей санкциями какими-то при этом?

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Если Россия 12:57 25:01:2018

начнет издеваться над живущими там латышами, то конечно может ... но не будет. Вспомнился случай, как Латвия в бытность Кристовскиса "спасала" попавших в плен латышей (не помню где). Спасала до тех пор, пока они сами не сбежали из поена.))))

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Латвия может фсе!!! 13:04 25:01:2018

Она неоднократно впрягалась за российских педиков и учила Россию жить.

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зоология: подраздел-мимикрия 12:51 25:01:2018

нехер было изначально с раSSудительными неонацистами ручкаться, плюющими в вашу протянутую руку

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Бить рублем 13:28 25:01:2018

России спасибо, что видит здесь серьёзную проблему.
Обсуждается введение санкций против Латвийской Республики.

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эээ 12:54 25:01:2018

Не много ли стало на Вестях этого Носовича?

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цЭрберу 13:17 25:01:2018

Ну не больше, чем вас глистов.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)

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