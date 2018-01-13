Латвии пока везет на грипп

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Владимир Бучельников
09:14 13.01.2018
Наша Латвия / Общество

Нынешней зимой распространение гриппа значительно ниже, чем предыдущей, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Эпидемиологи отмечают, что прошлой зимой эпидемиологическое распространение гриппа наблюдалось раньше, чем обычно — уже в первую неделю января, когда интенсивность заболеваемости достигла 48,3 случая на 100 000 населения.

 

На прошлой неделе семейные врачи сообщили о восьми случаях гриппа. В среднем это 7,3 случая на 100 000 населения по сравнению с 8,1 случая на 100 000 населения еще неделю назад. Пять человек заболели гриппом на прошлой неделе в Риге, два в Лиепае, один — в Валмиере. Больше всего среди заболевших детей. В больницы госпитализированы шесть пациентов с подозрением на грипп и десять пациентов с вызванной гриппом пневмонией.

 

Как отмечают специалисты ЦПКЗ, интенсивность гриппа в Латвии сохраняется на низком уровне, наблюдается лишь его спорадическое распространение.

 

Тем временем заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе выросла на 20,2% — зарегистрировано 884,6 случая на 100 000 населения.

LETA / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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