Латвии пока везет на грипп

Нынешней зимой распространение гриппа значительно ниже, чем предыдущей, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Эпидемиологи отмечают, что прошлой зимой эпидемиологическое распространение гриппа наблюдалось раньше, чем обычно — уже в первую неделю января, когда интенсивность заболеваемости достигла 48,3 случая на 100 000 населения.

На прошлой неделе семейные врачи сообщили о восьми случаях гриппа. В среднем это 7,3 случая на 100 000 населения по сравнению с 8,1 случая на 100 000 населения еще неделю назад. Пять человек заболели гриппом на прошлой неделе в Риге, два в Лиепае, один — в Валмиере. Больше всего среди заболевших детей. В больницы госпитализированы шесть пациентов с подозрением на грипп и десять пациентов с вызванной гриппом пневмонией.

Как отмечают специалисты ЦПКЗ, интенсивность гриппа в Латвии сохраняется на низком уровне, наблюдается лишь его спорадическое распространение.

Тем временем заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе выросла на 20,2% — зарегистрировано 884,6 случая на 100 000 населения.