Зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Пол Сельва описал возможную войну с Китаем и Россией: как и кто тогда будет действовать на суше, в воздухе, на воде.

На первоначальном этапе предполагается развертывание войск в Европе, в том числе на морях, прилегающих к границе с Россией. Значит, на Балтике в первую очередь. Сельва выступил после президента Дональда Трампа, который назвал Россию и Китай «соперниками, бросающими вызов». Что ни новость по телевидению, то все больше звучат разговоры не о холодной войне, но о приближающейся «горячей». Как до нее далеко?

«До нее пока что очень далеко, несмотря на всю риторику заокеанских друзей», — сказал корреспонденту Sputnik военный стратег полковник Раймондс Рубловскис.

Еще в недавнем прошлом он участвовал в планировании будущего для Североатлантического блока на годы вперед: когда после солидной карьеры в спецслужбах Латвии служил в Генштабе объединенных сил НАТО в Монсе и разных аналитических структурах альянса. Если бы Раймондс Рубловскис не ушел в отставку, тогда с Полом Сельвой был бы давно одного звания — генерал.

«Не стоит пугаться того, что озвучил в СМИ генерал. Ничего такого удивительного и угрожающего он не сказал. Ну рассматривают в США разные угрозы, пишут планы и разрабатывают военные стратегии — это нормально. Разумеется, и у Китая есть военные планы, например, на случай вооруженного противостояния России и США. Есть и на случай вооруженного конфликта с Россией. Конечно, существуют планы реагирования, если в Северной Корее что-то случится: ведь рядом и сам Китай, и России, и Япония (точнее — США).

У России, разумеется, тоже есть военные планы и стратегии на случай вооруженных конфликтов с соседями или дальними странами. Таким вещам не стоит удивляться, когда мы говорим о глобальных игроках, о ядерных державах, с огромными ресурсами и возможностями», — подчеркивает Раймондс Рубловскис.

По его словам, было бы странно, если бы у серьезных стран не существовало подобных документов с планами. Ведь любые сегодняшние друзья завтра могут стать злейшими врагами. Примеров в истории полно. Французы с англичанами воевали столетиями, а потом оказались в одном Европейском союзе. Или же антигитлеровская коалиция — США, СССР, Великобритания — против Германии. А кто теперь с кем дружит? Совершенно иная расстановка.

«Если мы вернемся к сказанному американским генералом… Так это даже не план, а какие-то концептуальные изречения — «а что, если…» Никакой конкретики и ничего серьезного. Настоящий план всегда под грифом «секретно», ведь в нем речь об участии конкретных воинских формирований с тех или иных баз, на которых есть такое-то и такое вооружение, описываются точные диспозиции и перемещения, с учетом тех или иных объективных обстоятельств», — говорит Рубловскис.

То, что «план» Сельвы так восприняли журналисты, которые настроены агрессивно по отношению к России и рады публиковать что угодно, только бы хоть как-то ущипнуть соседа, — лишь показывает, кто чего стоит. Но вот, чего Латвии точно не стоит делать, по мнению Рубловскиса, так это нарываться.

«Сравните бюджеты обороны. У Латвии — 500 миллионов евро. Это не зная, что у соседей кажется много, а на деле — даже не капля в море. Российский оборонный бюджет — 46 миллиардов долларов. Американский вообще 700 миллиардов. Такие маленькие страны, как Латвия или Эстония, должны учитывать, что рядом находятся державы с самым современным оружием, новейшими технологиями, производством, мощным потенциалом. И странам, которые вообще никакие игроки, важно вести себя соответственно, а не кричать по поводу и без в сторону восточного соседа», — убежден полковник.

Сейчас, по словам Раймондса Рубловскиса, мы вообще в фазе глобальной нестабильности. Тому же министру иностранных дел Латвии Эдгарcу Ринкевичcу теперь придется вести себя активнее, чем ужу на сковородке. Еще года три назад было все понятно: Латвия хоть и в ЕС, но всегда отстаивала интересы США, что, впрочем, не вызывало особых противоречий. Но пришел к власти в США Трамп. И вот, что теперь творится…

«Какое отношение было у Европы к Трампу после голосования ООН по Иерусалиму? А как реагируют Европа и США по вопросу Северной Кореи или иранской ядерной программы? Здесь не просто разные мнения. Здесь у США и ЕС фундаментальное отличие во мнениях по этим вопросам. Наконец, у ЕС и США диаметрально противоположные мнения по вопросу создания объединенной армии Европы», — отмечает аналитик.

Сейчас Евросоюз пригрозил, что начнет судебные разбирательства против Польши. А Венгрия и другие вышеградские страны встали на защиту Польши: не позволим ЕС с ней расправиться! И что делать Латвии: поддерживать Брюссель или очень близкую к нам страну, с которой тесные связи — и экономические, и исторические, и, наконец, оборонные? Если Латвия будет голосовать против Польши, то поляки и словаки вряд ли продолжат присылать сюда солдат для «поддержки безопасности на восточной границе».

Какую позицию занимать Латвии? С одной стороны, раз Латвия вся из себя проамериканская, она должна поддерживать происходящее на Украине, а с другой — Польша ближе и ее никак «не объехать» по пути в богатую Европу. Но еще более сильный игрок по сравнению с Польшей — Германия. Она на днях выдала все разрешения, связанные со строительством «Северного потока — 2», лишь укрепив экономические и политические связи с Россией. А Латвия однозначно выступала как против первого «Северного потока», так, тем более, и второго, поддерживая США в планах поставок в Европу газа из-за океана. И теперь Латвия просто не знает, что ей заявлять, — окончательно запуталась.

Латвия, как убежден далеко не только один Раймондс Рубловскис, должна понимать, что каждое ее необдуманное высказывание бьет по карману. А тем более, не дай бог, получат все полномочия действовать такие герои, как Пол Сельва. И тогда в случае военного конфликта (подчеркну: пока — только гипотетического) от голосистой Латвии на границе с Россией попросту останется одна не очень глубокая воронка.

Евгений Лешковский