В этом году родовспоможение простимулируют на 33,6 миллиона евро, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Завтра Кабинет министров рассматривает концептуальное сообщение Центра по делам демографии по поддержке семей с детьми в 2018–2020 гг. На ближайшие два года выделяется солидная сумма — 70 744 646 евро. Таким образом правительство надеется преодолеть стагнацию показателей рождаемости, все еще не достигшей уровня докризисного 2007 года.

Плюс 0,03 ребенка

В 2016 году в Латвии ненамного, но увеличилось число детей, приходящихся на одну женщину детородного возраста — 1,74 (годом ранее — 1,71). Подобный рост неожиданно вывел нас на… первое место в Европе.

С другой стороны, рождающихся в республике все еще несопоставимо меньше, чем требуется для простого воспроизводства народа — должно быть 2,1–2,2 ребенка. Поэтому в начале 2017 г. население ЛР составляло, по данным Центрального статистического управления, 1 миллион 950 тысяч человек — на 19 тысяч меньше, чем за год до того.

Пририжский регион — единственный, где наблюдается позитивная динамика естественного прироста. Еще бы, в окрестностях нашей метрополии народ обитает зажиточный.

В свою очередь, численность новорожденных стабилизировалась практически без изменений: 21 979 в 2015 г., 21 968 в 2016 г. Качественные показатели рождаемости внушают осторожный оптимизм: с 2012 по 2016 год несколько увеличился процент рождения 2–го ребенка — с 36,3% до 38,3%, а также третьего — с 12% до 14,6% и даже следующих — 5,4% и 6%.

За четыре года повысилась доля детей, появляющихся у родителей в официальном браке: с 55% до 59%. При этом существенно — на треть — сократилась доля разводов. В среднем в 2016 г. распалось 466 браков из каждых 1000.

Семейный сэндвич

В целом по Латвии за 15 лет число семей уменьшилось на 10%. Почти в трети всех семей имеется только один взрослый, а также растет количество пар без детей. Ну а более чем у половины семей с детьми только один ребенок.

Демографы предупреждают: «В связи с низким уровнем рождаемости и высокими показателями эмиграции в последние десять лет произошли существенные изменения возрастной структуры населения, и особенно со снижением когорт жителей экономически активного возраста и младшей, что порождает риск для долгосрочной перспективы системы социального обеспечения».

Показатели фертильности находятся в прямой зависимости от экономического развития региона. Если сто лет назад патриархальная Латгалия как раз лидировала по числу детей в семье, то сейчас, увы…

И вообще, как фиксирует отчет центра, «Латвия — одна из тех стран ЕС, где риск бедности существенно возрастает с появлением в семье следующего ребенка». Две трети работников признают, что сочетать труд и семью тяжело. Тем паче что налицо т. н. «сэндвичное поколение», когда тонкому слою работающих взрослых надо содержать как детей, так и стариков.

Опросы показывают, что 46% семей Латвии считают свои доходы недостаточными, 40% — нестабильными, 39% констатируют нестабильную государственную и муниципальную поддержку, у 19% нелады с жильем. Куратор Центра демографии депутат Имантс Парадниекс заявил, что в первом квартале 2017 г. рождаемость понизилась, что связано с тем, что меры стимулирования не попадают в адресатов.

Самые критические прогнозы рождаемости высказала Европейская комиссия: в 2030 году в Латвии будет жить менее 1,6 миллиона человек. Профессор Петерис Звидриньш, ведущий демограф страны, тем не менее полагает такие выкладки «необоснованно пессимистическими, ибо одновременно прогнозируется рост уровня рождаемости и средней продолжительности жизни мужчин и женщин, а также снижение негативного сальдо миграции». «Мозговой центр» Certus находит две тенденции: сокращение жителей провинции и рост числа населения Риги и Пририжского региона.

Бог троицу любит

В концептуальном документе Центра демографии сказано, что на 2018 год впервые выделяются столь масштабные профильные ассигнования — 33 610 766 евро, в 2019–м — 37 133 880 евро. Важной точкой роста считаются пособия на третьего ребенка, которые вырастут с 34 до 50 евро в месяц. «Политике третьего ребенка» должны соответствовать и гарантии на ипотечные кредиты от Министерства экономики, которые с 2015 года позволили улучшить жилищные условия 6752 семьям. «Почетная семейная карта 3+», судя по названию, также заточена на третьего ребенка и предусматривает разовое тысячеевровое пособие.

В итоге власти, конечно, какие–то доли процента добавят. Но сомнительно, что родовспоможение от господина Парадниекса поможет дотянуться до того уровня, который демонстрируют подданные ЛР, уехавшие за границу. А там они просто бьют рекорды рождаемости с коэффициентом 2,51 ребенка на женщину! Вот так в Западной Европе раскрываются таланты латвийских мам — и, что характерно, безо всяких особых программ.

Маленькие рижане в январе получили новый бассейн в Олимпийском центре за 3,2 миллиона евро.

Николай КАБАНОВ.