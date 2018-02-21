Торговля алкоголем в приграничных латвийских городах набирает обороты. Эстонские производители пива выступили с утверждением: каждая третья бутылка хмельного зелья, выпитая в Эстонии, была куплена в Латвии. Об этом сообщает ETV+.
Зависимость растёт
Треть потребления пива эстонцам обеспечивает Латвия — это может показаться преувеличением, но эстонские пивовары настаивают на своем, утверждая, что в 2017 году объемы пива, купленного гражданами Эстонии на границе в Латвии, значительно выросли.
По их данным, в декабре 2017 года был установлен рекорд — 40% всей выпитой в стране пивной продукции привозилось из–за границы.
Как заявил глава пивзавода A. Le Coq Тармо Нооп, в начале 2017 года доля купленного у соседей пива составляла 10%, но к концу года она резко возросла.
Эстонские производители слабоалкогольных напитков планируют обратиться к правительству с просьбой не только остановить рост акцизов, но и вернуть их ставки до размеров прежних лет, что позволит вернуть ушедший за границу акциз в течение одного года.
Точно ущерб не подсчитать
В реальности масштабы бедствия для эстонского бюджета больше, чем может подсчитать алкогольная индустрия. Приезжающие в Латвию за горячительным эстонцы заодно заливают здесь в баки своих машин более дешевый бензин и дизтопливо, затариваются в магазинах продуктами питания (недаром же ехали!).
Эстонские СМИ в этой связи приводят слова мэра латвийского города Валка Вентса Арманда Крауклиса. «На самом деле эта цифра намного больше. Они просто не хотят этого признавать. Возможно, по акцизу ущерб и составляет 30 млн, но нужно считать и то, что каждый эстонец или финн, приезжая к нам, платит НДС и заливает в бак горючее. Это минимум 100 млн евро», — сказал градоначальник.
«Ради одной бутылки ты не поедешь за 400 км. Они едут это расстояние потому, что рассчитали — купят столько–то пива, столько–то водки, наполнят бак и что–то еще сделают. Они не поедут, если хоть один компонент перестанет быть интересен», — добавил он.
По официальной оценке, проведенной налогово–таможенным департаментом Эстонии, из–за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония недополучила акцизов на сумму 30 млн евро.
Григорий АНТОНОВ.
Nu un kāpēc igauņi savu naudu nevar tērēt Latvijā? Mums tas ir izdevīgi!« ответить
ПОРА,МЛЯДЬ,ЭСТОНЦАМ ЗАБОРЫ СТРОИТЬ....« ответить
....ИЛИ ДОРОГИ МИНИРОВАТЬ...« ответить
Jāmīnē ceļi uz Krieviju!« ответить