Латвии услужили по–соседски(4)

Лента новостей
Кто самые богатые люди в Латвии? Банкиры! Илмарс Римшевич раскрыл заговор банков Спецслужбы: фото с Римшевичем — настоящее! Инвалида каждый обидеть может? США снова пригрозили России 6 правил свидания... с собой «Это провокация против государства!» США запретили Украине строить ракеты Рига и Вильнюс делят нефть
Eще в разделе
Илмарс Римшевич раскрыл заговор банков Инвалида каждый обидеть может? «Это провокация против государства!» Рига и Вильнюс делят нефть Власти открыли дверь чужим мозгам
газета Сегодня
18:00 21.02.2018
газета Сегодня

Эстония продолжает щедро делиться деньгами с бюджетом ЛР, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Торговля алкоголем в приграничных латвийских городах набирает обороты. Эстонские производители пива выступили с утверждением: каждая третья бутылка хмельного зелья, выпитая в Эстонии, была куплена в Латвии. Об этом сообщает ETV+.

 

Зависимость растёт

 

Треть потребления пива эстонцам обеспечивает Латвия — это может показаться преувеличением, но эстонские пивовары настаивают на своем, утверждая, что  в 2017 году объемы пива, купленного гражданами Эстонии на границе в Латвии, значительно выросли.

 

По их данным, в декабре 2017 года был установлен рекорд — 40% всей выпитой в стране пивной продукции привозилось из–за границы.

 

Как заявил глава пивзавода A. Le Coq Тармо Нооп, в начале 2017 года доля купленного у соседей пива составляла 10%, но к концу года она резко возросла.

 

Эстонские производители слабоалкогольных напитков планируют обратиться к правительству с просьбой не только остановить рост акцизов, но и вернуть их ставки  до размеров прежних лет, что позволит вернуть ушедший за границу акциз в течение одного года.

 

Точно ущерб не подсчитать

 

В реальности масштабы бедствия для эстонского бюджета больше, чем может подсчитать алкогольная индустрия. Приезжающие в Латвию за горячительным эстонцы заодно заливают здесь в баки своих машин более дешевый бензин и дизтопливо, затариваются в магазинах продуктами питания (недаром же ехали!).

 

Эстонские СМИ в этой связи приводят слова мэра латвийского города Валка Вентса Арманда Крауклиса. «На самом деле эта цифра намного больше. Они просто не хотят этого признавать. Возможно, по акцизу ущерб и составляет 30 млн, но нужно считать и то, что каждый эстонец или финн, приезжая к нам, платит НДС и заливает в бак горючее. Это минимум 100 млн евро», — сказал градоначальник.

 

«Ради одной бутылки ты не поедешь за 400 км. Они едут это расстояние потому, что рассчитали — купят столько–то пива, столько–то водки, наполнят бак и что–то еще сделают. Они не поедут, если хоть один компонент перестанет быть интересен», — добавил он.

 

По официальной оценке, проведенной налогово–таможенным департаментом Эстонии, из–за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония недополучила акцизов на сумму 30 млн евро.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 18:16 21:02:2018

Nu un kāpēc igauņi savu naudu nevar tērēt Latvijā? Mums tas ir izdevīgi!

« ответить
Profile_default
латышской петушне И их союзникам... 18:23 21:02:2018

ПОРА,МЛЯДЬ,ЭСТОНЦАМ ЗАБОРЫ СТРОИТЬ....

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:24 21:02:2018

....ИЛИ ДОРОГИ МИНИРОВАТЬ...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 18:35 21:02:2018

Jāmīnē ceļi uz Krieviju!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV