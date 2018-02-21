Эстония продолжает щедро делиться деньгами с бюджетом ЛР, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Торговля алкоголем в приграничных латвийских городах набирает обороты. Эстонские производители пива выступили с утверждением: каждая третья бутылка хмельного зелья, выпитая в Эстонии, была куплена в Латвии. Об этом сообщает ETV+.

Зависимость растёт

Треть потребления пива эстонцам обеспечивает Латвия — это может показаться преувеличением, но эстонские пивовары настаивают на своем, утверждая, что в 2017 году объемы пива, купленного гражданами Эстонии на границе в Латвии, значительно выросли.

По их данным, в декабре 2017 года был установлен рекорд — 40% всей выпитой в стране пивной продукции привозилось из–за границы.

Как заявил глава пивзавода A. Le Coq Тармо Нооп, в начале 2017 года доля купленного у соседей пива составляла 10%, но к концу года она резко возросла.

Эстонские производители слабоалкогольных напитков планируют обратиться к правительству с просьбой не только остановить рост акцизов, но и вернуть их ставки до размеров прежних лет, что позволит вернуть ушедший за границу акциз в течение одного года.

Точно ущерб не подсчитать

В реальности масштабы бедствия для эстонского бюджета больше, чем может подсчитать алкогольная индустрия. Приезжающие в Латвию за горячительным эстонцы заодно заливают здесь в баки своих машин более дешевый бензин и дизтопливо, затариваются в магазинах продуктами питания (недаром же ехали!).

Эстонские СМИ в этой связи приводят слова мэра латвийского города Валка Вентса Арманда Крауклиса. «На самом деле эта цифра намного больше. Они просто не хотят этого признавать. Возможно, по акцизу ущерб и составляет 30 млн, но нужно считать и то, что каждый эстонец или финн, приезжая к нам, платит НДС и заливает в бак горючее. Это минимум 100 млн евро», — сказал градоначальник.

«Ради одной бутылки ты не поедешь за 400 км. Они едут это расстояние потому, что рассчитали — купят столько–то пива, столько–то водки, наполнят бак и что–то еще сделают. Они не поедут, если хоть один компонент перестанет быть интересен», — добавил он.

По официальной оценке, проведенной налогово–таможенным департаментом Эстонии, из–за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония недополучила акцизов на сумму 30 млн евро.

Григорий АНТОНОВ.