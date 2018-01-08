Латвийцам обещают прибавку(3)

Лента новостей
Подснежники–бесснежники Премьер готов рассмотреть повышение зарплат чиновникам Январская серия «Динамо»: начало оптимистичное Драме «Зови меня своим именем» не досталось ни одного «Золотого глобуса». Почему? Носкоеда на видали? Позор! В Латгале ликвидируют десятки маршрутов общественного транспорта Москвич из Саласпилса Кучинскис: не ищите козлов отпущения! На это нет времени... Как куется победа
Eще в разделе
Подснежники–бесснежники Январская серия «Динамо»: начало оптимистичное Носкоеда на видали? Москвич из Саласпилса Как куется победа
газета Сегодня
18:00 08.01.2018
газета Сегодня / Зарплата

Правда, пока только в прогнозах ОЭСР, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Жителям Латвии в наступившем году могут завидовать в подавляющем большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рост зарплат в ЛР в 2018–м будет почти самым высоким среди государств этой структуры, куда Рига вступила в 2016 году.

 

Дела пойдут неплохо

 

Среди 35 стран ОЭСР самый быстрый рост заработнойплаты, по мнению экспертов этой организации, ожидается в Венгрии — на 4,9%.

 

Латвии специалисты ОЭСР прогнозируют годовой рост средней зарплаты в размере 4,1%. Тоже неплохо. Далее идут Польша (+3,8%), Чехия (+3,7%), Словения (+3,5%), Израиль (+3%).

 

На другом полюсе те государства ОЭСР, где в 2018 году зарплаты станут меньше. Здесь античемпионом является Великобритания, где заработки ужмутся на 0,7%. Вот до чего Brexit доводит!

 

Далее в этом печальном списке идут Италия (–0,6%), у которой никак не получается преодолеть свои структурные проблемы, а также Испания (— 0,1%), которая вроде бы начала выходить из кризиса экономического, но внезапно провалилась в кризис политический (Каталония).

 

Жить станет лучше

 

В Латвии, по данным той же ОЭСР, средняя зарплата составляет 10 173 евро в год, или 848 евро в месяц. В пересчете в долларах США по паритету покупательной способности — 20 674 доллара в год. 

 

Из представленных в списке стран (35 государств ОЭСР плюс 8 государств, ассоциированных с этой организацией) меньше зарплаты только в Индонезии (4692 доллара в год, ППС), Индии (5665), Бразилии (12 656), Мексике (13 166), России (17 410), Китае (17 718), ЮАР (19 219) и Чили (20 538).

 

Больше всех зарабатывают в Швейцарии — 69 268 долларов (ППС) в год.

По данным ЦСУ Латвии, в сентябре 2017 года (последняя доступная информация) средняя зарплата в стране до уплаты налогов равнялась 914 евро, а на руки — 669 евро.

 

Для сравнения: двадцать лет назад, в сентябре 1997 года, средняя брутто–зарплата в Латвии составляла 173 евро, а чистыми — 127 евро. Тут, впрочем, надо помнить, что в те лихие годы уровень теневой экономики в стране был гораздо более существенным, чем сейчас, а значит, реальные доходы среднестатистического латвийца все–таки были повыше, чем их тогда рисовала официальная статистика. 

 

Но если отбросить это соображение, то получается, что за минувшие двадцать лет официальные оклады жителей Латвии выросли в 5,3 раза.

 

ЦИТАТА

 

«Латвии специалисты ОЭСР прогнозируют годовой рост средней зарплаты в размере 4,1%.  Далее идут Польша (+3,8%), Чехия (3,7%), Словения (+3,5%), Израиль (+3%)».

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Только нищенские пенсии 18:44 08:01:2018

инвалидов и пенсионеров Латвии остануться до омерзения нищенскими.
С такими пенсиями даже выжить невозможно, но эти люди выживают и у них ещё остаются силы ходить голосовать за тех, кто их преждевременно загоняет в гроб, лишая элементарных лекарств и необходимой медицинской помощи.

« ответить
Profile_default
нет! 19:13 08:01:2018

вы не понимаете! Все сильные молодые люди, унесли ноги из "державной" латвии! Теперь молодые латышские девушки, копят денюжки на, соответствующий их понятиям, фаллоиммитатор!)) У нас в " державе" стало дорого все даже иммитатор куя)))

« ответить
Profile_default
на фотке, студентка финансово-экономического фак- та ЛГУ? 19:09 08:01:2018

чего она изучает? Или это ее эротические фантазии, так похожие на " прибавку" латышам?)))

« ответить

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV