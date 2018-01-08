Правда, пока только в прогнозах ОЭСР, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Жителям Латвии в наступившем году могут завидовать в подавляющем большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рост зарплат в ЛР в 2018–м будет почти самым высоким среди государств этой структуры, куда Рига вступила в 2016 году.

Дела пойдут неплохо

Среди 35 стран ОЭСР самый быстрый рост заработнойплаты, по мнению экспертов этой организации, ожидается в Венгрии — на 4,9%.

Латвии специалисты ОЭСР прогнозируют годовой рост средней зарплаты в размере 4,1%. Тоже неплохо. Далее идут Польша (+3,8%), Чехия (+3,7%), Словения (+3,5%), Израиль (+3%).

На другом полюсе те государства ОЭСР, где в 2018 году зарплаты станут меньше. Здесь античемпионом является Великобритания, где заработки ужмутся на 0,7%. Вот до чего Brexit доводит!

Далее в этом печальном списке идут Италия (–0,6%), у которой никак не получается преодолеть свои структурные проблемы, а также Испания (— 0,1%), которая вроде бы начала выходить из кризиса экономического, но внезапно провалилась в кризис политический (Каталония).

Жить станет лучше

В Латвии, по данным той же ОЭСР, средняя зарплата составляет 10 173 евро в год, или 848 евро в месяц. В пересчете в долларах США по паритету покупательной способности — 20 674 доллара в год.

Из представленных в списке стран (35 государств ОЭСР плюс 8 государств, ассоциированных с этой организацией) меньше зарплаты только в Индонезии (4692 доллара в год, ППС), Индии (5665), Бразилии (12 656), Мексике (13 166), России (17 410), Китае (17 718), ЮАР (19 219) и Чили (20 538).

Больше всех зарабатывают в Швейцарии — 69 268 долларов (ППС) в год.

По данным ЦСУ Латвии, в сентябре 2017 года (последняя доступная информация) средняя зарплата в стране до уплаты налогов равнялась 914 евро, а на руки — 669 евро.

Для сравнения: двадцать лет назад, в сентябре 1997 года, средняя брутто–зарплата в Латвии составляла 173 евро, а чистыми — 127 евро. Тут, впрочем, надо помнить, что в те лихие годы уровень теневой экономики в стране был гораздо более существенным, чем сейчас, а значит, реальные доходы среднестатистического латвийца все–таки были повыше, чем их тогда рисовала официальная статистика.

Но если отбросить это соображение, то получается, что за минувшие двадцать лет официальные оклады жителей Латвии выросли в 5,3 раза.

ЦИТАТА

«Латвии специалисты ОЭСР прогнозируют годовой рост средней зарплаты в размере 4,1%. Далее идут Польша (+3,8%), Чехия (3,7%), Словения (+3,5%), Израиль (+3%)».

Григорий АНТОНОВ.