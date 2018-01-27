Предприятие Latvijas Valsts ceļi предупреждает автоводителей о затяжном снегопаде, который ожидается в Латвии в ночь на субботу, 27 января. Также возможно образование ледяного покрова на дорогах.

Согласно прогнозу синоптиков, выпадет много снега, а видимость в условиях возможной метели будет затруднена. Поэтому автоводителей просят быть особо осторожными и внимательными, а также соблюдать предписанную скорость движения и безопасную дистанцию между транспортными средствами.

В свою очередь, 28-31 января территорию Латвии пересекут три циклона, и каждый из них принесет сильные осадки и порывистый ветер.