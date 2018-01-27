Латвийцев предупреждают: на страну движется мощный снегопад(2)

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Виталий Вавилкин
21:45 26.01.2018
Наша Латвия / Погода

Предприятие Latvijas Valsts ceļi предупреждает автоводителей о затяжном снегопаде, который ожидается в Латвии в ночь на субботу, 27 января. Также возможно образование ледяного покрова на дорогах.

Согласно прогнозу синоптиков, выпадет много снега, а видимость в условиях возможной метели будет затруднена. Поэтому автоводителей просят быть особо осторожными и внимательными, а также соблюдать предписанную скорость движения и безопасную дистанцию между транспортными средствами.

 

В свою очередь, 28-31 января территорию Латвии пересекут три циклона, и каждый из них принесет сильные осадки и порывистый ветер.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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Russija 22:59 26:01:2018

Из России что ли ? Тогда это ПУТИН !
((Вы же там все больные ...русофобией

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Не 23:19 26:01:2018

У нас антициклон завис, все говно атлантики летит

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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