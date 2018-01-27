Согласно прогнозу синоптиков, выпадет много снега, а видимость в условиях возможной метели будет затруднена. Поэтому автоводителей просят быть особо осторожными и внимательными, а также соблюдать предписанную скорость движения и безопасную дистанцию между транспортными средствами.
В свою очередь, 28-31 января территорию Латвии пересекут три циклона, и каждый из них принесет сильные осадки и порывистый ветер.
Из России что ли ? Тогда это ПУТИН !« ответить
((Вы же там все больные ...русофобией
У нас антициклон завис, все говно атлантики летит« ответить