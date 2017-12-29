Учитывая, что с начала нового 2018 года врачам необходимо будет выписывать рецепты, а фармацевтам в аптеках выдавать по ним лекарства через систему э-здоровья, получение медикаментов может занять больше времени, чем сейчас, предупреждает Латвийское общество фармацевтов (ЛОФ). Об этом пишет Kasjauns со ссылкой на Leta.

Процесс получения лекарств может затянуться особенно тогда, когда пациенту в допустимых случаях будет выписан бумажный рецепт, а также тогда, когда будет выписано несколько таких рецептов. Выписанные на компенсируемые государством медикаменты бумажные рецепты в аптеке надо будет вводить в электронную систему. В связи с этим на фармацевтов ляжет дополнительная нагрузка. Одновременно в аптеках населению оказывается другая фармацевтическая опека — консультации и другие услуги.

Учитывая эти обстоятельства, ЛОФ призывает врачей ввести компенсируемые государством лекарства в систему э-здоровья, заполнив необходимые поля рецептов, чтобы исключить возможность, когда неполная информация о медикаменте не возможно будет его выдать в аптеке и придется отправлять пациента обратно к врачу.

Одновременно общество фармацевтов напоминает, что жителям важно информировать врачей о том, что предусмотренное для них лекарство в аптеку отправится забирать другой человек (родственник или сосед), чтобы врач мог отметить в системе делегированную персону. Тогда получателю лекарств в аптеке придется показать удостоверяющий его документ и назвать персональный код пациента. Если же сразу не будет известен получатель лекарств, то пусть врач выдаст идентификационный номер рецепта, чтобы его можно было указать в аптеке.