Популярная детская игрушка “хвост русалки” снижает навык детского плавания на 70%, что существенно увеличивает риски трагедий на воде, сообщила представитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Санита Гертмане.

По ее словам, исследования многочисленных экспертов свелись к тому, что данное детское изделие существенно снижает плавучесть, поскольку игрушка удерживает вместе обе ноги, чт также приводит к более быстрой усталости. Эксперты указывают, что плавание с хвостом русалки создает ненужные риски для детей, находящихся в воде.

Представители ЦЗПП призывают родителей рассмотреть другие игрушки для покупки, с правилами использования которых, разумеется, тоже необходимо ознакомиться самым тщательным образом.

В случае же использования “хвоста русалки” родители постоянно должны присматривать за детьми, возраст которых должен превышать 7 лет. Кроме того, важно помнить, что игрушку можно использовать лишь в бассейнах, а не в море, океане или прочих естественных водоемах.

На данный момент в Латвии не продается такая игрушка, но ее можно купить в интернет-магазинах.