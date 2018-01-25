По ее словам, исследования многочисленных экспертов свелись к тому, что данное детское изделие существенно снижает плавучесть, поскольку игрушка удерживает вместе обе ноги, чт также приводит к более быстрой усталости. Эксперты указывают, что плавание с хвостом русалки создает ненужные риски для детей, находящихся в воде.
Представители ЦЗПП призывают родителей рассмотреть другие игрушки для покупки, с правилами использования которых, разумеется, тоже необходимо ознакомиться самым тщательным образом.
В случае же использования “хвоста русалки” родители постоянно должны присматривать за детьми, возраст которых должен превышать 7 лет. Кроме того, важно помнить, что игрушку можно использовать лишь в бассейнах, а не в море, океане или прочих естественных водоемах.
На данный момент в Латвии не продается такая игрушка, но ее можно купить в интернет-магазинах.
Как кофем облился, когда дочура потребовала купить «сэлфи-палку» и чуть не подавился, когда попросила заказать «сэлфи-дрон». Теперь хоть знаю, что эта хрень означает. Прогресс блин! «Вэйп мне заряди» называется, когда я только ремнём могу по заднице зарядить :-) Чувствую скоро начнётся «ну купи мне хвост, купи хвост, у всех подружек есть хвосты, а у меня нет...». Хрен с ним, с хвостом, пойду закажу к пляжному сезону и жене заодно и себе, если есть мужской вариант. Будем всей семьёй на пляже с хвостами лежать :-) :-) :-)« ответить