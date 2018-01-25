Латвийцев предупреждают об опасной игрушке, способной привести к смерти ребенка(1)

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Виталий Вавилкин
18:20 24.01.2018
Наша Латвия / Социум

Популярная детская игрушка “хвост русалки” снижает навык детского плавания на 70%, что существенно увеличивает риски трагедий на воде, сообщила представитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Санита Гертмане.

По ее словам, исследования многочисленных экспертов свелись к тому, что данное детское изделие существенно снижает плавучесть, поскольку игрушка удерживает вместе обе ноги, чт также приводит к более быстрой усталости. Эксперты указывают, что плавание с хвостом русалки создает ненужные риски для детей, находящихся в воде.

 

Представители ЦЗПП призывают родителей рассмотреть другие игрушки для покупки, с правилами использования которых, разумеется, тоже необходимо ознакомиться самым тщательным образом.

 

В случае же использования “хвоста русалки” родители постоянно должны присматривать за детьми, возраст которых должен превышать 7 лет. Кроме того, важно помнить, что игрушку можно использовать лишь в бассейнах, а не в море, океане или прочих естественных водоемах.

 

На данный момент в Латвии не продается такая игрушка, но ее можно купить в интернет-магазинах.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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я бы упал со стула от просьбы купить «хвост русалки» 23:52 24:01:2018

Как кофем облился, когда дочура потребовала купить «сэлфи-палку» и чуть не подавился, когда попросила заказать «сэлфи-дрон». Теперь хоть знаю, что эта хрень означает. Прогресс блин! «Вэйп мне заряди» называется, когда я только ремнём могу по заднице зарядить :-) Чувствую скоро начнётся «ну купи мне хвост, купи хвост, у всех подружек есть хвосты, а у меня нет...». Хрен с ним, с хвостом, пойду закажу к пляжному сезону и жене заодно и себе, если есть мужской вариант. Будем всей семьёй на пляже с хвостами лежать :-) :-) :-)

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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