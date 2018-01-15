На курсы могут записаться люди старше 25 лет: как трудоустроенные, так и мечтающие найти подходящую вакансию.
Отмечается, что Государство потратит на этот проект 25 миллионов евро из фондов ЕС, но желающим тоже придется внести за обучение некоторую сумму.
Самый короткий курс — по использованию Google Analytics обойдется в 4 евро, а обучение новой профессии — примерно в 150 евро. Занятия проходят вечером и по выходным, чтобы их было проще совмещать с работой.
На первом этапе Агентство развития образования получило более 5 000 заявок. Наибольшим спросом пользуются короткие программы, которые стоят не дороже 35 евро.
Например, Рижский государственный техникум предлагает 36 программ, большинство из которых короткие, по 80 часов.
В Елгавском техникуме, например, удалось набрать три группы по 12 человек. Там по субботам будут обучаться на сварщиков, автомехаников и столяров.
Этой весной в проекте повышения квалификации появятся 8 новых программ. Латвийцы смогут получить навыки в химической отрасли, производстве продуктов питания и других сферах, где ощущается нехватка рабочих рук.
А когда животный мир поползёт в Россию обратно???« ответить
Тебя даже животным нельзя назвать, животные обидятся. Ты просто жижа навозной ямы« ответить
Ты подохнешь так и не увидев этого. Мы дома. А ты можешь валить работать в публичный дом. Хуторское ты тупое бы.дло. :):):):):)« ответить
,,Государство потратит на этот проект 25 миллионов евро из фондов ЕС, но желающим тоже придется внести за обучение некоторую сумму.,,« ответить
Да-да 150 евро это некоторая сумма! Я, прям сплю и вижу, как мой безработный сын(28 лет инженер-энергетик) платит их, чтобы получить корочки сварщика. При том, что сварщик, автомеханик и автомаляр он по личным навыкам!
И, что? После универа ему в техникум поступать?
пусть учит немецкий язык и меняет не профессию, а место проживания« ответить
Спасибо за совет! У нас англ. и мы собираемся в РФ. Проблема во мне.« ответить
Вступайте в Латвийскую армию все на борьбу с русскими !« ответить
Вам дадут ружьё , униформу и сапоги
Я в партизанах! Ничего?« ответить
лабууусы ваша специальность толчки драааить в англии!на другое вы неспособны!« ответить
Вопрос - А нельзя ли это предложить правящим. которые покидают ряды КОРМУШКИ.чтобы они переучивались и находили себе работу сами.« ответить
А то как кто-то покидает эти ряды. так для них создают новое теплое местечко --
зам.помощника зама )))