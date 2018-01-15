Латвийцев призывают не «ныть», а менять профессию(19)

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LETA
Герман Бергер
18:49 15.01.2018
Наша Латвия / Социум

На этой неделе в латвийских техникумах прошли первые занятия по программе повышения квалификации или смены специальности, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на LTV7.

На курсы могут записаться люди старше 25 лет: как трудоустроенные, так и мечтающие найти подходящую вакансию.

 

Отмечается, что Государство потратит на этот проект 25 миллионов евро из фондов ЕС, но желающим тоже придется внести за обучение некоторую сумму.

 

Самый короткий курс — по использованию Google Analytics обойдется в 4 евро, а обучение новой профессии — примерно в 150 евро. Занятия проходят вечером и по выходным, чтобы их было проще совмещать с работой.

 

На первом этапе Агентство развития образования получило более 5 000 заявок. Наибольшим спросом пользуются короткие программы, которые стоят не дороже 35 евро.

 

Например, Рижский государственный техникум предлагает 36 программ, большинство из которых короткие, по 80 часов.

 

В Елгавском техникуме, например, удалось набрать три группы по 12 человек. Там по субботам будут обучаться на сварщиков, автомехаников и столяров.

 

Этой весной в проекте повышения квалификации появятся 8 новых программ. Латвийцы смогут получить навыки в химической отрасли, производстве продуктов питания и других сферах, где ощущается нехватка рабочих рук.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (19)
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Ваня 19:00 15:01:2018

А когда животный мир поползёт в Россию обратно???

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навознаяжижаваня 19:36 15:01:2018

Тебя даже животным нельзя назвать, животные обидятся. Ты просто жижа навозной ямы

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кн 22:21 15:01:2018

Ты подохнешь так и не увидев этого. Мы дома. А ты можешь валить работать в публичный дом. Хуторское ты тупое бы.дло. :):):):):)

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Блин! 19:19 15:01:2018

,,Государство потратит на этот проект 25 миллионов евро из фондов ЕС, но желающим тоже придется внести за обучение некоторую сумму.,,
Да-да 150 евро это некоторая сумма! Я, прям сплю и вижу, как мой безработный сын(28 лет инженер-энергетик) платит их, чтобы получить корочки сварщика. При том, что сварщик, автомеханик и автомаляр он по личным навыкам!
И, что? После универа ему в техникум поступать?

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Лучше 21:27 15:01:2018

пусть учит немецкий язык и меняет не профессию, а место проживания

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:-) 21:40 15:01:2018

Спасибо за совет! У нас англ. и мы собираемся в РФ. Проблема во мне.

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AHTUNG ! 19:25 15:01:2018

Вступайте в Латвийскую армию все на борьбу с русскими !
Вам дадут ружьё , униформу и сапоги

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А, 19:39 15:01:2018

Я в партизанах! Ничего?

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Latviešu хуууесос 19:37 15:01:2018

лабууусы ваша специальность толчки драааить в англии!на другое вы неспособны!

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просто житель 20:00 15:01:2018

Вопрос - А нельзя ли это предложить правящим. которые покидают ряды КОРМУШКИ.чтобы они переучивались и находили себе работу сами.
А то как кто-то покидает эти ряды. так для них создают новое теплое местечко --
зам.помощника зама )))

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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