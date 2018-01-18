Латвийцы атаковали СГД звонками на платный номер(3)

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LETA
Герман Бергер
16:45 17.01.2018
Экономика / Финансы

После ведения налоговой реформы на 80% увеличилось количество звонков в Службу государственных доходов (СГД).

Об этом на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам сообщила заместитель гендиректора СГД Даце Пелека.

 

По ее словам, за помощь по телефону обращаются не только физические лица, но бухгалтера, которые проверяют, все ли они делают правильно.

 

При этом, звонки на телефонные номера в СГД — платные. Выходит, чем больше неясности у людей, тем больше звонков, а значит и больше прибыли у Службы госдоходов.

 

Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу несколько изменений в законодательстве.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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эврика! 17:48 17:01:2018

вот на чем можно пополнять дырявый бюджет Великой страны!

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Пророк 18:23 17:01:2018

Специально запутать максимально законы и платные номера организовать. Остап до такого и не додумался

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weri 20:13 17:01:2018

чем больше неясности у людей, тем больше звонков,==========Хочется больше доплат и премий

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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