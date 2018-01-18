LETA

После ведения налоговой реформы на 80% увеличилось количество звонков в Службу государственных доходов (СГД).

Об этом на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам сообщила заместитель гендиректора СГД Даце Пелека.

По ее словам, за помощь по телефону обращаются не только физические лица, но бухгалтера, которые проверяют, все ли они делают правильно.

При этом, звонки на телефонные номера в СГД — платные. Выходит, чем больше неясности у людей, тем больше звонков, а значит и больше прибыли у Службы госдоходов.

Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу несколько изменений в законодательстве.