Латвийцы больше не верят политикам о скорой жизни “как в Европе”(3)

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Виталий Вавилкин
19:50 25.01.2018
Наша Латвия / Социум

Жители Латвии скептически оценивают перспективы народного хозяйства страны достичь в ближайшие годы среднеевропейского уровня по объему внутреннего валового продукта (ВВП), зарплатам, производительности труда и другим критериям, свидетельствует новейший опрос «Латвийский барометр «Baltic International Bank»".

1% опрошенных считает, что Латвия достигнет среднеевропейского уровня в течение пяти лет, 8% — в течение 6-10 лет, 12% — через 11-15 лет, 18% — через 16-20 лет, 22% считают, что еще позже, а 21% респондентов полагают, что Латвия никогда не достигнет среднеевропейского уровня.

 

Говоря о главных целях латвийской экономики в 2018 году, 58% опрошенных назвали повышение благосостояния населения, 42% не менее важной целью считают снижение уровня безработицы, а 38% указали, что необходимо развивать предпринимательство.

 

На вопрос о том, что государство должно предпринять, чтобы экономика Латвии развивалась успешнее, 53% заявили, что нужно снизить налоги для производственных предприятий, 51% отметил, что нужно поддерживать малых и средних производителей. Также латвийцы считают, что необходимо инвестировать в науку и развитие новых технологий (33%) и определить приоритетные отрасли промышленности (27%).

 

 

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Факир 20:29 25:01:2018

30 лет понадобилось, чтобы сообразить. Неспешно мыслит электорат

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ин-на 21:21 25:01:2018

им и раньше никто не верил, только никаких честных выборов не существует. лживые свиньи останутся у власти

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При голосовании о вступлении в ЕС 21:51 25:01:2018

почти половина проголосовала PRET. В то время в Латвии было достаточно умных людей , не верящих пустым обещаниям.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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