Жители Латвии скептически оценивают перспективы народного хозяйства страны достичь в ближайшие годы среднеевропейского уровня по объему внутреннего валового продукта (ВВП), зарплатам, производительности труда и другим критериям, свидетельствует новейший опрос «Латвийский барометр «Baltic International Bank»".

1% опрошенных считает, что Латвия достигнет среднеевропейского уровня в течение пяти лет, 8% — в течение 6-10 лет, 12% — через 11-15 лет, 18% — через 16-20 лет, 22% считают, что еще позже, а 21% респондентов полагают, что Латвия никогда не достигнет среднеевропейского уровня.

Говоря о главных целях латвийской экономики в 2018 году, 58% опрошенных назвали повышение благосостояния населения, 42% не менее важной целью считают снижение уровня безработицы, а 38% указали, что необходимо развивать предпринимательство.

На вопрос о том, что государство должно предпринять, чтобы экономика Латвии развивалась успешнее, 53% заявили, что нужно снизить налоги для производственных предприятий, 51% отметил, что нужно поддерживать малых и средних производителей. Также латвийцы считают, что необходимо инвестировать в науку и развитие новых технологий (33%) и определить приоритетные отрасли промышленности (27%).