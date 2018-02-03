Латвийцы на грани: кто-то еще считает, что латвийский патриотизм – это не бизнес?! (30)

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Виталий Вавилкин
18:29 02.02.2018
Наша Латвия / Социум

Как известно, в этом году Латвия отмечает свое 100-летие. На празднование выделана сумма в 60 миллионов евро. При этом, что особенно возмущает латвийцев, столь космическая сумма тратится на совершенно бесполезные проекты.

Конечно, праздники – это прекрасно, они должны происходить, однако, глядя на первые мероприятия, которыми страна поздравила себя с днем рождения, общественность все больше недоумевает, действительно ли нужно тратить миллионы на очередной пшик, когда хотя бы часть этих денег можно было бы направить на нечто стоящее.

 

К примеру, Андрис Латверс пишет в социальных сетях: “Дошли до того, что уже редко кому происходящее не кажется смешным. Деньги на лечение онкобольных мы собираем на очередном благотворительном концерте, в то время когда на “жемчуга” Мары в бюджете находится 250 тысяч. Приоритеты???”

 

В другой публикации встревоженный тратами латвиец пишет: “Флаг – 220 000 евро, ворота – 250 000 евро, празднование столетия – 60 миллионов. Кто тут еще считает, что патриотизм в Латвии не является доходным бизнесом?”

 

При этом, это лишь часть проектов, каждый из которых дороже предыдущего. К примеру, 150 000 евро было потрачено на первое мероприятия “Рассказы света”, в 247 000 евро обошлась рижская арка, на информативный стенд о Латвии за три года будет потрачено 437 000 евро. Все эти деньги будут взяты из специального фонда столетия Латвии.

 

Похоже, возможность заработка на столетии видят все, включая местных предпринимателей.

 

К примеру, Лига Нестере в социальных сетях пишет: “Торговцы столетия уже начали работать…по телефону…Звонил папа, рассказал, что сегодня ему позвонила какая-то женщина. История такая, что он один из 250 счастливчиков, которым в честь столетия полагается скидка на одеяла. Одеяло послужит детям и внукам. Цена 40 евро. Папа не запомнил название фирмы, от предложения отказался. Ничего, что кто-то предлагает товары по телефону, но, кажется, что сейчас все уже успели проникнуться духом столетия…”

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (30)
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ин-на 18:38 02:02:2018

надо стричь тупых овец

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все закономерно: 19:42 02:02:2018

не дай Б-г мужику панство, а свинье рОги. Бездарный, алчный хутор во всей красе.

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Саксофоб 18:44 02:02:2018

Ну уж очень любопытно,сколько денег из Наших налогов менеджеры этой колонии США потратят на парад содомитоа?

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голенастая-14 18:58 02:02:2018

вот собственно и все-аф-фа -конец пьесы -но я знаю,что вы полковник немецкой разведки-

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в конец 18:59 02:02:2018

обнаглели. устроили себе коммунизм на костях нищего народа

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Vova 20:13 02:02:2018

A vi ješčo hotite svojo raždestvo vihodnim sdelatj. Rabotat nado.

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С-2 19:05 02:02:2018

тонкая игра.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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