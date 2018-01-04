При совершении покупок в магазинах Maxima на карточках Paldies накапливается 1% от суммы покупки. Этими накоплениями затем можно рассчитываться во время следующей покупки вплоть до 99% от ее суммы, пишет rus.db.lv.
«95% клиентов уже потратили деньги Maxima, накопленные в 2017 году на своих картах Paldies. Чаще всего люди используют накопления уже при совершении следующей покупки, однако часть клиентов собирает более крупные суммы, чтобы с существенной скидкой приобрести какой-то определенный товар», — рассказала руководитель отдела управления программой лояльности клиентов Maxima Latvija Даце Паэгле.
Накопленные в течение прошлого года деньги на картах Paldies будут действительны до 1 марта этого года.
Карту лояльности Paldies компания Maxima Latvija ввела 1 марта 2008 года.
у предприятий карты Maxima ( uznemuma karte) может быть...но у остальных простых людей очень сомниваюсь...у пенсионерки с пенсией 230 евро покупающей уценённое....теоретически не может быть.....« ответить
А налог заплочен с суммы накоплений ? Как то СГД упустило эту возможность нагреть ручки и в очередной раз залездь в карман своих граждан .... Скоро наверстают упущенную возможность , ведь на сколько бы могли повысить з\п сенаторам ...?« ответить