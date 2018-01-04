В течение прошедшего года клиенты Maxima Latvija накопили на своих картах Paldies более 6,37 млн евро, что на 200 тысяч евро больше, чем в 2016 году

При совершении покупок в магазинах Maxima на карточках Paldies накапливается 1% от суммы покупки. Этими накоплениями затем можно рассчитываться во время следующей покупки вплоть до 99% от ее суммы, пишет rus.db.lv.

«95% клиентов уже потратили деньги Maxima, накопленные в 2017 году на своих картах Paldies. Чаще всего люди используют накопления уже при совершении следующей покупки, однако часть клиентов собирает более крупные суммы, чтобы с существенной скидкой приобрести какой-то определенный товар», — рассказала руководитель отдела управления программой лояльности клиентов Maxima Latvija Даце Паэгле.

Накопленные в течение прошлого года деньги на картах Paldies будут действительны до 1 марта этого года.

Карту лояльности Paldies компания Maxima Latvija ввела 1 марта 2008 года.