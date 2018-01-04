Латвийцы накопили на счетах «Максимы» огромные деньги(2)

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Владимир Бучельников
22:48 03.01.2018
Экономика / Компании

В течение прошедшего года клиенты Maxima Latvija накопили на своих картах Paldies более 6,37 млн евро, что на 200 тысяч евро больше, чем в 2016 году

При совершении покупок в магазинах Maxima на карточках Paldies накапливается 1% от суммы покупки. Этими накоплениями затем можно рассчитываться во время следующей покупки вплоть до 99% от ее суммы, пишет rus.db.lv.

 

«95% клиентов уже потратили деньги Maxima, накопленные в 2017 году на своих картах Paldies. Чаще всего люди используют накопления уже при совершении следующей покупки, однако часть клиентов собирает более крупные суммы, чтобы с существенной скидкой приобрести какой-то определенный товар», — рассказала руководитель отдела управления программой лояльности клиентов Maxima Latvija Даце Паэгле.

 

Накопленные в течение прошлого года деньги на картах Paldies будут действительны до 1 марта этого года.

 

Карту лояльности Paldies компания Maxima Latvija ввела 1 марта 2008 года.

rus.db.lv / Фото
Комментарии (2)
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сс 04:29 04:01:2018

у предприятий карты Maxima ( uznemuma karte) может быть...но у остальных простых людей очень сомниваюсь...у пенсионерки с пенсией 230 евро покупающей уценённое....теоретически не может быть.....

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Корейко 08:15 04:01:2018

А налог заплочен с суммы накоплений ? Как то СГД упустило эту возможность нагреть ручки и в очередной раз залездь в карман своих граждан .... Скоро наверстают упущенную возможность , ведь на сколько бы могли повысить з\п сенаторам ...?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)