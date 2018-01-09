Нередки случаи, когда эти цены не совпадают и потребитель вынужден платить неожиданную для него сумму, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».
Одни радиослушатели могут представить, а другие вспомнить случай, когда стоимость товара, указанная на ценнике, не соответствовала той, которую выбивает кассовый аппарат. За примерами далеко ходить не надо: рижанин Константин на выходных отправился в один из супермаркетов за картофелем.
«На прилавке была указана акционная цена 18 центов за килограмм. На кассе самообслуживания увидел, что цена увеличилась вдвое — 36 центов за килограмм.
Рядом была сотрудница магазина, она проверила цену через базу данных и сказала, что 36 центов — это стандартная цена. Предложила два варианта: либо не приобретать картофель, либо купить его по цене 36 центов. Поскольку картофеля было немного и разница была минимальная, я оставил все как есть, но, тем не менее, попросил поменять ценник в зале», — рассказал покупатель.
Константин говорит, что случай с картофелем не единственный. До этого такая же ситуация сложилась у него с покупкой зубной щетки. Несколько подобных историй может рассказать и Артур Скрижинскис. Однако он не стал мириться с ситуацией и организовал сбор подписей на портале manabalss.lv. Автор предлагает обязать торговцев продавать товар по той цене, которая указана на ценнике на полке.
«Такие неловкие моменты иногда вводят в заблуждение потребителей. Иногда они не замечают изменения цен, а если замечают, чаще всего ограничиваются устными замечаниями.
Я думаю, было бы честно, если бы потребители были защищены от таких случаев», — сказал Скржинскис.
В ассоциации торговцев с таким предложением не согласны. По мнению ее главы Хенрика Данусевича — нехорошо использовать человеческую ошибку.
«Это то же самое, если бы у кого-то выпал кошелек на улице, а вы бы сказали: «Давайте не отдадим человеку обратно, раз он ошибся и выронил, а заберем себе»», — сказал Данусевич.
В ассоциации отмечают, что порою от разности цен покупатель выигрывает: на кассе показана сумма меньшая, чем он рассчитывал потратить. Так что же, покупатель все равно будет платить по ценнику?
«Все это – человеческая ошибка: когда в зале цену поменяли, а в компьютере — нет. Или наоборот», — указал Данусевич.
Автор идеи согласен с тем, что зачастую всему виной человеческий фактор. Однако, по мнению Артура, торговцы ничего не делают для того, чтобы впредь таких ошибок было меньше.
Жалобы на несоответствие цен получают в Центре защиты прав потребителей. Его представитель Санита Гертмане отметила, что в прошлом году специалисты проверили 21 супермаркет.
«Выяснили, что проблема с указанием цены есть. Потребители иногда вводятся в заблуждение. И мы отправили письмо с предложением больше внимания уделить тому, как они указывают цены», — сказала Гертмане.
Представитель торговой сети Янис Бесерис не исключает, что проблема с разностью цен есть, но она невелика. Более того, торговцы уделяют вопросу повышенное внимание.
Бесерис рекомендует пользоваться сканерами, считывающими цену. Это надежный способ узнать какова же все-таки истинная цена на товар.
Вот мужикам делать нечего!« ответить
ходите за продуктами на рынок!« ответить
Много раз сталкивались с этим в "Максиме" например, в нормальных странах они ОБЯЗАНЫ продать вам товар по той цене, которая обозначена на ценнике. Многие просто не смотрят на чек, доверяя магазину, особенно мужчины.« ответить
_например, в нормальных странах они ОБЯЗАНЫ_« ответить
Можно узнать которые сраны нормальные?!
eto banalnoe mosenicestvo.« ответить
i tolko.
ukazali odnu cenu a potom cena drugaja.
obman. eslib stojala cena kak na kase pokupatelj mozet i ne bral bi tovar.
a tut obmanom zastavljaet vzjatj a potom menjaet cenu.
obman i mosenicestvo. i v ugolovnom kodekse estj statja pro mosenicestvo. mozet tam toze statju otmenitj?
i necego valitj na osibku.« ответить
esli ne uspel pomenjatj ceni zakroi magazin i sdelai vse pravilno. potom otkroes.