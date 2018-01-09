На портале общественных инициатив manabalss.lv появилось предложение обязать торговцев продавать товар по той цене, которая указана на ценнике, а не по той, которую выбивает кассовый аппарат.

Нередки случаи, когда эти цены не совпадают и потребитель вынужден платить неожиданную для него сумму, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Одни радиослушатели могут представить, а другие вспомнить случай, когда стоимость товара, указанная на ценнике, не соответствовала той, которую выбивает кассовый аппарат. За примерами далеко ходить не надо: рижанин Константин на выходных отправился в один из супермаркетов за картофелем.

«На прилавке была указана акционная цена 18 центов за килограмм. На кассе самообслуживания увидел, что цена увеличилась вдвое — 36 центов за килограмм.

Рядом была сотрудница магазина, она проверила цену через базу данных и сказала, что 36 центов — это стандартная цена. Предложила два варианта: либо не приобретать картофель, либо купить его по цене 36 центов. Поскольку картофеля было немного и разница была минимальная, я оставил все как есть, но, тем не менее, попросил поменять ценник в зале», — рассказал покупатель.

Константин говорит, что случай с картофелем не единственный. До этого такая же ситуация сложилась у него с покупкой зубной щетки. Несколько подобных историй может рассказать и Артур Скрижинскис. Однако он не стал мириться с ситуацией и организовал сбор подписей на портале manabalss.lv. Автор предлагает обязать торговцев продавать товар по той цене, которая указана на ценнике на полке.

«Такие неловкие моменты иногда вводят в заблуждение потребителей. Иногда они не замечают изменения цен, а если замечают, чаще всего ограничиваются устными замечаниями.

Я думаю, было бы честно, если бы потребители были защищены от таких случаев», — сказал Скржинскис.

В ассоциации торговцев с таким предложением не согласны. По мнению ее главы Хенрика Данусевича — нехорошо использовать человеческую ошибку.

«Это то же самое, если бы у кого-то выпал кошелек на улице, а вы бы сказали: «Давайте не отдадим человеку обратно, раз он ошибся и выронил, а заберем себе»», — сказал Данусевич.

В ассоциации отмечают, что порою от разности цен покупатель выигрывает: на кассе показана сумма меньшая, чем он рассчитывал потратить. Так что же, покупатель все равно будет платить по ценнику?

«Все это – человеческая ошибка: когда в зале цену поменяли, а в компьютере — нет. Или наоборот», — указал Данусевич.

Автор идеи согласен с тем, что зачастую всему виной человеческий фактор. Однако, по мнению Артура, торговцы ничего не делают для того, чтобы впредь таких ошибок было меньше.

Жалобы на несоответствие цен получают в Центре защиты прав потребителей. Его представитель Санита Гертмане отметила, что в прошлом году специалисты проверили 21 супермаркет.

«Выяснили, что проблема с указанием цены есть. Потребители иногда вводятся в заблуждение. И мы отправили письмо с предложением больше внимания уделить тому, как они указывают цены», — сказала Гертмане.

Представитель торговой сети Янис Бесерис не исключает, что проблема с разностью цен есть, но она невелика. Более того, торговцы уделяют вопросу повышенное внимание.

Бесерис рекомендует пользоваться сканерами, считывающими цену. Это надежный способ узнать какова же все-таки истинная цена на товар.