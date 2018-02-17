Латвийцы очень редко жалуются на работу органов ЕС(4)

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Владимир Бучельников
11:11 17.02.2018
Наша Латвия / Социум

Жители Латвии очень редко жалуются на работу органов ЕС, сообщила руководитель Европейского омбуда Эмили О'Рейли.

По ее словам, в 2016 году из Латвии поступило только девять жалоб, что было самым низким показателем среди стран ЕС, и в одном случае начата проверка. В прошлом году по жалобам начато две проверки.

 

«Очевидно, граждане вашей страны считают, что в ЕС все в порядке», — сказала уполномоченный по правам человека.

 

Европейский омбуд расследует жалобы на нарушения, совершенные органами ЕС. Жалобы могут подавать граждане и предприятия стран ЕС.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 12:35 17:02:2018

Dabīgi, kā Latvieši ir apmierināti ar ES! Nēesam jau krievi!

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ХОХОТУН ИЗ АНГЛИИ 13:04 17:02:2018

ТЫ ДЕБИЛ ЛАТВИЯ БЫЛА ВСЕГДА ТУАЛЕТОМ ДЛЯ ЕС , А РОССИЯ ЦЕНТРОМ ЕВРОПЫ - ПОСМОТРИ ГЛОБУС ЛАТВИИ

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Latviešu patriots 13:26 17:02:2018

Krievija ir Eiropas pakaļa! Tu cērme!

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очень редко жалуются 14:21 17:02:2018

Что толку .Против ветра ссать, себе дороже.

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12.02.2018

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