По ее словам, в 2016 году из Латвии поступило только девять жалоб, что было самым низким показателем среди стран ЕС, и в одном случае начата проверка. В прошлом году по жалобам начато две проверки.
«Очевидно, граждане вашей страны считают, что в ЕС все в порядке», — сказала уполномоченный по правам человека.
Европейский омбуд расследует жалобы на нарушения, совершенные органами ЕС. Жалобы могут подавать граждане и предприятия стран ЕС.
Dabīgi, kā Latvieši ir apmierināti ar ES! Nēesam jau krievi!« ответить
ТЫ ДЕБИЛ ЛАТВИЯ БЫЛА ВСЕГДА ТУАЛЕТОМ ДЛЯ ЕС , А РОССИЯ ЦЕНТРОМ ЕВРОПЫ - ПОСМОТРИ ГЛОБУС ЛАТВИИ« ответить
Krievija ir Eiropas pakaļa! Tu cērme!« ответить
Что толку .Против ветра ссать, себе дороже.« ответить