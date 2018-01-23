Латвийцы по уши в долгах перед государством...(1)

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Герман Бергер
23:12 22.01.2018
Наша Латвия / Социум

В начале января 2018 года общая налоговая задолженность, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,217 млрд евро и была на 3% меньше, чем в начале декабря 2017 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Долг основному государственному бюджету составляет 749,818 млн евро — на 3,8% меньше, чем в начале декабря, бюджетам самоуправлений — 310,954 млн евро, на 1,5% меньше, долг по взносам социального страхования — 156,195 млн евро, на 2,1% меньше.

 

Актуальные долги, по которым начислены пени, на 1 января составили 768,658 млн евро или 63,2% общей суммы долга.

 

Не подлежащими взысканию на 1 января 2018 года признаны долги в размере 9,224 млн евро, эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

 

Подлежащими взысканию признаны долги в размере 759,434 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми — 161,336 млн евро, реально не взыскиваемыми — 598,097 млн евро.

 

Продление срока уплаты на 1 января 2018 года было предоставлено по долгам в размере 113,392 млн евро.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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драйщик соортиров pilsonis 23:49 22:01:2018

не латвийцы а латыши!только эти поуши в гаавне!

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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