В начале января 2018 года общая налоговая задолженность, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,217 млрд евро и была на 3% меньше, чем в начале декабря 2017 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Долг основному государственному бюджету составляет 749,818 млн евро — на 3,8% меньше, чем в начале декабря, бюджетам самоуправлений — 310,954 млн евро, на 1,5% меньше, долг по взносам социального страхования — 156,195 млн евро, на 2,1% меньше.

Актуальные долги, по которым начислены пени, на 1 января составили 768,658 млн евро или 63,2% общей суммы долга.

Не подлежащими взысканию на 1 января 2018 года признаны долги в размере 9,224 млн евро, эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию признаны долги в размере 759,434 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми — 161,336 млн евро, реально не взыскиваемыми — 598,097 млн евро.

Продление срока уплаты на 1 января 2018 года было предоставлено по долгам в размере 113,392 млн евро.