Долг основному государственному бюджету составляет 749,818 млн евро — на 3,8% меньше, чем в начале декабря, бюджетам самоуправлений — 310,954 млн евро, на 1,5% меньше, долг по взносам социального страхования — 156,195 млн евро, на 2,1% меньше.
Актуальные долги, по которым начислены пени, на 1 января составили 768,658 млн евро или 63,2% общей суммы долга.
Не подлежащими взысканию на 1 января 2018 года признаны долги в размере 9,224 млн евро, эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.
Подлежащими взысканию признаны долги в размере 759,434 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми — 161,336 млн евро, реально не взыскиваемыми — 598,097 млн евро.
Продление срока уплаты на 1 января 2018 года было предоставлено по долгам в размере 113,392 млн евро.
не латвийцы а латыши!только эти поуши в гаавне!« ответить