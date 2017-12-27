Жители Латвии наряду с другими иностранцами совершают сделки с собственностью в Крыму, сообщил руководитель комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов.

По его словам, когда речь идет о заработке, юрисдикция носит вторичный характер: среди тех, кто регистрирует в Крыму сделки права собственности, есть физические и юридические лица — резиденты иностранных государств.

«Режим украинского закона об оккупированных территориях соблюдается весьма условно или вообще не соблюдается. Это граждане Украины, Латвии, Израиля, Германии и других стран», — приводит РИА Недвижимость слова Спиридонова.

Как отметил чиновник, речь идет о земельных участках, зданиях и отдельных помещениях.

«Тенденция сохраняется, когда резидентам — как физлицам, так и юрлицам иностранных государств — необходимо приобрести ликвидное имущество или, наоборот, продать, к примеру, комплекс автозаправочных станций, сеть фармацевтических аптек, торговую сеть», — сказал Спиридонов.

Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. На мартовском плебисците 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Тем не менее Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Согласно официальной позиции, Латвия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, «последовательно реализуя политику непризнания незаконной аннексии Крыма».

В частности, на прошлой неделе Латвия выступила соавтором и поддержала в ООН украинскую резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Ранее в декабре министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на сессии глав МИД стран ОБСЕ призвал усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Крыму. МИД Латвии распространил призыв к жителям страны воздержаться от поездок на Крымский полуостров.