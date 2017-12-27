По его словам, когда речь идет о заработке, юрисдикция носит вторичный характер: среди тех, кто регистрирует в Крыму сделки права собственности, есть физические и юридические лица — резиденты иностранных государств.
«Режим украинского закона об оккупированных территориях соблюдается весьма условно или вообще не соблюдается. Это граждане Украины, Латвии, Израиля, Германии и других стран», — приводит РИА Недвижимость слова Спиридонова.
Как отметил чиновник, речь идет о земельных участках, зданиях и отдельных помещениях.
«Тенденция сохраняется, когда резидентам — как физлицам, так и юрлицам иностранных государств — необходимо приобрести ликвидное имущество или, наоборот, продать, к примеру, комплекс автозаправочных станций, сеть фармацевтических аптек, торговую сеть», — сказал Спиридонов.
Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. На мартовском плебисците 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Тем не менее Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Согласно официальной позиции, Латвия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, «последовательно реализуя политику непризнания незаконной аннексии Крыма».
В частности, на прошлой неделе Латвия выступила соавтором и поддержала в ООН украинскую резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Ранее в декабре министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на сессии глав МИД стран ОБСЕ призвал усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Крыму. МИД Латвии распространил призыв к жителям страны воздержаться от поездок на Крымский полуостров.
Правильно делают!Крым красота-а каклам хрен,как и их писарю"ване"-продажному уроду!« ответить
Правельно делают . Срать на этот Куев . Хохлосвиньи никакого отношения не имеют к Крыму . Российский Крым развивается отдыхаю там уже второй год всё супер . Дале латышские турфирмы делают туры в Крым . И срать хотели на латышские законы« ответить
Нигде ты не отдыхаешь, трепло, тем более в Крыму, прям дурачок какой-то, назови "латышские фирмы", что делают туры в Крым?:))« ответить
тебе,стукачу.так и назвали!« ответить
Делают.100% делают,знаю.а ты соси бамбук,урод платный!
а еще Латвийцы там всегда отдыхают.Представляю как щас мочатся от злобы в штаны второсортные национально настроенные хуторяне)))« ответить
Латвийцы всегда отдыхают.., вот насмешил, какой дурак туда поедет, природа конечно прекрасная, слов нет, но все остальное, полный отстой, сервис никакой, цены московские.« ответить
для дауна-московские цены сейчас отличные для нас!« ответить
Так что,кури какол сраный,в сторонке,и пиз...й поля полякам окучивай за центы!
Лат железница лови момент, пора открывать сообщение рига симферополь , а то это сделают эстонцы« ответить
Это скот русского мира Латвии покупает« ответить
Завидуешь...« ответить
ваня -это скот(отброс,точнее) русского мира Латвии и купить ничего,кроме гороха, не в состоянии.« ответить
Да никто там не покупает, множество подводных камней, даже если кто-то захочет, все есть в интернете.« ответить
dlja takih kak ti da. mnozestvo podvonih kamnei. a normalnimi vse dela idet normalno.« ответить