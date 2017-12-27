Латвийцы покупают недвижимость в «оккупированном» Крыму без оглядки на Киев(17)

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Тимур Пушкарев
12:30 27.12.2017
Экономика / Недвижимость

Жители Латвии наряду с другими иностранцами совершают сделки с собственностью в Крыму, сообщил руководитель комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов.

По его словам, когда речь идет о заработке, юрисдикция носит вторичный характер: среди тех, кто регистрирует в Крыму сделки права собственности, есть физические и юридические лица — резиденты иностранных государств.

 

«Режим украинского закона об оккупированных территориях соблюдается весьма условно или вообще не соблюдается. Это граждане Украины, Латвии, Израиля, Германии и других стран», — приводит РИА Недвижимость слова Спиридонова.

 

Как отметил чиновник, речь идет о земельных участках, зданиях и отдельных помещениях.

 

«Тенденция сохраняется, когда резидентам — как физлицам, так и юрлицам иностранных государств — необходимо приобрести ликвидное имущество или, наоборот, продать, к примеру, комплекс автозаправочных станций, сеть фармацевтических аптек, торговую сеть», — сказал Спиридонов.

 

Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. На мартовском плебисците 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

 

Тем не менее Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Согласно официальной позиции, Латвия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, «последовательно реализуя политику непризнания незаконной аннексии Крыма».

 

В частности, на прошлой неделе Латвия выступила соавтором и поддержала в ООН украинскую резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Ранее в декабре министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на сессии глав МИД стран ОБСЕ призвал усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Крыму. МИД Латвии распространил призыв к жителям страны воздержаться от поездок на Крымский полуостров.

RusNext.ru / Фото
Комментарии (17)
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народ Латвии 12:35 27:12:2017

Правильно делают!Крым красота-а каклам хрен,как и их писарю"ване"-продажному уроду!

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Ополченец ДНР рота Самоли 13:14 27:12:2017

Правельно делают . Срать на этот Куев . Хохлосвиньи никакого отношения не имеют к Крыму . Российский Крым развивается отдыхаю там уже второй год всё супер . Дале латышские турфирмы делают туры в Крым . И срать хотели на латышские законы

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Клоуну 13:25 27:12:2017

Нигде ты не отдыхаешь, трепло, тем более в Крыму, прям дурачок какой-то, назови "латышские фирмы", что делают туры в Крым?:))

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"ване"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 15:14 27:12:2017

тебе,стукачу.так и назвали!
Делают.100% делают,знаю.а ты соси бамбук,урод платный!

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dave 12:40 27:12:2017

а еще Латвийцы там всегда отдыхают.Представляю как щас мочатся от злобы в штаны второсортные национально настроенные хуторяне)))

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Насмешил 12:57 27:12:2017

Латвийцы всегда отдыхают.., вот насмешил, какой дурак туда поедет, природа конечно прекрасная, слов нет, но все остальное, полный отстой, сервис никакой, цены московские.

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"ване"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 15:15 27:12:2017

для дауна-московские цены сейчас отличные для нас!
Так что,кури какол сраный,в сторонке,и пиз...й поля полякам окучивай за центы!

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001 12:50 27:12:2017

Лат железница лови момент, пора открывать сообщение рига симферополь , а то это сделают эстонцы

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ваня 12:59 27:12:2017

Это скот русского мира Латвии покупает

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ыыы 13:45 27:12:2017

Завидуешь...

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про "ваню"-наемного писателя ифоцентра по борьбе с якобы" рос.пропагандой 15:21 27:12:2017

ваня -это скот(отброс,точнее) русского мира Латвии и купить ничего,кроме гороха, не в состоянии.

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Факт 13:17 27:12:2017

Да никто там не покупает, множество подводных камней, даже если кто-то захочет, все есть в интернете.

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Janka 13:30 27:12:2017

dlja takih kak ti da. mnozestvo podvonih kamnei. a normalnimi vse dela idet normalno.

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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