С утверждением, что в целом в Латвии собранные налоги тратятся правильно, 37% опрошенных полностью не согласны, еще 39% — скорее не согласны.
Удельный вес придерживающихся такого мнения жителей по сравнению с прошлым годом вырос на 4 процентных пункта, причем число респондентов, полностью не согласных с тем, что налоговые поступления расходуются правильно, увеличился на 7 процентных пунктов. Наиболее критически жители Латвии в этом вопросе были настроены в 2009 году, когда 84% опрошенных считали, что взимаемые налоги в Латвии в целом расходуются неправильно.
Противоположного мнения в этом году придерживаются 15% респондентов — на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Больше всего жителей, считающих, что налоги тратятся правильно, было зафиксировано в 2006 году, когда такого мнения придерживались 22% опрошенных.
9% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.
Ни цента налогов правящим ворам!« ответить
Большинство — 76% — жителей Латвии считает, что взимаемые налоги в стране в целом расходуются неправильно,=============Как люди могут согласиться, если львиная доля идет на оборону, на попышенные зарплаты, доплаты и премии власти ,,размноженный,,щтат бюджетных чинуш ? Люди на грани нищеты., а власть думает только о своем благополучие« ответить
- Большинство — 76% — жителей Латвии считает,....« ответить
Не СЧИТАЕТ, а УБЕЖДЕНЫ !!!