Латвийцы считают, что взимаемые налоги расходуются неправильно(3)

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dpchas.com.ua
Тимур Пушкарев
14:21 26.12.2017
Экономика / Финансы

Большинство — 76% — жителей Латвии считает, что взимаемые налоги в стране в целом расходуются неправильно, показал опрос, проведенный осенью этого года центром социологических исследований SKDS.

С утверждением, что в целом в Латвии собранные налоги тратятся правильно, 37% опрошенных полностью не согласны, еще 39% — скорее не согласны.

 

Удельный вес придерживающихся такого мнения жителей по сравнению с прошлым годом вырос на 4 процентных пункта, причем число респондентов, полностью не согласных с тем, что налоговые поступления расходуются правильно, увеличился на 7 процентных пунктов. Наиболее критически жители Латвии в этом вопросе были настроены в 2009 году, когда 84% опрошенных считали, что взимаемые налоги в Латвии в целом расходуются неправильно.

 

Противоположного мнения в этом году придерживаются 15% респондентов — на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Больше всего жителей, считающих, что налоги тратятся правильно, было зафиксировано в 2006 году, когда такого мнения придерживались 22% опрошенных.

 

9% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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СМЕРШ 14:28 26:12:2017

Ни цента налогов правящим ворам!

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шери 17:45 26:12:2017

Большинство — 76% — жителей Латвии считает, что взимаемые налоги в стране в целом расходуются неправильно,=============Как люди могут согласиться, если львиная доля идет на оборону, на попышенные зарплаты, доплаты и премии власти ,,размноженный,,щтат бюджетных чинуш ? Люди на грани нищеты., а власть думает только о своем благополучие

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Один из жителей 18:51 26:12:2017

- Большинство — 76% — жителей Латвии считает,....
Не СЧИТАЕТ, а УБЕЖДЕНЫ !!!

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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