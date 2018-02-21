Латвийцы трогательно поздравили Эстонию со столетием (+ВИДЕО)

Латвийский институт поздравил Эстонскую Республику со столетним юбилеем замечательным видеоприветствием.

Смотрите, какой торт латвийцы испекли к празднику и как ловко они доставили его на границу!

Схожие поздравления Латвия послала в Литву и Финляндию.