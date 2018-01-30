“Прошлись сегодня несколькими местными политиками и молодежью по “образовательному” пути в Лимбажи.
Политики удивились, насколько трудно бывает передвигаться по тротуарам, с инвалидным креслом сделать это местами попросту невозможно. В конце же прозвучало следующее:”Хорошо, что есть хоть такие!”
При этом, на предложение самим сесть в кресло и попытаться проехать по городу политики отказались, сославшись на занятость, хотя и так понятно, что им попросту стыдно, ведь не к лицу появляться на людях в инвалидном кресле, которые смотрели бы с сожалением, видя уродов, а не людей”, — написал на своей фейсбук странице организатор эксперимента по имени Марис.
Вот если бы ушаковские тратуары были, то стописят коментов в минуту пэдриоты нацарапали бы.:)« ответить
Латышскость в опасности,а вы о тротуарах!« ответить