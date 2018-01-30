Латвийцы в шоке от тротуаров; депутаты успокаивают – есть хоть такие!(2)

Лента новостей
KNAB выплатил премии на 105 тысяч евро. Отлично поработали! А? Великобритания: рабочие места забирают роботы, люди становятся не нужны Житель Санкт-Петербурга рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ России Как глава РПЦ убил русского царя. А потом не поделил власть с Советами СМИ: латвийцы блокируют приложение «настучи» Центра госязыка! Как? Новый фильм Вуди Аллена хотят запретить из-за «домогательств» режиссёра У кого–то руки чесались Режиссёр «Зови меня своим именем» раскрыл подробности продолжения «Татьянин день» — самая большая ценность
Eще в разделе
СМИ: латвийцы блокируют приложение «настучи» Центра госязыка! Как? “Пожалуйста, помогите”: рижанка в шоке от садистских действий домоуправления Фрейденфелдс: за что мы платим налоги, как можно быть патриотом этой страны?! Трагическая авария в Польше: пострадали семь латвийцев Семья Вани Берладина: отец лишен родительских прав на остальных детей
Виталий Вавилкин
16:10 29.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Жители Лимбажи пытаются привлечь внимание местных властей к чудовищному состоянию тротуаров, по которым невозможно передвигаться в инвалидном кресле и с детскими колясками.

“Прошлись сегодня несколькими местными политиками и молодежью по “образовательному” пути в Лимбажи.

 

Политики удивились, насколько трудно бывает передвигаться по тротуарам, с инвалидным креслом сделать это местами попросту невозможно. В конце же прозвучало следующее:”Хорошо, что есть хоть такие!”

 

При этом, на предложение самим сесть в кресло и попытаться проехать по городу политики отказались, сославшись на занятость, хотя и так понятно, что им попросту стыдно, ведь не к лицу появляться на людях в инвалидном кресле, которые смотрели бы с сожалением, видя уродов, а не людей”, — написал на своей фейсбук странице организатор эксперимента по имени Марис.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Че молчим? 16:20 29:01:2018

Вот если бы ушаковские тратуары были, то стописят коментов в минуту пэдриоты нацарапали бы.:)

« ответить
Profile_default
Гражданская позиция 17:44 29:01:2018

Латышскость в опасности,а вы о тротуарах!

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV