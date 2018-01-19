Латвийцы едут в Ирландию на грибы. Эти поездки не имеют ничего общего с гастрономическими турами или с практиками по расширению сознания. В последнее время ирландские агрофирмы развернули в этой прибалтийской республике мощную рекламную кампанию, предлагая местным жителям поработать на грибных фермах.

После того, как в 2004-м Латвия стала частью Евросоюза, местные жители ринулись через открывшиеся границы на запад — за высокими заработками и новыми возможностями, на которые они не могли рассчитывать на родине. Одной из точек притяжения для латвийских трудовых мигрантов стала Ирландия, переживавшая в ту пору экономический подъем. Поскольку точного учета приехавших-выбывших не ведется, о количестве эмигрантов можно судить по числу латвийцев, получивших в Ирландии так называемый PPS Number — личный номер публичных услуг, который дает жителям «зеленого острова» доступ к социальным пособиям, общественным услугам и информации. По данным ирландского департамента соцзащиты, в 2017 году латвийцам было присвоено 1379 номеров PPS. Всего же с 2000 года — 56475 номеров.

В последнее время ирландская экономика проявляет признаки оздоровления после экономического кризиса и ей вновь требуются рабочие руки. В конце прошлого года программа латвийского телеканала LNT «900 секунд» посвятила свой выпуск ирландским производителям грибов, решившим поискать работников в Прибалтике. Представители фирмы CMP Mushroom посетили крупные города Латвии, где приглашали местных поработать на грибных плантациях. Сборщикам и упаковщикам они обещают платить не менее 9,25 евро в час (примерно 1900 евро в месяц), проживание в общежитии за 50 евро в неделю и даже финансовую поддержку при переезде в Ирландию.

Латвийцы с энтузиазмом откликнулись на предложение ирландских бизнесменов и отправились за грибами. Однако, в январе местная печать опубликовала рассказ жительницы Даугавпилса Ольги Раньшевой, полгода отработавшей на ферме. Ее свидетельства стали холодным душем для тех, кто собирался заработать на ирландских грибах. Ольга рассказала, что не могла найти нормальное место на родине, поэтому устроилась на большую ферму, имеющую филиалы по всему миру. По ее словам, на предприятии предусмотрены нормы выработки, за выполнение которых и выплачивают обещанные деньги. В ее случае требовалось собирать тридцать килограммов грибов в час.

«Это не просто много, это нереально много, — жаловалась Раньшева. — Эти тридцать килограммов можно собрать, если тебя поставили на сбор больших грибов. Но часто меня ставили на сбор маленьких грибов, которые мы видим на полках магазинов. В коробочки по 170 граммов, например, надо срезать только малюсенькие грибки. С ними выполнить норму в тридцать килограммов в час просто невозможно».

По словам Ольги, выполнять план умудрялись только работники с большим стажем. «Грибы растут кучно, практически один на одном. Каждому работнику дают делянку — 170 квадратных метров, которую он должен еще и прореживать. Из-за этого выполнение нормы тоже тормозится, — вспоминает Раньшева. — Кроме того, нам самим приходилось перетаскивать по плантации ящики с собранными грибами. А они тяжелые, по 15-20 килограммов каждый! Грузчики забирали уже сложенные на паллетах ящики, а все остальное делали сборщики».

Ольга рассказывает, что, таская каждый день тяжести, она надорвалась: болели спина, ноги, руки, все тело. Не менее тяжелым испытанием оказалась и психологическая нагрузка. «Когда только прибыла на ферму, меня предупредили: у нас тут все плачут, — вспоминает женщина. — Я поняла смысл этой фразы позже, когда начала плакать сама. Эмоциональная нагрузка оказалась еще похуже физической! Например, если ты не смог выполнить план, значит тебя вызывает менеджер и начинается откровенная травля. Тебе говорят, что если не будешь выполнять план, то быстро вылетишь отсюда. Тебя постоянно запугивают — чувствуешь себя, как в гестапо. Плакали даже те, кто работал на ферме не первый год».

По словам работницы, «моральным террором» занимались свои же соотечественники, которые устроились на ферму много лет назад и теперь, когда доросли до позиции менеджеров, отыгрываются на новичках за те унижения, которые сами когда-то испытали.

Раньшева добавляет, что само пребывание на грибной ферме может быть опасно для здоровья. «Представляете, какая на ферме концентрация спор грибов, особенно в период, когда они раскрываются? Женщины работали со страшной аллергией, высыпаниями по всему телу, у некоторых начиналась астма, поднималась высокая температура и начиналась тошнота», — жалуется Ольга. Она советует новичкам обязательно откладывать деньги на обратный билет и говорит, что не пожелает такую работу даже врагу. По ее мнению, лучше искать работу дома — пусть не столь высокооплачиваемую, но зато с меньшим вредом для здоровья.

В свою очередь, бывшая жительница Вентспилса, а ныне гражданка Ирландии Снежана Димитрова рассказала «Ленте.ру», что первое ее знакомство с грибной фермой состоялось десять лет назад, после того как она потеряла работу на родине. «Английского языка я тогда не знала, единственным местом, куда меня приняли, оказалась грибная ферма, — вспоминает Снежана. — Первые дни были шоком! Начинали работать в шесть утра, а то и раньше, чтобы урвать лучшие грибы, — и до заката. Я стала трудиться по семь дней в неделю. Тогда мне платили 275 евро в неделю, как «ученические», — лишь потом я узнала, что по закону это «обучение» не должно продолжаться более 39 часов. Вторую «ученическую» неделю я отработала шесть дней и была уверена, что сдохну. Руки опухли: держать нож и грибы по двенадцать часов невозможно без последствий. Простуда — потому что ноги постоянно были в воде... холодно, сквозняк. Желудок очень болел: утром не было аппетита, а днем давали лишь два перерыва на обед — пятнадцать и двадцать минут, нормально поесть не успеешь. А вечером все так болит, что есть вообще не хочется, да и сил уже нет...».

Димитрова рассказывает, что на протяжении всего рабочего дня приходилось быть начеку. «В любой момент может зайти супервайзер с новым заказом. Это значит, что ты должен моментально переключиться на очередное задание и начать собирать грибы нужного размера в нужный контейнер. Самый тяжелый заказ — это так называемые «бебби-грибочки». Чтобы набрать килограмм этих крох, нужно очень сильно попотеть...», — говорит Снежана. Cвой первый выходной она получила лишь через две недели. «Лежу, все болит, смотрю в потолок. Размышляю: стоит ли ради этого губить здоровье?»

Димитровой довелось трудиться на ферме в составе разных бригад. «С латышами не заладилось — они «не понимаю по-русски». За тайками не угонишься — они мне только голую землю оставляли. Зато с литовками оказалось хорошо, они мне много помогали и словом и делом, — вспоминает женщина. — Ведь если во время «обучения» ты не выполняешь норму, тебя могут выставить с фермы. Так девчонки скидывались по коробочке, чтобы и мой ящик был полон. Вылететь с работы можно и в том случае, если по ошибке от усталости выбросишь «хорошие» грибы в мусорное ведро, которое может проверить хозяин фермы или супервайзер...».

Снежана признается, что видела много истерик: девушки и женщины бросали ножи, грибы — и с криком «я никого на родине не убивала, чтоб тут так горбатиться!» уходили прочь с фермы… «Я смотрела на это, еле сдерживая слезы — слезы боли, усталости и унижения. Я не хотела сдаваться, и каждый день уговаривала себя: дай еще один шанс этой работе!» Она уверяет, похожие условия почти на всех грибных фермах.

Владимир Веретенников