В интервью журналу Santa Довейка высказала мнение, что демократия в Латвии является очень условной, передает “Неаткарига”.
«Не запрещено высказывать свое мнение, но полная свобода другого человека ограничивает мою свободу. Наши свободы пересекаются. Есть жизненные вопросы, в которых я очень серьезна. И мне не нравится, когда мне подсовывают «правильные ответы»», — заявила она.
Она пояснила, что речь идет о людях нетрадиционной ориентации, которые ей кажутся извращенными.
«Со своими взглядами я однозначно попадаю в ряды гомофобов, ксенофобов и неизвестно, каких еще «фобов». Мы живем в грустное столетие, когда демократия означает вседозволенность, а извращенность называют интересной», — считает актриса.
Довейка, мать семилетнего мальчика, не скрывает возмущения, отмечает издание.
«Я не понимаю, почему гомосексуализм должны считать хорошим. Почему я должна учить своего ребенка, что он может выбрать свой пол? Почему я не могу учить его, что христианство — это хорошо, так как меня сразу объявят фанатиком? В мире, где все дозволено и черное выдается за белое, жить очень небезопасно», — заключила Довейка.
Зато европа. Демократия, все дела...« ответить
Жаль людей нормальных. Это пока она МАТЬ, а скоро будет родитель №...А в стране скор шабаш гецпрайда, .........................................................Толковый словарь Даля« ответить
м . франц. праздничный убор, наряд, одежда, убранство;
- воен. род смотра войскам, перед разводом по караулам. Парадный смотр. Парадный выход, торжественный или праздничный. Парадный мундир, карета. Парадировать, щеголять, франтить напоказ, казотиться в блеске, убранстве.
- Быть у должности своей на военном параде. Параде(и)р, строевая верховая лошадь доброй выучки, для парада.
Потому что это "европейские ценности"! Вы ж хотели из России уйти, вот и наслаждайтесь!« ответить
пропаганда гомосятины - единственный их способ размножения. гомики, копрофилы, зоофилы - все хотят жить в обществе , где много им подобных. они не хотят, чтоб их считали больными ублюдками, коими они несомненно являются)))« ответить
Надо запретить пидорско/лесбийским семьям брать на воспитание к себе детей и получать за это пособия, и всё само стихнет. Пусть сами плодятся естественным путём. Кого родил - того и воспитывай.« ответить
Только кто-ж им запретит, когда эти законы издают они сами.
М О Л О Д Е Ц.« ответить