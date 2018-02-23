Латвийская актриса: почему я должна учить ребенка, что он может выбрать свой пол?(20)

Лента новостей
«Рука Кремля» не тронула Банк Латвии Дело ABLV Bank: США «ввели в заблуждение» Балтия ратует за увеличение взносов в ЕС В Классической гимназии – своя студия видеозаписи Дайнис Турлайс: «Почему процветает коррупция?» Россией правит ельцинская банда? «Семья» решает проблемы олигархов Слухи о коррумпированности Римшевича в ЕС ходят давно Россия поможет Латвии в экономике и культуре Российский адмирал: новые комплексы С-400 будут размещены на Балтике в этом году
Eще в разделе
Панин: Россия страна рабов, быдла и хамов! Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (ВИДЕО) Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых» Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова Водка ведет к слабоумию
Виталий Вавилкин
21:40 22.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Актриса Латвийского национального театра Майя Довейка не скрывает своего возмущения по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

В интервью журналу Santa Довейка высказала мнение, что демократия в Латвии является очень условной, передает “Неаткарига”.

 

«Не запрещено высказывать свое мнение, но полная свобода другого человека ограничивает мою свободу. Наши свободы пересекаются. Есть жизненные вопросы, в которых я очень серьезна. И мне не нравится, когда мне подсовывают «правильные ответы»», — заявила она.

 

Она пояснила, что речь идет о людях нетрадиционной ориентации, которые ей кажутся извращенными.

«Со своими взглядами я однозначно попадаю в ряды гомофобов, ксенофобов и неизвестно, каких еще «фобов». Мы живем в грустное столетие, когда демократия означает вседозволенность, а извращенность называют интересной», — считает актриса.

 

Довейка, мать семилетнего мальчика, не скрывает возмущения, отмечает издание.

 

«Я не понимаю, почему гомосексуализм должны считать хорошим. Почему я должна учить своего ребенка, что он может выбрать свой пол? Почему я не могу учить его, что христианство — это хорошо, так как меня сразу объявят фанатиком? В мире, где все дозволено и черное выдается за белое, жить очень небезопасно», — заключила Довейка.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (20)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Петя 21:54 22:02:2018

Зато европа. Демократия, все дела...

« ответить
Profile_default
Пророк 22:01 22:02:2018

Жаль людей нормальных. Это пока она МАТЬ, а скоро будет родитель №...А в стране скор шабаш гецпрайда, .........................................................Толковый словарь Даля

м . франц. праздничный убор, наряд, одежда, убранство;

- воен. род смотра войскам, перед разводом по караулам. Парадный смотр. Парадный выход, торжественный или праздничный. Парадный мундир, карета. Парадировать, щеголять, франтить напоказ, казотиться в блеске, убранстве.

- Быть у должности своей на военном параде. Параде(и)р, строевая верховая лошадь доброй выучки, для парада.

« ответить
Profile_default
ал2 22:01 22:02:2018

Потому что это "европейские ценности"! Вы ж хотели из России уйти, вот и наслаждайтесь!

« ответить
Profile_default
Котлета 22:20 22:02:2018

пропаганда гомосятины - единственный их способ размножения. гомики, копрофилы, зоофилы - все хотят жить в обществе , где много им подобных. они не хотят, чтоб их считали больными ублюдками, коими они несомненно являются)))

« ответить
Profile_default
федя 08:26 23:02:2018

Надо запретить пидорско/лесбийским семьям брать на воспитание к себе детей и получать за это пособия, и всё само стихнет. Пусть сами плодятся естественным путём. Кого родил - того и воспитывай.
Только кто-ж им запретит, когда эти законы издают они сами.

« ответить
Profile_default
Да 22:21 22:02:2018

М О Л О Д Е Ц.

« ответить
1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)