Первое постоянное подразделение национальных вооружённых сил в Латгалии будет располагаться в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы, передаёт LR4.
Почти половину территории поселка занимает комплекс зданий, где еще три года назад располагалась профессиональная школа. Это несколько пятиэтажек, гаражи, мастерские, спортивный комплекс, территорию показывает председатель консультативного совета Лузновской волости Сандра Клявиня. В последние годы инфраструктура, на благоустройство которой потрачено более миллиона евро, не использовалась.
На территории в 20 гектаров хотят разместить от 200 до 300 военнослужащих. Планируется выделить и квартиры для их семей. Пока не ясно, придётся ли местным жителям менять место жительства или удастся найти другое решение проблемы.
Исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгар Блинов подчеркивает, что Лузнава от военной базы только выиграет, поскольку сюда прибудут новые жители: «Поселок оживет. Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура — будет и общественный порядок, который здесь очевидно необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма».
Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцировано первое в Латгале постоянное военное формирование. Это усилит безопасность региона.
Также на территории базы будут размещены спортивный комплекс, служебная гостиница гарнизона, квартиры, столовая и учебные помещения.
Обустройство военной базы начнется уже этой весной. Второе место, где планируется устроить учебный полигон для военных первого постоянного подразделения национальных вооружённых сил в Латгалии, будет в Даугавпилсском крае на полигоне Meža Mackeviči.
а почему так близко ?« ответить
Теперь озеро Разна станет секретным объектом?« ответить
Всех латгальцев надо призвать в армию. Скажем, 10 000 на вооружение. Правда, не все они будут пехотой или танкистами, так как военные строители тоже нужны. Если на место работы не будет, можно послать их на востонавление инфракстутуры в страны после окончание военных действий.« ответить
Тебя,что придаток опять с Твайку выпустили или врач планшет отдал?!P.S.Ну давай в мой адрес свои больные фантазии.« ответить
Шурочка-ты конченный дебилок,после окончания военных действий(нормальные мужики говорят:боевых,ну,что с тебя педрилы взять),здесь будет радиоактивная пустыня.« ответить
_Пациенту Шерстобитову 19:20 09:01:2018_« ответить
Ты д.билка и тебе из рта г.вном несёт. Ты покушала собачьих шариков, что она выронила из своей дырки.
_Шерстобитову 19:24 09:01:2018_« ответить
Ты т.пая бл.дь. Тебя псина ипала раком, а бомжи смотрели и хохотали. На пачку сигав и 100 грам водяри заработала. ))))))
Александр Шерстобитов - ты троллиш из Питера ????« ответить
_хуторянен 20:55 09:01:2018_« ответить
А ты лешишь из Токио?
Псина Шерстодебилитов!грязь из под ногтей!Чушкан ущербный!Ему лузеру-нищеброду не отвечайте!это- больной необразованный лапоть!!Желчь и злоба прет!Видно одинокий и н кому не нужен!Кто с таким упырем общаться будет??да-н кто!Вот и сидит чушок -сутками малюет тут!!« ответить
_Иван 21:16 09:01:2018_« ответить
Ты у бомжа засунул свой язык в шоколадную кольцо, нажимая свою харю о его булки. Ты д.бил и ж.полиз! )))))
Во дают и шпионы не нужны в статье всё подробно рассказано , где сколько , когда« ответить
Zemessargi malači! Atbalstu no visas sirds. Lai slava Latvijas Armijai!« ответить
Как выйграют местные жители и край от базы??? какие появяться рабочие места??? бред« ответить
каждый умирает в одиночестве.« ответить