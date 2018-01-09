Латвийская армия открывает первую базу в Латгалии(16)

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LETA
Герман Бергер
18:12 09.01.2018
Наша Латвия / Социум

В течение ближайших пяти лет в поселке Лузнава Резекненского края Латвийские Вооруженные силы планируют обустроить военную базу, сообщает «Латвийское радио 4».

Первое постоянное подразделение национальных вооружённых сил в Латгалии будет располагаться в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы, передаёт LR4.

 

Почти половину территории поселка занимает комплекс зданий, где еще три года назад располагалась профессиональная школа. Это несколько пятиэтажек, гаражи, мастерские, спортивный комплекс, территорию показывает председатель консультативного совета Лузновской волости Сандра Клявиня. В последние годы инфраструктура, на благоустройство которой потрачено более миллиона евро, не использовалась.

 

На территории в 20 гектаров хотят разместить от 200 до 300 военнослужащих. Планируется выделить и квартиры для их семей. Пока не ясно, придётся ли местным жителям менять место жительства или удастся найти другое решение проблемы.

 

Исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгар Блинов подчеркивает, что Лузнава от военной базы только выиграет, поскольку сюда прибудут новые жители: «Поселок оживет. Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура — будет и общественный порядок, который здесь очевидно необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма».

 

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцировано первое в Латгале постоянное военное формирование. Это усилит безопасность региона.

 

Также на территории базы будут размещены спортивный комплекс, служебная гостиница гарнизона, квартиры, столовая и учебные помещения.

 

Обустройство военной базы начнется уже этой весной. Второе место, где планируется устроить учебный полигон для военных первого постоянного подразделения национальных вооружённых сил в Латгалии, будет в Даугавпилсском крае на полигоне Meža Mackeviči.

LR4 / Фото
Комментарии (16)
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60 18:20 09:01:2018

а почему так близко ?

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CCCP 18:46 09:01:2018

Теперь озеро Разна станет секретным объектом?

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Александр Шерстобитов 18:46 09:01:2018

Всех латгальцев надо призвать в армию. Скажем, 10 000 на вооружение. Правда, не все они будут пехотой или танкистами, так как военные строители тоже нужны. Если на место работы не будет, можно послать их на востонавление инфракстутуры в страны после окончание военных действий.

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Пациенту Шерстобитову 19:20 09:01:2018

Тебя,что придаток опять с Твайку выпустили или врач планшет отдал?!P.S.Ну давай в мой адрес свои больные фантазии.

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Шерстобитову 19:24 09:01:2018

Шурочка-ты конченный дебилок,после окончания военных действий(нормальные мужики говорят:боевых,ну,что с тебя педрилы взять),здесь будет радиоактивная пустыня.

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Александр Шерстобитов 20:46 09:01:2018

_Пациенту Шерстобитову 19:20 09:01:2018_

Ты д.билка и тебе из рта г.вном несёт. Ты покушала собачьих шариков, что она выронила из своей дырки.

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Александр Шерстобитов 20:51 09:01:2018

_Шерстобитову 19:24 09:01:2018_

Ты т.пая бл.дь. Тебя псина ипала раком, а бомжи смотрели и хохотали. На пачку сигав и 100 грам водяри заработала. ))))))

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хуторянен 20:55 09:01:2018

Александр Шерстобитов - ты троллиш из Питера ????

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Александр Шерстобитов 21:04 09:01:2018

_хуторянен 20:55 09:01:2018_

А ты лешишь из Токио?

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Иван 21:16 09:01:2018

Псина Шерстодебилитов!грязь из под ногтей!Чушкан ущербный!Ему лузеру-нищеброду не отвечайте!это- больной необразованный лапоть!!Желчь и злоба прет!Видно одинокий и н кому не нужен!Кто с таким упырем общаться будет??да-н кто!Вот и сидит чушок -сутками малюет тут!!

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Александр Шерстобитов 21:57 09:01:2018

_Иван 21:16 09:01:2018_

Ты у бомжа засунул свой язык в шоколадную кольцо, нажимая свою харю о его булки. Ты д.бил и ж.полиз! )))))

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001 18:34 09:01:2018

Во дают и шпионы не нужны в статье всё подробно рассказано , где сколько , когда

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Latviešu patriots 18:38 09:01:2018

Zemessargi malači! Atbalstu no visas sirds. Lai slava Latvijas Armijai!

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dima 21:05 09:01:2018

Как выйграют местные жители и край от базы??? какие появяться рабочие места??? бред

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. 22:30 09:01:2018

каждый умирает в одиночестве.

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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