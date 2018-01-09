LETA

В течение ближайших пяти лет в поселке Лузнава Резекненского края Латвийские Вооруженные силы планируют обустроить военную базу, сообщает «Латвийское радио 4».

Первое постоянное подразделение национальных вооружённых сил в Латгалии будет располагаться в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы, передаёт LR4.

Почти половину территории поселка занимает комплекс зданий, где еще три года назад располагалась профессиональная школа. Это несколько пятиэтажек, гаражи, мастерские, спортивный комплекс, территорию показывает председатель консультативного совета Лузновской волости Сандра Клявиня. В последние годы инфраструктура, на благоустройство которой потрачено более миллиона евро, не использовалась.

На территории в 20 гектаров хотят разместить от 200 до 300 военнослужащих. Планируется выделить и квартиры для их семей. Пока не ясно, придётся ли местным жителям менять место жительства или удастся найти другое решение проблемы.

Исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгар Блинов подчеркивает, что Лузнава от военной базы только выиграет, поскольку сюда прибудут новые жители: «Поселок оживет. Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура — будет и общественный порядок, который здесь очевидно необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма».

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцировано первое в Латгале постоянное военное формирование. Это усилит безопасность региона.

Также на территории базы будут размещены спортивный комплекс, служебная гостиница гарнизона, квартиры, столовая и учебные помещения.

Обустройство военной базы начнется уже этой весной. Второе место, где планируется устроить учебный полигон для военных первого постоянного подразделения национальных вооружённых сил в Латгалии, будет в Даугавпилсском крае на полигоне Meža Mackeviči.