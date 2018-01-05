С нового года вступили в силу поправки к закону о военной службе, согласно которым любой гражданин Латвии сможет в добровольном порядке пройти военную подготовку и стать военнообязанным резерва.

В настоящее время резерв Национальных вооруженных сил (НВС) состоит из бывших военнослужащих профессиональной армии и Земессардзе. На учете НВС состоят около 7000 солдат запаса, а до 2018 года Минобороны планирует обучить еще 3000 резервистов, пишет rus.db.lv.







Как отмечает министерство, чтобы увеличить число резервистов, нужно дать возможность гражданам добровольно проходить обучение и вступать в резерв НВС. Поправки к закону гласят, что любой гражданин страны, достигший возраста 18 лет, в удобное для себя время, например, во время отпуска, может пройти обучение и вступить в резерв. В резерв по достижении 18 лет будут зачисляться и яунсарги, которые успешно освоили курс обучения и принесли присягу.

Кроме того, в поправках сказано, что студенты аккредитированных вузов и колледжей, которые вступили в Земессардзе, смогут параллельно учебе в вузе пройти военную подготовку в виде курсов. Студенты, окончившие курсы, а также получившие высшее образование, смогут претендовать на денежную компенсацию. Ее размер — до 10 000 евро.