Латвийская армия рекомендует: пройди военную подготовку и получи 10 тысяч евро(11)

Лента новостей
Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Магазины Lidl появятся не только в Риге “Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Российские физики победили рак с помощью суперпушки Латвийская армия рекомендует: пройди военную подготовку и получи 10 тысяч евро Apple признала уязвимость всех своих устройств Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества? Развалины на улице Иерузалемес больше нет Нерадивым домовладельцам — уголовная ответственность
Eще в разделе
Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества? Сейм вызвал на ковер виновных в бардаке с Э-здравоохранением В 2017 выросло доверие Сейму и правительству, уменьшилось президенту Латвия избежала Нюрнбергского процесса Депутат Cейма: Русский — язык международного сионизма!
Виталий Вавилкин
21:07 05.01.2018
Политика / Правительство

С нового года вступили в силу поправки к закону о военной службе, согласно которым любой гражданин Латвии сможет в добровольном порядке пройти военную подготовку и стать военнообязанным резерва.

В настоящее время резерв Национальных вооруженных сил (НВС) состоит из бывших военнослужащих профессиональной армии и Земессардзе. На учете НВС состоят около 7000 солдат запаса, а до 2018 года Минобороны планирует обучить еще 3000 резервистов, пишет rus.db.lv.

 

 

Как отмечает министерство, чтобы увеличить число резервистов, нужно дать возможность гражданам добровольно проходить обучение и вступать в резерв НВС. Поправки к закону гласят, что любой гражданин страны, достигший возраста 18 лет, в удобное для себя время, например, во время отпуска, может пройти обучение и вступить в резерв. В резерв по достижении 18 лет будут зачисляться и яунсарги, которые успешно освоили курс обучения и принесли присягу.

 

Кроме того, в поправках сказано, что студенты аккредитированных вузов и колледжей, которые вступили в Земессардзе, смогут параллельно учебе в вузе пройти военную подготовку в виде курсов. Студенты, окончившие курсы, а также получившие высшее образование, смогут претендовать на денежную компенсацию. Ее размер — до 10 000 евро.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 21:25 05:01:2018

Никогда за деньги не станешь ни защитником, ни патриотом, ни тем более героем!

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 21:28 05:01:2018

Не думайте, что это халявные деньги, не каждый сможет выдержать учебку новобранца. Да, там не курс зелёного/капрового берета, но даже половина от нормативах спезназа требует как физическую, так и психологическую выдержку. И да, сержанты там будут орать на вас и из вас выбьют всю вашу "я", будете подчинятся как робот. Вы думаете почему так много людей идут в полицию, пограну или в охрану, где зарплата на много меньше? Да потому,что не хотят лишится комфорта и быть во власти сержанта на все 100%. В армии очень, очень трудно.

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 21:34 05:01:2018

Кстати, во этой акции есть уловка. 10 000 это за то, что будете в резерве. Солдаты в резерве зарплату НЕ получают. 10 000 и есть единственные деньги. Учебка и учения на ваш счёт! Ну, может дадут поесть на гос.счёт и ВСЁ! И если разделить эти 10 000 на 5лет, это даже дешевлее для страны, чем взять вас в активную службу и платить вам зарплату ту же самое время

« ответить
Profile_default
Хм 21:55 05:01:2018

Уловка в том, что они "могут претендовать", а вот получить это уже не факт.

« ответить
Profile_default
на усмотрение админисрации 22:14 05:01:2018

смогут претендовать на денежную компенсацию. Ее размер — до 10 000 евро. :))))

« ответить
Profile_default
креву окупант 21:36 05:01:2018

хотят за деньги замонить молодежь в армию???но толчки англиские молодежи милей!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 21:38 05:01:2018

Pareizs lēmums. Saprotams, ka 10 000 nav galvenais arguments apmācībām, tomēr kā neliels papildus stimuls, kāpēc ne. Tā kā tā uz apmācībām lielākā daļa parakstīsies ne jau naudas dēļ. Drīzāk tāpēc, lai nestundā varētu aizstāvēt Latviju un sevi. Un arī miera laikā armijas iemaņas nav par skādi.

« ответить
12

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (12)