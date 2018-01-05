В настоящее время резерв Национальных вооруженных сил (НВС) состоит из бывших военнослужащих профессиональной армии и Земессардзе. На учете НВС состоят около 7000 солдат запаса, а до 2018 года Минобороны планирует обучить еще 3000 резервистов, пишет rus.db.lv.
Как отмечает министерство, чтобы увеличить число резервистов, нужно дать возможность гражданам добровольно проходить обучение и вступать в резерв НВС. Поправки к закону гласят, что любой гражданин страны, достигший возраста 18 лет, в удобное для себя время, например, во время отпуска, может пройти обучение и вступить в резерв. В резерв по достижении 18 лет будут зачисляться и яунсарги, которые успешно освоили курс обучения и принесли присягу.
Кроме того, в поправках сказано, что студенты аккредитированных вузов и колледжей, которые вступили в Земессардзе, смогут параллельно учебе в вузе пройти военную подготовку в виде курсов. Студенты, окончившие курсы, а также получившие высшее образование, смогут претендовать на денежную компенсацию. Ее размер — до 10 000 евро.
Никогда за деньги не станешь ни защитником, ни патриотом, ни тем более героем!« ответить
Не думайте, что это халявные деньги, не каждый сможет выдержать учебку новобранца. Да, там не курс зелёного/капрового берета, но даже половина от нормативах спезназа требует как физическую, так и психологическую выдержку. И да, сержанты там будут орать на вас и из вас выбьют всю вашу "я", будете подчинятся как робот. Вы думаете почему так много людей идут в полицию, пограну или в охрану, где зарплата на много меньше? Да потому,что не хотят лишится комфорта и быть во власти сержанта на все 100%. В армии очень, очень трудно.« ответить
Кстати, во этой акции есть уловка. 10 000 это за то, что будете в резерве. Солдаты в резерве зарплату НЕ получают. 10 000 и есть единственные деньги. Учебка и учения на ваш счёт! Ну, может дадут поесть на гос.счёт и ВСЁ! И если разделить эти 10 000 на 5лет, это даже дешевлее для страны, чем взять вас в активную службу и платить вам зарплату ту же самое время« ответить
Уловка в том, что они "могут претендовать", а вот получить это уже не факт.« ответить
смогут претендовать на денежную компенсацию. Ее размер — до 10 000 евро. :))))« ответить
хотят за деньги замонить молодежь в армию???но толчки англиские молодежи милей!« ответить
Pareizs lēmums. Saprotams, ka 10 000 nav galvenais arguments apmācībām, tomēr kā neliels papildus stimuls, kāpēc ne. Tā kā tā uz apmācībām lielākā daļa parakstīsies ne jau naudas dēļ. Drīzāk tāpēc, lai nestundā varētu aizstāvēt Latviju un sevi. Un arī miera laikā armijas iemaņas nav par skādi.« ответить