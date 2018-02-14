На очереди новая крупная закупка оружия, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Латвийские власти подписали договор о поставках в страну противотанковых ракетных систем. Стоимость сделки приличная — более 100 млн евро. Для сравнения: оборонный бюджет Латвии в 2018 году составляет 576 млн евро.

Берегись, броня!

Речь идет о противотанковых ракетных системах Spike производства Израиля. Стоимость сделки — 108 млн евро.

В Министерстве обороны подчеркивают, что развитие противотанкового вооружения является одним из приоритетов латвийской обороны.

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.

Ракетные системы будут доставлены в Латвию по частям до 2023 года.

Внимание, воздух!

В различных источниках указано, что стоимость пусковой установки Spike (существует довольно много ее модификаций) вместе с комплектом ракет (5–10 штук) может достигать стоимости 1,4–1,6 млн долларов США. Стоимость одной ракеты, если покупать ее отдельно, составляет около 200 тыс. долларов США.

Интересно, что противотанковыми ракетами Spike оснащены британские боевые гусеничные машины разведки CVRT, которые тоже недавно купила Латвия и с которыми вышел скандал. По мнению экспертов, эти подержанные, морально устаревшие БТР стоили неадекватных денег.

Впрочем, если Латвии и грозит опасность, то она, скорее всего, придет с воздуха, а не приползет по земле. Недавняя информация о том, что Россия разместила в Калининградской области на постоянной основе ракеты «Искандер», тому подтверждение.

В Латвии эту новость восприняли на удивление спокойно. Официальные лица заявили, что не видят в этом ничего нового. Однако западные эксперты были не столь выдержаны в своих комментариях. По их мнению, это ясный сигнал всем, что разрядки в регионе можно не ждать. Разместив в мягком натовском подбрюшье это оружие, РФ получает здесь стратегическое преимущество, которому мало чем можно противостоять.

Григорий АНТОНОВ.