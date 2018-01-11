Латвийская певица в шоке от увиденного смертельного ДТП с участием троллейбуса(1)

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Виталий Вавилкин
15:35 11.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Латвийская певица Камила Яна Клявиня стала невольной свидетельницей трагического ДТП в Риге, во время которого троллейбус насмерть сбил пешехода.

Об этом, проливая некоторые детали на произошедшее, певица эмоционально рассказала на своей странице в Фейсбук.

 

“Господи, на наших глазах на улице Матиса троллейбус сбил человека! Скорость ужасная была, человека подкинуло так, что все лобовое стекло у троллейбуса разбито! Был такой сильный удар, не поняли сначала, что произошло, потом видим человек летит по дороге... кровь... Это ужас! Не знаем, как все сейчас там...

 

Ехал троллейбус на зеленый, мы стояли на красный, но какая должна была быть скорость, чтобы человека так подбросило! Сердце болит, не дай бог!!! Проезжали видно было человек хорошо одет, шел видать, задумался...

 

Пожалуйста, дорогие мои друзья, будьте внимательны! Не отвлекайтесь на телефоны в то время, когда переходите дорогу, даже если зеленый смотрите по сторонам, это очень страшно!!!”, — написала она.

Как сообщалость, ДТП произошло вчера, около девяти часов вечера. Полиция сообщает, что пешехода сбил троллейбус Škoda.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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CCCP 16:11 11:01:2018

Очен похоже на суици́д.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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