Для Латвии это первая медаль на Играх-2018.
Олимпийское золото выиграли две команды — немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих и канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс. Они показали одинаковый результат — 3 минуты 16,86 секунды.
Латвийские бобслеисты уступили победителям по сумме четырех заездов 0,05 секунды.
эта благая весть докатилась и до Вестей.:)« ответить
главное что не у Дуркуса« ответить
Весь мельдоний в Латвии перед этим сожрали)))))))))))))))« ответить
Спортсмены усиленно тренировались ( а не трепали языком) и пришли к успеху.« ответить
М О Л О Д Ц Ы !!!!
Прекрасные спортсмены и просто красивые мужчины.( не то, что эти ... с папой)« ответить
Все "патриоты" куда-то испарились . Может в заголовок как-то вставить слово "Россия" или "Пyтин"? Надо же как-то патриотов привлечь к этой новости.:)« ответить
Молодцы.« ответить