Латвийские бобслеисты завоевали бронзу на Олимпиаде(10)

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Герман Бергер
17:10 19.02.2018
Спорт / Спортсмены

Латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях двоек.

Для Латвии это первая медаль на Играх-2018.

 

Олимпийское золото выиграли две команды — немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих и канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс. Они показали одинаковый результат — 3 минуты 16,86 секунды.

 

Латвийские бобслеисты уступили победителям по сумме четырех заездов 0,05 секунды.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (10)
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Ну наконец-то 17:13 19:02:2018

эта благая весть докатилась и до Вестей.:)

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Саня™ 17:21 19:02:2018

главное что не у Дуркуса

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СМЕРШ>>Ну наконец-то 17:13 17:21 19:02:2018

Весь мельдоний в Латвии перед этим сожрали)))))))))))))))

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Ураааа !!! 17:23 19:02:2018

Спортсмены усиленно тренировались ( а не трепали языком) и пришли к успеху.
М О Л О Д Ц Ы !!!!

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Мои поздравления! 17:29 19:02:2018

Прекрасные спортсмены и просто красивые мужчины.( не то, что эти ... с папой)

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Что-то как-то 17:43 19:02:2018

Все "патриоты" куда-то испарились . Может в заголовок как-то вставить слово "Россия" или "Пyтин"? Надо же как-то патриотов привлечь к этой новости.:)

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Петя 17:58 19:02:2018

Молодцы.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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