Для латвийских молочников новый год принес неприятные новости – существенное снижение закупочной цены на молоко, передает TV3.

Возмущенные фермеры призывают государство вмешаться и навести порядок на рынке, в противном случае они угрожают увести все латвийское молоко за границу. В свою очередь, государство в лице представителей министерства земледелия, по обыкновению, разводит руками – цены на молоко падают во всем мире.

Цены, за которые переработчики покупают молоко у местных фермеров в Латвии уже годами считаются самыми низкими в Европе. В последние шесть месяцев прошлого года ситуация начала улучшаться, однако сейчас ситуация стала стремительно ухудшаться. Животноводы, как они говорят сами, находятся в отчаянии, обвиняя местных торговцев в жадности.

“Это отчаяние. Настоящее отчаяние. На мой взгляд, если у нас такая слабая переработка, то надо ее закрывать. И ведь что интересно, маленькие переработчики скинули лишь 1-2 цента, а большие устроили настоящую катастрофу”, — заявила глава Ассоциации Латвийского сельскохозяйственного кооператива Мирдза Фелдмане.

Сегодня, во время внеочередного заседания кооператива крестьяне решили действовать радикально – вывозить молоко из Латвии. Представитель министерства Зигмар Киканс попытался успокоить местных молочников, однако звучал не слишком убедительно.

“Завершение прошлого года с 33 центами за килограмм стало для нас практически рекордом. Что высоко взлетает, низко падает. Не нужно смотреть на пик, как на нашу нормальную цену. Для нас средняя цена всегда составляла от 25 до 30 центов. К этому и нужно готовится”, — сказал Киканс, добавив, что цены на молоко упали во всем мире.

Местных фермеров, впрочем, это не успокоило. Они дали министерству свои предложения по улучшению ситуации. Если это не даст результатов, то продавать свое молоко они намерены за границу.