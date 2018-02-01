Латвийские ГЭС в 2017 году произвели на 72,7% больше энергии, чем в 2016(4)

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Тимур Пушкарев
09:07 01.02.2018
Экономика / Энергетика

В 2017 году латвийские ГЭС произвели на 72,7% больше электроэнергии, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В прошлом году в Латвии произведено 4,368 млрд киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии.

 

На когенерационных станциях произведено 2,968 млрд кВт/ч — на 20,7% меньше, чем годом ранее, на ветряных электростанциях — 153 млн кВт/ч электроэнергии, на 17,7% больше.

 

В 2016 году на латвийских ГЭС было произведено 2,529 млрд кВт/ч электроэнергии, в том числе на когенерационных станциях — 3,745 млрд кВт/ч, на ветряных — 130 млн кВт/ч.

LETA / Фото LETA
Комментарии (4)
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potrebitelj. 09:22 01:02:2018

i chto, nam legche ot etogo stalo.

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Latviešu patriots 09:29 01:02:2018

Laba ziņa, varam paši sevi nodrošināt ar elektroenerģiju! Pieslēgums ar Krieviju nav vajadzīgs!

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ыва 11:00 01:02:2018

купук

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Парко 14:55 01:02:2018

Плявиньскую ГЭС- декоммунизировать!!!!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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