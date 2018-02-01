В прошлом году в Латвии произведено 4,368 млрд киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии.
На когенерационных станциях произведено 2,968 млрд кВт/ч — на 20,7% меньше, чем годом ранее, на ветряных электростанциях — 153 млн кВт/ч электроэнергии, на 17,7% больше.
В 2016 году на латвийских ГЭС было произведено 2,529 млрд кВт/ч электроэнергии, в том числе на когенерационных станциях — 3,745 млрд кВт/ч, на ветряных — 130 млн кВт/ч.
i chto, nam legche ot etogo stalo.« ответить
Laba ziņa, varam paši sevi nodrošināt ar elektroenerģiju! Pieslēgums ar Krieviju nav vajadzīgs!« ответить
купук« ответить
Плявиньскую ГЭС- декоммунизировать!!!!« ответить