Латвийские лыжные трассы на выходных будут работать

Часть латвийских лыжных трасс надеется на наступление более холодной погоды, но на выходных трассы намерены активно работать, выяснило агентство ЛЕТА в ходе опроса.

Как рассказала член правления лыжного комплекса «Ozolkalns» Лига Рокпелне, трасса открыла сезон 17 января. Количество посетителей в рабочие дни по сравнению с предыдущими, более долгими зимами было больше. В субботу трасса планирует работать с 9 до 23 часов, в воскресенье с 9 до 21 часа. Ожидаются местные жители, туристы из Эстонии и Литвы. График работы инструкторов трассы полностью заполнен. Как только ночи станут холодными, трасса продолжит производить искусственный снег, потому что сейчас для этого слишком высокая температура.

Представитель трассы «Kamparkalns» в Талсинском крае сообщила, что большая гора еще не открыта, так как погода стала теплее. В субботу, в соответствии с прогнозом синоптиков, продолжится производство снега. Сейчас на трассе открыты малая и детская горки.