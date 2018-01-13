Полностью ледяной отель по мотивам фильма «Игра престолов» построили в Лапландии профессиональные скульпторы из России, Украины, Польши и Латвии, сообщает медиакомпания HBO Nordic.

«Отель расположен на площади 20 тысяч квадратных метров, в отеле около 30 номеров, которые оформлены по мотивам популярного телевизионного шоу, в том числе знаменитым, но ледяным троном, который охраняет Григор Гора Клиган, и ледяной горкой в форме дракона», — говорится в сообщении.

Всем гостям отеля дополнительно предоставляются одеяла и электрические грелки, ввиду того что температура внутри гостеприимного заведения минус 5 градусов. Также в отеле есть кинотеатр, ледяной ресторан и арктический бар.