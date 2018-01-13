Латвийские мастера приняли участие в строительстве отеля по “Игре Престолов”(1)

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Виталий Вавилкин
18:45 13.01.2018
Lifenews / Интересно

Полностью ледяной отель по мотивам фильма «Игра престолов» построили в Лапландии профессиональные скульпторы из России, Украины, Польши и Латвии, сообщает медиакомпания HBO Nordic.

«Отель расположен на площади 20 тысяч квадратных метров, в отеле около 30 номеров, которые оформлены по мотивам популярного телевизионного шоу, в том числе знаменитым, но ледяным троном, который охраняет Григор Гора Клиган, и ледяной горкой в форме дракона», — говорится в сообщении.

 

Всем гостям отеля дополнительно предоставляются одеяла и электрические грелки, ввиду того что температура внутри гостеприимного заведения минус 5 градусов. Также в отеле есть кинотеатр, ледяной ресторан и арктический бар.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 19:12 13:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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