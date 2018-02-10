КП в Украине

С осени прошлого года увеличился импорт в Латвию украинских яиц, что искажает конкуренцию на местном рынке, рассказал агентству ЛЕТА консультант предприятия «Алукснес путну ферма» Алексей Свириденков.

Себестоимость украинских яиц ниже, и они дешевле, чем в ЕС. Проблема в том, что соответствие этих яиц стандартам невозможно проконтролировать.

«Некоторые украинские фермы прошли какую-то сертификацию, и никто не проверяет ни объемы ввоза, ни соблюдение требований по содержанию птицы. Непонятно также, действительно ли эти яйца поступают с аккредитованных ферм. Это искажает конкуренцию — у нас в ЕС очень строгие требования, каких нет на Украине», — сказал Свириденков. Украинским производителям не приходится вкладывать средства в то, чтобы соответствовать стандартам, поэтому себестоимость яиц ниже.

Из-за расстояния между Латвией и Украиной возникают сомнения и в том, что у яиц не истек срока реализации, добавил представитель фермы. Для жителей Латвии цена является важным фактором, и часто потребители готовы покупать продукты неизвестного происхождения с коротким сроком реализации, потому что он дешевле.

Украинские производители получили разрешение на реализацию яиц в ЕС.

«Мы не понимаем, почему Европейская комиссия одной рукой помогает нам развиваться, а другой рукой открывает границы, аннулируя наши достижения», — заявил Свириденков.

По его словам, чтобы устранить эту ситуацию, Латвия должна усилить проверку и учет, чтобы разрешенные объемы импорта не превышались.