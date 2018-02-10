Латвийские птицеводы: украинские яйца искажают конкуренцию(4)

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КП в Украине
Тимур Пушкарев
16:11 09.02.2018
Экономика / Сельское хозяйство

С осени прошлого года увеличился импорт в Латвию украинских яиц, что искажает конкуренцию на местном рынке, рассказал агентству ЛЕТА консультант предприятия «Алукснес путну ферма» Алексей Свириденков.

Себестоимость украинских яиц ниже, и они дешевле, чем в ЕС. Проблема в том, что соответствие этих яиц стандартам невозможно проконтролировать.

 

«Некоторые украинские фермы прошли какую-то сертификацию, и никто не проверяет ни объемы ввоза, ни соблюдение требований по содержанию птицы. Непонятно также, действительно ли эти яйца поступают с аккредитованных ферм. Это искажает конкуренцию — у нас в ЕС очень строгие требования, каких нет на Украине», — сказал Свириденков. Украинским производителям не приходится вкладывать средства в то, чтобы соответствовать стандартам, поэтому себестоимость яиц ниже.

 

Из-за расстояния между Латвией и Украиной возникают сомнения и в том, что у яиц не истек срока реализации, добавил представитель фермы. Для жителей Латвии цена является важным фактором, и часто потребители готовы покупать продукты неизвестного происхождения с коротким сроком реализации, потому что он дешевле.

 

Украинские производители получили разрешение на реализацию яиц в ЕС.

 

«Мы не понимаем, почему Европейская комиссия одной рукой помогает нам развиваться, а другой рукой открывает границы, аннулируя наши достижения», — заявил Свириденков.

 

По его словам, чтобы устранить эту ситуацию, Латвия должна усилить проверку и учет, чтобы разрешенные объемы импорта не превышались.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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братья,братья 16:45 09:02:2018

и лотыши получили по яйцам

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:10 09:02:2018

В ЛАТВИИ ПРОЦВЕТАЕТ МЕСТНАЯ ЛАТЫШСКАЯ ТОРГОВАЯ МАФИЯ,КОТОРАЯ ПОДЕЛИЛА МЕЖДУ СВОИМИ
ЭКОНОМИКУ ЛАТВИИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ
ДЛЯ
ТОТАЛЬНОЙ ДОЙКИ СВОЕГО НАРОДА!!!
А
ТУТ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧУЖАКИ С ДЕМПИНГОВЫМИ ЯЙЦАМИ С УКРАИНЫ....
ДЕЛО ЗАПАХЛО ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РАЗБОРКАМИ...

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всё хорошо 18:18 09:02:2018

мi друзi,потому будэмо исты украiнскi яйкi...

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Gf 18:46 09:02:2018

Ну что получили по яйкас? Народу лучше брать украинские-чем местные по 2 еур.

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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